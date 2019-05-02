Политика

В Минэнерго США объяснили позицию по «Северному потоку — 2»RT на русском 04:43

Соединённые Штаты выступают против строительства газопровода «Северный поток — 2», поскольку, по мнению Вашингтона, он усилит влияние России на внешнюю политику стран Евросоюза. С таким заявлением выступил министр энергетики США Рик Перри на конференции по СПГ в Брюсселе.
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Минэнерго США объяснило позицию против «Северного потока - 2»

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Минэнерго США: строительство «Северного потока - 2» усилит влияние России на внешнюю политику ЕС

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