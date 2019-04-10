Экономика
В Минэнерго рассказали о нефтедобыче в АрктикеRT на русском 10:40
Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин в беседе с радио Sputnik рассказал о нефтедобыче в Арктике. По его словам, темпы освоения арктических месторождений во многом зависят от доступа к технологиям и инфраструктуре.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 10:53, Ашберн
Авто
Названы самые популярные на рынке России новые иномарки
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» опубликовали рейтинг ТОП-10 самых продаваемых новых иномарок в России за 1 квартал 2019 года.
Обновлено в 08:37
Космос
Впервые представлено фото черной дыры и горизонта событий
Впервые в истории человечество увидело изображение сверхмассивной черной дыры и горизонта событий.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Развязное поведение компании Кокорина и Мамаева описал сотрудник кафе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в кафе «Кофемания» в компании ещё восьми человек, вели себя развязно: громко разговаривали, целовались с девушками и не реагировали на замечания.
Обновлено в 08:57
Общество
Гидрометцентр дал московским автомобилистам отмашку на смену резины
В Санкт-Петербурге, добавил он, с заменой резины стоит повременить.
Обновлено в 08:46
Политика
Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ
Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Шоу-бизнес
Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали
«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Политика
Россия запретит ввоз яблок и груш из Белоруссии
Обновлено в 05:10
Авто
Suzuki рассказала о новом внедорожнике Suzuki Jimny для России
Компактный внедорожник Suzuki Jimny нового поколения приедет в Россию к началу осени 2019 года. Цены станут известны ближе к старту продаж.
Обновлено вчера в 07:04
Теннис
Джорджи и Эррани сыграют со сборной России в плей-офф Кубка Федерации
Стал известен состав сборной Италии для участия в играх в плей-офф Мировой группы II командного чемпионата мира по теннису «Кубок Федерации» против команды России.
Обновлено в 10:06
Общество
Путин одобрил введение туристического сбора в Петербурге
Президент Владимир Путин одобрил введение в Петербурге сбора с туристов, сообщил врио губернатора города Александр Беглов после встречи с президентом.
Обновлено в 08:49
Футбол
Монтелла возглавил «Фиорентину»
Обновлено в 10:25
Политика
СБУ объявила в розыск украинского журналиста Скачко
Украинский оппозиционный журналист Владимир Скачко объявлен в розыск.
Обновлено в 01:39
Армия и оружие
Названы сроки передачи тральщика «Владимир Емельянов» флоту
Передача Военно-Морскому Флоту России минного тральщика проекта 12700 «Владимир Емельянов» запланирована на первый квартал 2020 года.
Обновлено в 09:53
Происшествия
В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв
В квартире на 14-м этаже одного из домов на улице Мехренцева в Екатеринбурге прогремел взрыв, передает Life.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Абызов не смог снять деньги со своего счета до ареста
Как сообщил в среду на заседании Мосгорсуда представитель СК, бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов, обвиняемый в мошенничестве и содержащийся под стражей, пытался скрыть средства, находившиеся на банковском счете, перед их арестом.
Обновлено в 09:38
Гаджеты
Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой
Samsung представила в среду новый смартфон Galaxy А80 с поворотной камерой.
Обновлено в 09:18
Спорт
Лазукин выступит вторым в короткой программе на командном ЧМ
В японской Фукуоке стартует World Team Trophy — командный чемпионат мира по фигурному катанию.
Обновлено в 08:25
Армия и оружие
Киеву напомнили об угрозе войны из-за Керченского пролива
Нарушение украинскими кораблями правил прохода через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено в 07:27
Общество
Власти призвали посадить Варламова за мат в видео о Чите
Обновлено в 05:18
Общество
Навальный сообщил об иске «Московского школьника» на 1,5 млрд руб
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального связывает компанию «Московский школьник» с Евгением Пригожиным, владельцем комбината питания «Конкорд».
Обновлено в 09:48
Общество
В ГИБДД предложили в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости
ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес
Пугачева держит в секрете все детали юбилейного концерта
Алла Пугачева, которая через неделю выступит в Кремлевском дворце, держит в секрете программу своего концерта.
Обновлено в 09:21
Общество
Трамп станет дедушкой в десятый раз
Обновлено в 09:55
Космос
Астрономы предсказали очередную катастрофу на Земле
Жителей Земли предупредили об очередной катастрофе, которая может обрушиться в скором времени.
Обновлено в 06:07
Общество
Власти Москвы потребовали закрасить граффити с портретом друга Тимати
Подчеркивается, что жители Москвы выразили свое недовольство по поводу появления на доме 1910 года постройки портрета Ратмира Шишкова, друга Тимати, который погиб в 2007 году в результате ДТП.
Обновлено в 10:44
Политика
США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35
Обновлено 08 апреля в 23:51
Транспорт
Алексей Текслер осмотрел челябинские трамваи
Обновлено в 08:34