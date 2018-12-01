Экономика

В Минэнерго предложили расширить льготы для бизнесаМосква 24 02:36

Минэнерго подготовило проект постановления, который расширяет категорию льготников, подключаемых к газу по сниженным ценам. Об этом сообщает газета "Известия". Сейчас к льготной категории потребителей относится малый бизнес, если его оборудование расходует не более 15 кубометров газа в час.
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Льготы для бизнеса предложили расширить в России

Вечерняя Москва05:20

Бизнес может получить льготы на подключение к газу

Век03:08

В Минэнерго предложили расширить льготы для бизнеса

Москва 2402:36

СМИ: Минэнерго разработало проект постановления о расширении льгот для бизнеса

RT на русском02:30

Минэнерго предлагает расширить льготы для бизнеса

Комсомольская правда00:54

Газовая акция: Минэнерго предлагает расширить льготы для бизнеса

Известиявчера в 17:01
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Политика

Полицейские вступились за генерала Андрея Пучкова, уволенного из-за дела журналиста Ивана Голунова

Три дня назад глава МВД Владимир Колокольцев объявил о прекращении дела в связи с недоказанностью вины Голунова и отправил в отставку двух генералов.
Обновлено в 06:02
Общество

На Москву надвигается гроза с градом

"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 часов 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", — сообщили в МЧС.
Обновлено в 03:17
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено в 04:08
Политика

Зеленский назвал прекращение огня в Донбассе своей главной целью

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мирославом Лайчаком заявил, что прекращение огня в Донбассе является ключевым приоритетом его деятельности.
Обновлено в 05:49
Происшествия

Следствие попросило арестовать бывшего мэра Рязани после жалобы Путину

Обновлено в 04:05
Футбол

«Челси» и «Ювентус» договорились о переходе Сарри

Обновлено вчера в 18:20
Происшествия

Уральский бизнесмен, истязавший детей, приговорен к условному сроку

Обновлено в 05:23
Происшествия

В торговом центре в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия

На парковке торгового центра «МЕГА Дыбенко» в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия, сообщили РБК в пресс-службе группы компаний Ingka Centres (владелец ТЦ под брендом МЕГА).
Обновлено в 04:21
Транспорт

Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Культура

Авербух рассказал о том, как катался в паре с Тутберидзе

Известный хореограф Илья Авербух, вспоминая историю знакомства с тренером Этери Тутберидзе, отметил, что в начале карьеры они катались в дуэте.
Обновлено в 02:25
Политика

Саакашвили встал на воинский учет на Украине

Обновлено в 04:28
Шоу-бизнес

Звезда «Кухни» Ольга Кузьмина развелась с мужем

Ольга была замужем 14 лет, а познакомилась со своим мужем еще будучи студенткой второго курса Славянской академии культуры.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Активистке «Открытой России» Шевченко продлили домашний арест

Обновлено в 05:57
Общество

В Минздраве прокомментировали слова Малышевой о больных детях

Главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн оценил слова телеведущей Елены Малышевой, которая в эфире программы назвала больных аутизмом детей «кретинами» и «идиотами».
Обновлено в 04:39
Происшествия

Активисты в Харькове сообщили об обысках по делу о сносе бюста Жукова

Обновлено в 03:39
Футбол

Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась на 43-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Список опубликован на сайте организации.
Обновлено в 05:03
Происшествия

Историческое здание загорелось в центре Москвы

В центре Москвы произошел пожар в историческом здании. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:43
Армия и оружие

СБУ заявила о виновности России в крушении Ил-76 в Донбассе

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о наличии "неопровержимых доказательств" вины России в крушении Ил-76 в Донбассе.
Обновлено в 05:24
Общество

В работе «ВКонтакте» произошел сбой

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой, следует из данных мониторингового сервиса DownDetector.
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес

Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес

Обновлено в 01:25
Космос

Солнечная активность не помешает полетам на Луну и Марс, заявили в НАСА

Высокий уровень радиации по-прежнему остается одним из главных препятствий на пути пилотируемых экспедиций на Марс и Луну.
Обновлено в 04:38
Политика

СК проверит данные о угрозах главе красноярской Счетной палаты

Следственный комитет проверит информацию об угрозах председателю Счетной палаты Красноярского края Татьяне Давыденко, озвученную в интернете ее дочерью Марией.
Обновлено вчера в 09:25
Общество

Reuters: Сечин мог использовать самолеты «Роснефти» в личных целях

В кодексе деловой и корпоративной этики «Роснефти» говорится, что ее сотрудники не используют имущество и активы компании в личных целях.
Обновлено в 02:43
Происшествия

Голунов пожаловался на панические атаки

Журналист "Медузы" Иван Голунов пожаловался на панические атаки, он хочет прийти в себя и понять, как жить дальше.
Обновлено в 05:19
Происшествия

В Кузбассе директор ЗАГСа женила лежащего без сознания мужчину

Обновлено в 02:40
Происшествия

В Саратове полицейский сбил насмерть пожилого пешехода

Главное управление МВД по Саратовской области проводит проверку по факту ДТП с участием полицейского, который на автомобиле сбил насмерть пожилого мужчину на пешеходном переходе в Саратове, сообщает в пятницу пресс-служба главка.
Обновлено в 06:01
Экономика

Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов

Распределены регионы между членами правительства в письме премьеру Дмитрию Медведеву от его зама Виталия Мутко, на котором стоит резолюция «Согласен».
Обновлено вчера в 17:13
Общество

Разин оценил состояние Алибасова

Продюсер Андрей Разин рассказал о состоянии своего друга Бари Алибасова, отметив, что после отравления тот уже никогда не будет прежним.
Обновлено в 05:28
Политика

В КС Украины предоставили документы о коалиции в Верховной раде

Председатель Верховной рады Андрей Парубий передал в Конституционный суд (КС) Украины документы, касающиеся парламентской коалиции.
Обновлено в 06:13
Экономика

ФОМ: 47% россиян удовлетворены экономической ситуацией

Доля россиян, оценивающих экономическую ситуацию в стране как удовлетворительную, выросла с 42% в феврале до 47% в июне.
Обновлено в 06:25
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