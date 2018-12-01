В Минэнерго предложили расширить льготы для бизнесаМосква 24 02:36

Минэнерго подготовило проект постановления, который расширяет категорию льготников, подключаемых к газу по сниженным ценам. Об этом сообщает газета "Известия". Сейчас к льготной категории потребителей относится малый бизнес, если его оборудование расходует не более 15 кубометров газа в час.

В Минэнерго предложили расширить льготы для бизнеса

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