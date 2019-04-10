В Минэнерго рассказали о нефтедобыче в АрктикеRT на русском 10:40

Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин в беседе с радио Sputnik рассказал о нефтедобыче в Арктике. По его словам, темпы освоения арктических месторождений во многом зависят от доступа к технологиям и инфраструктуре.

В Минэнерго рассказали о нефтедобыче в Арктике

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