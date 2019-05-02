Политика

В Минэнерго США объяснили позицию по «Северному потоку — 2»RT на русском 04:43

Соединённые Штаты выступают против строительства газопровода «Северный поток — 2», поскольку, по мнению Вашингтона, он усилит влияние России на внешнюю политику стран Евросоюза. С таким заявлением выступил министр энергетики США Рик Перри на конференции по СПГ в Брюсселе.
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Минэнерго США объяснило позицию против «Северного потока - 2»

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Минэнерго США: строительство «Северного потока - 2» усилит влияние России на внешнюю политику ЕС

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Глава Минэнерго США рассказал, почему страна против «Северного потока-2»

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Происшествия

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В сеть попали восемь кадров из четвертой серии финального сезона "Игры престолов", которые немного пролили свет на то, что может произойти в новом эпизоде хитовой саги.
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После столкновения четырёх автомобилей в Калужской области госпитализированы девять человек, сообщил представитель УМВД по региону.
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Автоконцерн Volkswagen потерял €30 млрд из-за «дизельного скандала».
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МИД Грузии опровергает информацию СМИ об отмене визита президента Саломе Зурабишвили в США.
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В Москве четыре человека пострадали при стрельбе на Солнечной улице.
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В пятницу, 3 мая, в Петербурге пойдет мокрый снег и поднимется сильный ветер.
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