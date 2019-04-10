Экономика

В Минэнерго рассказали о нефтедобыче в АрктикеRT на русском 10:40

Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин в беседе с радио Sputnik рассказал о нефтедобыче в Арктике. По его словам, темпы освоения арктических месторождений во многом зависят от доступа к технологиям и инфраструктуре.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Россия создаёт новые технологии для разработки Арктического шельфа

Life.ru10:15

Россия начала создавать свои технологии для разработки Арктического шельфа

Lenta.ru09:03

Россия приступила к созданию технологий для разработки Арктического шельфа

Телеканал 360°08:10

В Минэнерго рассказали о нефтедобыче в Арктике

RT на русском10:40

Арктический шельф станет драйвером развития России

Москва 2407:35

Cможет ли российская экономика выдержать новые санкции США?

Finam.Ru10:29

Россия создаёт технологии для разработки Арктического шельфа

News.ru04:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 10:53, Ашберн
Авто

Названы самые популярные на рынке России новые иномарки

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» опубликовали рейтинг ТОП-10 самых продаваемых новых иномарок в России за 1 квартал 2019 года.
Обновлено в 08:37
Космос

Впервые представлено фото черной дыры и горизонта событий

Впервые в истории человечество увидело изображение сверхмассивной черной дыры и горизонта событий.
Обновлено в 09:15
Происшествия

Развязное поведение компании Кокорина и Мамаева описал сотрудник кафе

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в кафе «Кофемания» в компании ещё восьми человек, вели себя развязно: громко разговаривали, целовались с девушками и не реагировали на замечания.
Обновлено в 08:57
Общество

Гидрометцентр дал московским автомобилистам отмашку на смену резины

В Санкт-Петербурге, добавил он, с заменой резины стоит повременить.
Обновлено в 08:46
Политика

Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ

Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Шоу-бизнес

Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали

«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Политика

Россия запретит ввоз яблок и груш из Белоруссии

Обновлено в 05:10
Авто

Suzuki рассказала о новом внедорожнике Suzuki Jimny для России

Компактный внедорожник Suzuki Jimny нового поколения приедет в Россию к началу осени 2019 года. Цены станут известны ближе к старту продаж.
Обновлено вчера в 07:04
Теннис

Джорджи и Эррани сыграют со сборной России в плей-офф Кубка Федерации

Стал известен состав сборной Италии для участия в играх в плей-офф Мировой группы II командного чемпионата мира по теннису «Кубок Федерации» против команды России.
Обновлено в 10:06
Общество

Путин одобрил введение туристического сбора в Петербурге

Президент Владимир Путин одобрил введение в Петербурге сбора с туристов, сообщил врио губернатора города Александр Беглов после встречи с президентом.
Обновлено в 08:49
Футбол

Монтелла возглавил «Фиорентину»

Обновлено в 10:25
Политика

СБУ объявила в розыск украинского журналиста Скачко

Украинский оппозиционный журналист Владимир Скачко объявлен в розыск.
Обновлено в 01:39
Армия и оружие

Названы сроки передачи тральщика «Владимир Емельянов» флоту

Передача Военно-Морскому Флоту России минного тральщика проекта 12700 «Владимир Емельянов» запланирована на первый квартал 2020 года.
Обновлено в 09:53
Происшествия

В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя

Обновлено в 04:35
Происшествия

В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв

В квартире на 14-м этаже одного из домов на улице Мехренцева в Екатеринбурге прогремел взрыв, передает Life.
Обновлено в 02:23
Происшествия

Абызов не смог снять деньги со своего счета до ареста

Как сообщил в среду на заседании Мосгорсуда представитель СК, бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов, обвиняемый в мошенничестве и содержащийся под стражей, пытался скрыть средства, находившиеся на банковском счете, перед их арестом.
Обновлено в 09:38
Гаджеты

Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой

Samsung представила в среду новый смартфон Galaxy А80 с поворотной камерой.
Обновлено в 09:18
Спорт

Лазукин выступит вторым в короткой программе на командном ЧМ

В японской Фукуоке стартует World Team Trophy — командный чемпионат мира по фигурному катанию.
Обновлено в 08:25
Армия и оружие

Киеву напомнили об угрозе войны из-за Керченского пролива

Нарушение украинскими кораблями правил прохода через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено в 07:27
Общество

Власти призвали посадить Варламова за мат в видео о Чите

Обновлено в 05:18
Общество

В пермском морге проводят проверку, где трупы складывают друг на друга

Обновлено в 07:14
Общество

Навальный сообщил об иске «Московского школьника» на 1,5 млрд руб

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального связывает компанию «Московский школьник» с Евгением Пригожиным, владельцем комбината питания «Конкорд».
Обновлено в 09:48
Общество

В ГИБДД предложили в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости

ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес

Пугачева держит в секрете все детали юбилейного концерта

Алла Пугачева, которая через неделю выступит в Кремлевском дворце, держит в секрете программу своего концерта.
Обновлено в 09:21
Общество

Трамп станет дедушкой в десятый раз

Обновлено в 09:55
Космос

Астрономы предсказали очередную катастрофу на Земле

Жителей Земли предупредили об очередной катастрофе, которая может обрушиться в скором времени.
Обновлено в 06:07
Общество

Власти Москвы потребовали закрасить граффити с портретом друга Тимати

Подчеркивается, что жители Москвы выразили свое недовольство по поводу появления на доме 1910 года постройки портрета Ратмира Шишкова, друга Тимати, который погиб в 2007 году в результате ДТП.
Обновлено в 10:44
Политика

Депутат Алимова отреагировала на просьбу Володина не использовать мат

Обновлено в 10:14
Политика

США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35

Обновлено 08 апреля в 23:51
Транспорт

Алексей Текслер осмотрел челябинские трамваи

Обновлено в 08:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное