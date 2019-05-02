Политика
В Минэнерго США объяснили позицию по «Северному потоку — 2»RT на русском 04:43
Соединённые Штаты выступают против строительства газопровода «Северный поток — 2», поскольку, по мнению Вашингтона, он усилит влияние России на внешнюю политику стран Евросоюза. С таким заявлением выступил министр энергетики США Рик Перри на конференции по СПГ в Брюсселе.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:28, Ашберн
Политика
В соцсетях призвали к бойкоту продукции «Мираторг»
Пользователи соцсетей призвали объявить бойкот агрохолдингу «Мираторг» из-за высказываний его президента Виктора Линника.
Обновлено 30 апреля в 13:54
Политика
Зеленский рассказал, что общего у Украины и России
Избранный украинский президент Владимир Зеленский поделился мнением о том, что общего осталось между Россией и Украиной.
Обновлено в 08:24
Политика
Советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса
Военный советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что Киев может вернуть Донбасс через пять лет.
Обновлено в 09:05
Происшествия
На Ямале посетитель ТЦ ранил ножом двух человек, сообщил источник
Посетитель торгового центра в Новом Уренгое (ЯНАО) в ходе конфликта ранил ножом двух молодых людей, сообщил в четверг РИА Новости источник в местных правоохранительных органах.
Обновлено в 05:47
Происшествия
В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в Одессе
Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) считает, что расследование трагедии в Одессе, случившейся 2 мая 2014 года, идет неэффективно, а власти страны бездействуют.
Обновлено в 08:57
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
Обновлено вчера в 19:00
Общество
Река Миссисипи прорвала дамбу в штате Айова и затопила целый город
Сильное наводнение произошло в американском городе Дэвенпорт, штат Айова.
Обновлено вчера в 23:54
Кино
В сети появились кадры 4 эпизода финала «Игры престолов»
В сеть попали восемь кадров из четвертой серии финального сезона "Игры престолов", которые немного пролили свет на то, что может произойти в новом эпизоде хитовой саги.
Обновлено в 06:08
Происшествия
В ДТП в Калужской области пострадали девять человек
После столкновения четырёх автомобилей в Калужской области госпитализированы девять человек, сообщил представитель УМВД по региону.
Обновлено в 09:11
Авто
Volkswagen потерял €30 млрд из-за «дизельного скандала»
Автоконцерн Volkswagen потерял €30 млрд из-за «дизельного скандала».
Обновлено в 07:52
Общество
Названы уничтожающие женскую красоту продукты
Спортсменка Валерия Барченко перечислила продукты, отказ от которых поможет женщинам сохранить стройность и молодой вид, пишет Медикфорум.
Обновлено в 00:58
Шоу-бизнес
Татьяна Навка трогательно поздравила старшую дочь с днем рождения
Сегодня свой день рождения празднует старшая дочь Татьяны Навки Александра, которую фигуристка родила от Александра Жулина.
Обновлено в 08:59
Политика
WikiLeaks серьезно обеспокоена состоянием здоровья Ассанжа
Организация WikiLeaks и адвокаты ее основателя Джулиана Ассанжа серьезно обеспокоены состоянием его здоровья и условиями содержания в британской тюрьме.
Обновлено в 08:18
Космос
На Титане обнаружили огромную ледяную стену
Астрономы, изучающие самый большой спутник Сатурна Титан, сделали неожиданное открытие – там расположен массивный геологический объект, о котором раньше ничего не было известно.
Обновлено 30 апреля в 09:06
Политика
МИД Грузии опроверг сообщения об отмене визита Зурабишвили в США
МИД Грузии опровергает информацию СМИ об отмене визита президента Саломе Зурабишвили в США.
Обновлено в 09:20
Политика
Украинцев предложили лишать гражданства за паспорта РФ
Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощённом порядке получения российского гражданства для жителей восточных областей Украины.
Обновлено вчера в 07:27
Музыка
Лазарев объяснил, зачем сдал кровь перед «Евровидением»
Российский певец Сергей Лазарев, который будет представлять Россию на "Евровидении-2019", объяснил, зачем сдал кровь перед шоу.
Обновлено в 08:44
Политика
Лавров обсудил в Помпео ситуацию в Венесуэле
Согласно опубликованной информации, российский министр обсудил с американским коллегой вмешательство США в дела Венесуэлы и угрозы властям страны.
Обновлено вчера в 12:17
Политика
Кикабидзе обратился к Зеленскому
Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе записал видеообращение в адрес будущего президента Украины Владимира Зеленского и назвал его своим другом.
Обновлено в 02:54
Происшествия
В Москве четыре человека пострадали при стрельбе из помпового ружья
В Москве четыре человека пострадали при стрельбе на Солнечной улице.
Обновлено в 08:47
Общество
Мокрый снег и штормовой ветер обрушатся на Петербург
В пятницу, 3 мая, в Петербурге пойдет мокрый снег и поднимется сильный ветер.
Обновлено в 08:22
Политика
Патриарх Кирилл прокомментировал трагедию в Одессе
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал события в Одессе пятилетней давности, когда в результате стычек «антимайдановцев» и радикалов погибли 48 человек и более двух сотен пострадали.
Обновлено в 07:59
Футбол
Ван-Биссака: «Я останусь в „Кристал Пэлас“ и на следующий сезон»
Слухи просто показывают, что мои выступления не остаются незамеченными. Но сейчас я игрок "Кристал Пэлас".
Обновлено в 07:39
Авто
Составлен топ-10 самых «проклятых» автомобилей в истории
Обновлено вчера в 15:00
Теннис
Калинская вышла в финал турнира в Праге в парном разряде
Россиянка Анна Калинская и теннисистка из Словакии Виктория Кужмова пробились в финал турнира WTA в Праге в парном разряде.
Обновлено в 09:21
Общество
Названы города России, в которых живут самые счастливые люди
Обновлено в 06:57
Футбол
«Арсенал» и «Валенсия» сыграют в полуфинале Лиги Европы
Лондонский «Арсенал» и «Валенсия» сыграют в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Встреча пройдёт в Лондоне 2 мая.
Обновлено в 05:26