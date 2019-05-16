Политика

В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газуИзвестия 08:10

3 мая глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Россия готовит новую газовую войну с Украиной. При этом он отметил неизбежность переговоров с «Газпромом» о продлении соглашения по транзиту газа через Украину.
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Россия готова к переговорам с Украиной по газу

Газета.Ru08:07

Россия заявила о готовности к переговорам по газу с Украиной

Взгляд.ру08:07

Минэнерго РФ: Предложения по будущему транзиту газа через Украину вызывают недоумение

ПРАЙМ05:51

Минэнерго заявило о готовности к переговорам с Украиной по газу

Московский Комсомолец07:28

В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу

РИА Новости07:23

В Минэнерго заявили, что Россия и ЕС готовы к переговорам по транзиту газа

ТАСС07:14

В Минэнерго России заявили о готовности к переговорам с Украиной по газу

RT на русском07:58
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Наука

Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов

Обновлено в 05:59
Музыка

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Политика

Представители стран G7 призвали Порошенко передать власть Зеленскому

Обновлено вчера в 17:36
Происшествия

Мотузная потребовала миллион за дело о картинках во «ВКонтакте»

Мария Мотузная потребовала выплатить ей компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей за незаконное уголовное преследование по делу об экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за картинок во «ВКонтакте».
Обновлено в 06:31
Политика

Команде Зеленского не понравилось решение Рады об инаугурации

Проведение инаугурации президента Украины в понедельник, 20 мая, создаст неудобства для жителей Киева и высокопоставленных зарубежных гостей, заявили в команде новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:48
Политика

Путин пообещал достроить Крымский мост раньше срока

Президент России Владимир Путин на медиафоруме ОНФ заявил, что железнодорожная часть Крымского моста будет построена с опережением графика, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 09:21
Экономика

ЦБ зафиксировал снижение стоимости полисов ОСАГО

Банк России фиксирует в большинстве регионов страны снижение стоимости полисов ОСАГО для легковых автомобилей, сообщил журналистам на Петербургском международном юридическом форуме заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
Обновлено в 08:03
Армия и оружие

На Синае ликвидированы почти 50 боевиков

Как сообщает пресс-служба Вооруженных сил, военные и полиция ликвидировали 47 экстремистов, готовивших теракты против силовиков и гражданских лиц.
Обновлено в 08:57
Политика

Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 09:32
Политика

Путин поддержал бесплатное питание для школьников

Обновлено в 08:15
Происшествия

В Москве клиент обманул банкомат на полмиллиона рублей

Обновлено в 05:56
Политика

Путин предложил решение конфликта с храмом в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес

Экс-супруга Волочковой подозревают в романе с телеведущей

Бывший муж балерины Анастасии Волочковой закрутил роман с ведущей передачи «Утро России» Еленой Николаевой.
Обновлено в 04:06
Кино

От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»

Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Теннис

Дарья Касаткина победила во втором круге турнира в Риме

Обновлено в 08:56
Гаджеты

Samsung уже устранил дефекты в смартфонах Galaxy Fold

Сегодня авторитетные источники сообщили, что Samsung уже устранил дефекты в смартфонах Galaxy Fold и вполне возможно, что уже в ближайшее время компания объявит новые сроки старта продаж новинки.
Обновлено в 07:55
ЖКХ

В первом чтении ГД приняла новый порядок расчета платы за отопление

Законопроект, который предусматривает введение нового порядка расчета платы за отопление в многоквартирных домах, Государственная дума РФ приняла в первом чтении.
Обновлено в 06:58
Политика

Коломойский вернулся на Украину

Бизнесмен Игорь Коломойский вернулся на Украину, сообщает интернет-издание TheBabel.
Обновлено вчера в 21:43
Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta

В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено в 05:23
Происшествия

Названа новая версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 06:51
Политика

Климкин отменил визит на заседание Совета Европы из-за России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отказался ехать в Хельсинки для участия в министерском заседании Совета Европы, сообщает «Европейская правда».
Обновлено в 08:43
Общество

Уроженцам и жителям Татарстана запретили въезд в китайский Фуюань

В хабаровских турфирмах висит предупреждение: «С этого года, если в загранпаспорте местом рождения указаны Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан, а также Дагестан или Татарстан, то ваш въезд в составе туристической группы в Фуюань не представляется возможным».
Обновлено в 04:52
Авто

Рассекречен белорусский экспериментальный бронеавтомобиль «Защитник»

На Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2019 в Минске впервые продемонстрирован экспериментальный бронеавтомобиль "Защитник", относящийся к классу техники с повышенной противоминной стойкостью (MRAP).
Обновлено в 08:03
Хоккей

Овечкин спас Дадонова от летящей в лицо шайбы

Форвард сборной России по хоккею Александр Овечкин спас партнера по команде Евгения Дадонова от летящей в лицо шайбы.
Обновлено в 01:21
Футбол

Адвокат Мамаева рассказал о состоянии футболиста перед апелляцией

Обновлено в 06:49
Экономика

Альфа-банк назвал знаки зодиака, которым чаще выдают кредиты

Исследование «Альфа-банка» показало, что чаще всего кредиты получают люди, родившиеся под знаком Рыб. Обращаются же за ними чаще Близнецы.
Обновлено в 09:25
Авто

Цены на внедорожники УАЗ в России снизились

Больше всего в цене снизились автомобили в комплектации «Классик» с пакетом «Экспедиция» (УАЗ Хантер «Экспедиция») — на 169,9 тысячи рублей.
Обновлено в 09:03
Происшествия

Опубликовано видео задержания спонсора ИГ в Москве

В Москве сотрудники ФСБ задержали 26-летнего уроженца Северной Осетии, отправившего боевикам ИГ 50 млн рублей.
Обновлено в 07:27
Происшествия

В московском Институте физической химии произошел взрыв

Ранее другой источник сообщил "Интерфаксу", что экстренные службы Москвы проверяют информацию о хлопке при лабораторных опытах в Институте физической химии и электрохимии имени Фрумкина по адресу Ленинский проспект, д. 31/4.
Обновлено в 09:21
Происшествия

Вертолет совершил жесткую посадку под Воронежем

В Каширском районе Воронежской области совершил жесткую посадку вертолет "Robinson": машина при приземлении завалилась на бок.
Обновлено в 06:21
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