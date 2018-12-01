Экономика
В Минэнерго предложили расширить льготы для бизнесаМосква 24 02:36
Минэнерго подготовило проект постановления, который расширяет категорию льготников, подключаемых к газу по сниженным ценам. Об этом сообщает газета "Известия". Сейчас к льготной категории потребителей относится малый бизнес, если его оборудование расходует не более 15 кубометров газа в час.
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Политика
Полицейские вступились за генерала Андрея Пучкова, уволенного из-за дела журналиста Ивана Голунова
Три дня назад глава МВД Владимир Колокольцев объявил о прекращении дела в связи с недоказанностью вины Голунова и отправил в отставку двух генералов.
Обновлено в 06:02
Общество
На Москву надвигается гроза с градом
"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 часов 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", — сообщили в МЧС.
Обновлено в 03:17
Политика
Зеленский назвал прекращение огня в Донбассе своей главной целью
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мирославом Лайчаком заявил, что прекращение огня в Донбассе является ключевым приоритетом его деятельности.
Обновлено в 05:49
Футбол
«Челси» и «Ювентус» договорились о переходе Сарри
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия
В торговом центре в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия
На парковке торгового центра «МЕГА Дыбенко» в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия, сообщили РБК в пресс-службе группы компаний Ingka Centres (владелец ТЦ под брендом МЕГА).
Обновлено в 04:21
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Культура
Авербух рассказал о том, как катался в паре с Тутберидзе
Известный хореограф Илья Авербух, вспоминая историю знакомства с тренером Этери Тутберидзе, отметил, что в начале карьеры они катались в дуэте.
Обновлено в 02:25
Политика
Саакашвили встал на воинский учет на Украине
Обновлено в 04:28
Шоу-бизнес
Звезда «Кухни» Ольга Кузьмина развелась с мужем
Ольга была замужем 14 лет, а познакомилась со своим мужем еще будучи студенткой второго курса Славянской академии культуры.
Обновлено в 05:44
Общество
В Минздраве прокомментировали слова Малышевой о больных детях
Главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн оценил слова телеведущей Елены Малышевой, которая в эфире программы назвала больных аутизмом детей «кретинами» и «идиотами».
Обновлено в 04:39
Футбол
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
Сборная России поднялась на 43-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Список опубликован на сайте организации.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Историческое здание загорелось в центре Москвы
В центре Москвы произошел пожар в историческом здании. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:43
Армия и оружие
СБУ заявила о виновности России в крушении Ил-76 в Донбассе
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о наличии "неопровержимых доказательств" вины России в крушении Ил-76 в Донбассе.
Обновлено в 05:24
Общество
В работе «ВКонтакте» произошел сбой
В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой, следует из данных мониторингового сервиса DownDetector.
Обновлено в 05:40
Космос
Солнечная активность не помешает полетам на Луну и Марс, заявили в НАСА
Высокий уровень радиации по-прежнему остается одним из главных препятствий на пути пилотируемых экспедиций на Марс и Луну.
Обновлено в 04:38
Политика
СК проверит данные о угрозах главе красноярской Счетной палаты
Следственный комитет проверит информацию об угрозах председателю Счетной палаты Красноярского края Татьяне Давыденко, озвученную в интернете ее дочерью Марией.
Обновлено вчера в 09:25
Общество
Reuters: Сечин мог использовать самолеты «Роснефти» в личных целях
В кодексе деловой и корпоративной этики «Роснефти» говорится, что ее сотрудники не используют имущество и активы компании в личных целях.
Обновлено в 02:43
Происшествия
Голунов пожаловался на панические атаки
Журналист "Медузы" Иван Голунов пожаловался на панические атаки, он хочет прийти в себя и понять, как жить дальше.
Обновлено в 05:19
Происшествия
В Саратове полицейский сбил насмерть пожилого пешехода
Главное управление МВД по Саратовской области проводит проверку по факту ДТП с участием полицейского, который на автомобиле сбил насмерть пожилого мужчину на пешеходном переходе в Саратове, сообщает в пятницу пресс-служба главка.
Обновлено в 06:01
Экономика
Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов
Распределены регионы между членами правительства в письме премьеру Дмитрию Медведеву от его зама Виталия Мутко, на котором стоит резолюция «Согласен».
Обновлено вчера в 17:13
Общество
Разин оценил состояние Алибасова
Продюсер Андрей Разин рассказал о состоянии своего друга Бари Алибасова, отметив, что после отравления тот уже никогда не будет прежним.
Обновлено в 05:28
Политика
В КС Украины предоставили документы о коалиции в Верховной раде
Председатель Верховной рады Андрей Парубий передал в Конституционный суд (КС) Украины документы, касающиеся парламентской коалиции.
Обновлено в 06:13
Экономика
ФОМ: 47% россиян удовлетворены экономической ситуацией
Доля россиян, оценивающих экономическую ситуацию в стране как удовлетворительную, выросла с 42% в феврале до 47% в июне.
Обновлено в 06:25