Экономика

В Минэнерго предложили расширить льготы для бизнесаМосква 24 02:36

Минэнерго подготовило проект постановления, который расширяет категорию льготников, подключаемых к газу по сниженным ценам. Об этом сообщает газета "Известия". Сейчас к льготной категории потребителей относится малый бизнес, если его оборудование расходует не более 15 кубометров газа в час.
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В Минэнерго предложили расширить льготы для бизнеса

ГлобалМСК.ру08:28

Льготы для бизнеса предложили расширить в России

Вечерняя Москва05:20

Газовая акция: Минэнерго предлагает расширить льготы для бизнеса

Известиявчера в 17:01

В Минэнерго предложили расширить льготы для бизнеса

Москва 2402:36

СМИ: Минэнерго разработало проект постановления о расширении льгот для бизнеса

RT на русском02:30

Минэнерго предлагает расширить льготы для бизнеса

Комсомольская правда00:54

Бизнес может получить льготы на подключение к газу

Век03:08
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:10, Вашингтон
Экономика

Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов

Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров.
Обновлено вчера в 17:13
Происшествия

Сын хоккеиста Соколова задержан по подозрению в убийстве матери

Обновлено в 04:51
Происшествия

Уральского бизнесмена осудили условно за издевательства над ребенком

Обновлено в 06:40
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку

Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено в 06:56
Политика

Крым отказался от грязной украинской воды

По словам главы регионального парламента Владимира Константинова, украинская живительная влага вызывает сомнение в своей безопасности.
Обновлено в 07:40
Происшествия

МАК опубликовал предварительный отчет по катастрофе в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет по результатам расследования катастрофы самолета "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.
Обновлено в 07:38
Происшествия

В Саратове полицейский сбил насмерть пожилого пешехода

Главное управление МВД по Саратовской области проводит проверку по факту ДТП с участием полицейского, который на автомобиле сбил насмерть пожилого мужчину на пешеходном переходе в Саратове, сообщает в пятницу пресс-служба главка.
Обновлено в 06:01
Общество

В Испании нашли письмо о возвращении Колумба из Америки

В пятницу, 14 июня, в испанском историческом архиве было обнаружено письмо, повествующее о путешествии мореплавателя Христофора Колумба.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Агапитова рассказала о разврате в детском лагере под Выборгом

Обновлено в 07:55
Гаджеты

Названы самые востребованные смартфоны в России

По данным «Связной | Евросеть», средневзвешенная стоимость одного смартфона составила 16 504 рубля, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 9%. Самым популярным на российском рынке смартфоном оказался Honor 7A, за которым по объёму продаж следуют: Samsung Galaxy J2, Galaxy A50, Galaxy A10 и Honor 10.
Обновлено в 08:42
Энергетика

«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины

Компания «Нафтогаз» установила июньскую цену на газ для населения на уровне 5553,89 гривен за 1 тыс. куб. метров, то есть снизила её на 7,3% по сравнению с маем месяцем, сообщили 14 июня в пресс-службе «Нафтогаза».
Обновлено в 08:50
Политика

Ростовская область начинает выдачу паспортов РФ жителям Донбасса

Жить под обстрелами невозможно: жители ЛНР стремятся получить паспорт РФ Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что правительство Ростовской области поможет с трудоустройством на Дону жителям Донбасса после того, как они получат гражданство РФ.
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес

Сын Сергея Зверева ушел в монастырь

Сына знаменитого стилиста обидело интервью отца, поэтому он решил на время отказаться от мирской жизни и сосредоточиться на служении Богу.
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия

Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца

Обновлено в 07:27
Политика

Парубий предоставил в КС Украины документы о коалиции в Верховной раде

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий передал в Конституционный суд (КС) страны пакет документов, касающийся парламентской коалиции, сообщает 14 июня «112 Украина».
Обновлено в 06:37
Общество

Умерла старейшая жительница Британии

В Великобритании на 113-м году жизни умерла старейшая жительница страны Грейс Джонс. Об этом сообщает издание Metro в пятницу, 14 июня.
Обновлено в 05:56
Политика

Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня

Приговор разработчику компьютерных игр россиянину Олегу Тищенко огласят в американском штате Юта 19 июня, говорится в документах суда.
Обновлено вчера в 20:34
Финансы

Международные резервы России превысили $500 млрд

Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Обновлено вчера в 09:24
Политика

Следователи представят новые данные в рамках дела о катастрофе MH17

Объединенная следственная группа была сформирована в 2014 году Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной для совместного проведения расследования.
Обновлено в 08:24
Транспорт

Строители соединили рельсы первого пути на Крымском мосту

На строительстве железнодорожной части Крымского моста завершена стыковка первого пути.
Обновлено в 02:00
Политика

Володин поддержал идею изымать незаконные доходы чиновников

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал инициативу изымать у госслужащих деньги, если они не смогут подтвердить, что получили их на законных основаниях, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Обновлено в 08:56
Происшествия

Журналист Голунов рассказал о панических атаках после освобождения

Журналист «Медузы» Иван Голунов рассказал ТАСС, что испытывает панические атаки после задержания полицией и обвинения в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 07:29
Политика

Слухи об уходе на пенсию снятого из-за дела Голунова генерала опровергли

Руководитель Московского профсоюза работников полиции Михаил Пашкин опроверг сообщения СМИ о том, что освобожденный от должности глава УВД по Западному административному округу Москвы генерал-майор Андрей Пучков написал заявление об уходе на пенсию.
Обновлено в 08:34
Музыка

Тейлор Свифт назвала дату выхода нового альбома

Обновлено в 08:49
Политика

Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными

Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Обновлено в 08:06
Происшествия

22-летнюю россиянку убили в Бахрейне

В Бахрейне погибла 22-летняя россиянка Любовь М. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщила её сестра.
Обновлено вчера в 10:31
Политика

Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стоит за атакой на нефтяные танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 08:28
Экономика

Сбербанк откажется от банкоматов

Зампред правления банка Станислав Кузнецов рассказал, что Сбербанк в рамках обновления сети самообслуживания будет постепенно отказываться от традиционных банкоматов в пользу ресайклеров — устройств, которые и выдают, и принимают деньги.
Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес

Орнеллу Мути приговорили к тюремному сроку

Обновлено в 01:13
Шоу-бизнес

Лазарев надолго улетел в США с Малиновским, пишут СМИ

В московском аэропорту "Шереметьево" заметили певца Сергея Лазарева, который регистрировался на рейс в США в компании друга, певца Алекса Малиновского.
Обновлено в 05:17
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