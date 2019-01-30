Политика
В Минэнерго назвали незаконными санкции США против венесуэльской нефтиЦарьград 13:29
Глава оппозиционного парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя новым президентом Боливарианской Республики. США официально признали полномочия самопровозглашённого лидера и ужесточили санкции, направленные против венесуэльской экономики и политического строя.
Читать в источнике
Оценить
Мы считаем, что санкции, которые были введены, носят незаконный характер, нарушающий международное право, вмешивающийся в хозяйсивенную деятельность субъекта... Нужно будет мониторить ситуацию, в марте на JMMC обсудим ситуацию и с точки зрения текущей ситуации, и с точки зрения прогноза.
— Александр Новак, российский политикРИА Новости 07:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Министр энергетики России заявил, что «ОПЕК плюс» не обсуждает ситуацию в Венесуэле
Народные новости07:40
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 20:04, Ашберн
Авто
Lada Vesta Sport будет стоить дороже 1 млн рублей
АвтоВАЗ назвал стоимость спортивной модификации седана Lada Vesta — исполнение Sport появится в продаже по цене от 1,01 млн руб.
Обновлено в 06:00
Наука
Названа неожиданная опасность домашних кошек
Датские ученые Копенгагенской университетской больницы выяснили, что у кошек содержится паразит Toxoplasma gondi, который может стать причиной шизофрении и других заболеваний.
Обновлено в 09:56
Происшествия
Стрелявшего по прохожим на Корсике мужчину нашли мертвым
Обновлено в 19:10
Политика
Канада сократит персонал посольства на Кубе из-за загадочной болезни
Канада решила сократить дипломатический состав посольства на Кубе в два раза после того, как еще у одного человека возникли болезненные симптомы.
Обновлено в 18:57
Авто
Volkswagen остался крупнейшим мировым автопроизводителем
Обновлено в 17:34
Происшествия
Суд арестовал сенатора Арашукова
Басманный суд Москвы на два месяца арестовал сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова по делу о преступном сообществе и убийствах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 13:36
Политика
Мэр Риги Ушаков прокомментировал обыски у него
Обновлено в 08:39
Транспорт
Транспортные и торговые компании сообщили о риске перебоев с поставками продуктов в Москве
Союзы транспортно-логистических, производственных и торговых компаний предупредили мэра Москвы Сергея Собянина о рисках подорожания продуктов и перебоев с их поставками из-за нового городского законодательства.
Обновлено в 19:02
Происшествия
Задержан начальник штаба МВД Ингушетии
"Сотрудниками подразделения собственной безопасности МВД по Ингушетии совместно с коллегами из УФСБ по республике при проведении оперативных мероприятий по подозрению в мошенничестве задержан начальник регионального штаба МВД", - сказал собеседник агентства, не уточнив, о каком конкретно преступлении идет речь.
Обновлено в 15:51
Авто
Toyota отзовет в России кроссоверы Toyota Highlander
Об отзывной кампании говорится в сообщении Росстандарта, где указано, что Toyota отзывает в России более 100 автомобилей Highlander.
Обновлено в 04:59
Политика
Мюллер выступил против раскрытия улик по делу компании Пригожина
Спецпрокурор США Роберт Мюллер потребовал от суда отклонить ходатайство защиты об обнародовании улик по делу российской компании "Конкорд менеджмент и консалтинг", которую возглавляет Евгений Пригожин, говорится в ходатайстве Мюллера, поданном в суд.
Обновлено в 15:35
Космос
Трещина обнаружена в разгонном блоке «Фрегат» на космодроме Куру
Обновлено вчера в 16:30
Гаджеты
В WhatsApp оказалось возможным читать удаленные сообщения
Как сообщает РИА Новости, в WhatsApp найден сбой, который позволяет читать удаленные собеседником сообщения.
Обновлено в 03:12
Политика
Мадуро направит 1 млрд евро на программу «Прекрасная Венесуэла»
Власти Боливарианской Республики направят около миллиарда евро на государственную программу "Прекрасная Венесуэла", в рамках которой будут обустроены 62 города страны.
Обновлено в 19:09
Авто
Skoda показала внешность нового компактного кроссовера Skoda Kamiq
Изображения нового компактного кроссовера Skoda Kamiq были опубликованы в рамках начавшейся рекламной кампании.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
На самом дорогом авианосце США обнаружили неполадки с катапультами
В ходе испытаний самого дорогого авианосца ВВС США Gerald Ford 20 раз отказывали электромагнитные катапульты, которые используются для запуска самолетов с кораблей.
Обновлено в 17:35
Политика
Украинский министр съел торт в виде руин Кремля
Министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну преподнесли на 40-летний юбилей торт в виде развалин московского Кремля.
Обновлено в 17:18
Гаджеты
Samsung выпустит смартфон с объёмом памяти в 1000 Гб
Корейский производитель гаджетов Samsung готовится к разработке и производству первого в мире смартфона, встроенная память которого составит один терабайт.
Обновлено в 13:18
Происшествия
Клиенты Сбербанка столкнулись с очередным видом мошенничества
Ранее «Коммерсантъ» писал, что злоумышленники звонят клиентам Сбербанка с официальных номеров организации, представляясь якобы его сотрудниками.
Обновлено в 10:12
Транспорт
В Госдуме предложили запретить курение за рулем
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев предложил запретить курение за рулем.
Обновлено в 08:55
Общество
AP: в США пять человек погибли из-за холодов
Еще два человека - супружеская пара - стали жертвами ДТП в штате Индиана, а 70-летний житель пригорода Детройта (штат Мичиган) умер, потому что вышел на мороз, одетый не по погоде.
Обновлено в 18:47
Происшествия
Компания Airbus заявила о взломе своих серверов
Компания Airbus заявила о взломе своих серверов из-за чего посторонние получили доступ к данным некоторых сотрудников.
Обновлено в 19:13
Происшествия
По делу Арашуковых планируется задержание глав газовых компаний
Следственный комитет России планирует задержание ряда руководителей предприятий газовой отрасли Северного Кавказа в рамках дела сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля.
Обновлено в 13:06
Общество
В Италии собрали деньги для спасенного в Магнитогорске ребенка
Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома.
Обновлено в 15:29
Авто
Трехдверный Range Rover не появится в продаже
Напомним, в прошлом марте в Женеве компания презентовала трехдверную версию Range Rover и объявила, что она будет выпущена ограниченным тиражом в 999 экземпляров.
Обновлено в 09:21
Теннис
Шарапова снялась с турнира в Санкт-Петербурге
Обновлено в 08:08
Происшествия
В окрестностях Читы горит полигон ТБО
Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) загорелся в районе поселка Ивановка в пригороде Читы, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.
Обновлено вчера в 23:31
Гаджеты
«Яндекс.Телефон» не пользуется спросом в России
«Яндекс.Телефон» не пользуется спросом у российских покупателей.
Обновлено в 01:37