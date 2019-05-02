Политика
В Минэнерго США объяснили позицию по «Северному потоку — 2»RT на русском 04:43
Соединённые Штаты выступают против строительства газопровода «Северный поток — 2», поскольку, по мнению Вашингтона, он усилит влияние России на внешнюю политику стран Евросоюза. С таким заявлением выступил министр энергетики США Рик Перри на конференции по СПГ в Брюсселе.
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Общество
Мокрый снег и штормовой ветер испортят петербуржцам праздники
Мокрый снег и сильные порывы ветра испортят петербуржцам остатки майских праздников.
Обновлено в 08:54
Происшествия
В Шереметьево рассказали о столкновении погрузчика с самолетом
Аэропорт Шереметьево подтвердил РИА Новости инцидент с врезавшимся в самолет погрузчиком.
Обновлено в 13:46
Политика
Президент Владимир Путин подписал закон о суверенном Рунете
Президент Владимир Путин подписал закон о суверенном Рунете. Политик Евгений Ройзман выразил сомнения в его эффективности.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Максим Виторган отдыхают вместе после развода
Майские праздники Собчак и Виторган проводят в обществе друг друга на одном из элитных курортов Европы.
Обновлено в 04:00
Политика
Зеленский назвал госграницу единственным общим у России и Украины
27 апреля Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но предупредил, что разговаривать с Украиной и ее гражданами «на языке угроз, военного и экономического давления не следует».
Обновлено в 09:08
Происшествия
Пожилые люди исчезли из приюта в Барнауле
Обновлено в 10:42
Происшествия
В Одессе вспоминают жертв трагедии в Доме профсоюзов
Обновлено в 05:25
Происшествия
Больше полусотни бойцов Нацгвардии Украины госпитализированы
Пищевое отравление стало причиной госпитализации 57-ми бойцов Национальной гвардии Украины во Львове.
Обновлено в 14:55
Гаджеты
Как волгоградцы могут преодолеть зависимость от смартфона
Отключайте оповещения надоедливых программ – постоянные push-уведомления и вибрации телефона только лишний раз напоминают вам о вредных приложениях.
Обновлено в 13:07
Кино
В сети появились кадры 4 эпизода финала «Игры престолов»
В сеть попали восемь кадров из четвертой серии финального сезона "Игры престолов", которые немного пролили свет на то, что может произойти в новом эпизоде хитовой саги.
Обновлено в 06:08
Авто
Самый дорогой автомобиль в мире приобрел Криштиану Роналду
34-летний португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за итальянский клуб "Ювентус" и сборную Португалии, стал обладателем самого дорого автомобиля в мире.
Обновлено вчера в 03:55
Игры
Epic Games Store раздает World of Goo. Головоломку специально обновили к старту акции
Игру специально обновили к старту акции – теперь она поддерживает почти любые разрешения, разработчики улучшили качестве изображения и разрешение объектов.
Обновлено в 11:59
Футбол
Айнтрахт — Челси 1:0 (1-й тайм)
Франкфуртский «Айнтрахт» и лондонский «Челси» сыграют в первом полуфинальном матче Лиги Европы.
Обновлено в 05:33
Политика
На травокура Резника пришло заявление в полицию
Сегодня, 2 мая, неравнодушный гражданин подал заявление в полицию на депутата Законодательного собрания Петербурга Максима Резника с просьбой проверить депутата на употребление наркотических веществ, а также провести медицинскую экспертизу.
Обновлено в 13:42
Политика
Коломойский назвал причину уменьшения численности населения Украины
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что население Украины сократилось на 13 млн человек из-за евромайдана.
Обновлено в 14:18
Финансы
Курсы доллара и евро выросли до месячного максимума
Курс евро на торгах Московской биржи 2 мая превысил 73 рубля впервые с 10 апреля, рост с закрытия последних торгов составил около полурубля.
Обновлено в 04:50
Общество
Синоптики предупредили о сильном ветре в Москве
Как сообщает метеослужба, ветер с порывами до 13-18 м/с ожидается с 21:00 2 мая в течение суток.
Обновлено в 04:49
Происшествия
В Ингушетии депутат Народного собрания украл невесту
В Ингушетии депутат Народного собрания похитил местную жительницу, чтобы жениться на ней.
Обновлено вчера в 09:55
Здоровье
Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем
Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Происшествия
В Махачкале в оружейном магазине произошел пожар
Пожар произошел в оружейном магазине в Махачкале. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 10:32
Хоккей
Мэттьюс перенес операцию по удалению операционных инструментов
Хирургическое вмешательство по удалению операционных инструментов после процедуры в 2014 году оказалось плановым.
Обновлено в 14:40
Футбол
Шейхи из Катара могут сократить финансирование в «ПСЖ»
Эмир Катара Тамима бин Хамад аль-Тани считает, что власти Франции недооценивают его вклад в развитие футбола, ведь с приходом в «ПСЖ» шейхов выросла стоимость прав на покупку телевизионных трансляций.
Обновлено в 12:34
Происшествия
Два человека погибли в Китае после падения с горки в парке развлечений
Еще 12 человек получили травмы В китайском парке аттракционов в результате несчастного случая погибли два человека, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
Обновлено в 03:16
Общество
В России нашли георгиевские ленточки со свастикой
В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено в 09:37
Армия и оружие
США впервые использовали в бою F-35A
ВВС США впервые использовали истребители F-35A в боевых условиях, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 11:16
Общество
Эксперты спрогнозировали рост цен на продукты
Эксперты спрогнозировали возможный рост цен на продукты в России из-за праздников.
Обновлено вчера в 22:41
Политика
В штабе Зеленского пообещали инаугурацию с «фишечками»
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри отписались от Кейт и Уильяма в инстаграме
Герцоги Сассекские отписались от всех профилей, имеющих отношение к членам королевской семьи: от аккаунтов Кейт и Уильяма @kensingtonroyal, принца Чарльза и Камиллы @clarencehouse, принцессы Евгении, принца Эндрю, и даже от аккаунта @theroyalfamily, представляющего Елизавету II и других членов королевской семьи.
Обновлено в 00:08