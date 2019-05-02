Политика
В Минэнерго США объяснили позицию по «Северному потоку — 2»RT на русском 04:43
Соединённые Штаты выступают против строительства газопровода «Северный поток — 2», поскольку, по мнению Вашингтона, он усилит влияние России на внешнюю политику стран Евросоюза. С таким заявлением выступил министр энергетики США Рик Перри на конференции по СПГ в Брюсселе.
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Общество
Названы города России, в которых живут самые счастливые люди
Мониторинг был проведен в 78 городах России с населением свыше 250 тысяч человек. Данные приведены за первый квартал 2019 года.
Обновлено в 06:57
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
Обновлено вчера в 19:00
Кино
Netflix опубликовал гонорары известных актеров
Обновлено в 03:00
Происшествия
В ООН отчитали Украину за провал расследования трагедии в Одессе
По словам Фрейзер, радикальные националистические активисты систематически срывают судебные заседания по делу одесской трагедии.
Обновлено в 06:33
Политика
Военный советник Зеленского: Донбасс вернется через 5 лет
Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что Киев сможет вернуть Донбасс под свой контроль через пять лет.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Назван топ-10 «проклятых» автомобилей
Обновлено вчера в 07:48
Политика
В соцсетях призвали к бойкоту продукции «Мираторг»
Пользователи соцсетей призвали объявить бойкот агрохолдингу «Мираторг» из-за высказываний его президента Виктора Линника.
Обновлено 30 апреля в 13:54
Происшествия
Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»
Невский районный суд назначил 10 суток ареста экс-председателю движения "Открытая Россия" Андрею Пивоварову за участие в согласованном шествии "Свободному Петербургу - свободные выборы", сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено вчера в 19:52
Происшествия
В Москве задержан открывший стрельбу из ружья по людям мужчина
Московские полицейские задержали мужчину, который открыл стрельбу по людям из помпового ружья, ранив четырёх человек.
Обновлено в 07:21
Политика
Путин снял с должности посла России в Белоруссии Михаила Бабича
России Владимир Путин подписал указ об освобождении Михаила Бабича с поста посла РФ в Белоруссии.
Обновлено 30 апреля в 14:32
Шоу-бизнес
Алла Пугачева уехала с Максимом Галкиным на море в первый день мая
«Алла, какая же Вы красотка», «Алла Пугачева прекрасно выглядит», «Алла с каждым днем все красивее становится», «Алле идут прямые волосы», «У вас на лицах настоящее счастье», - высказались фанаты.
Обновлено в 02:03
Происшествия
Дагестанского министра Хасбулатова заключили под стражу
Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов заключен под стражу на два месяца.
Обновлено в 05:12
Политика
Зеленский рассказал, что общего у России и Украины
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у Украины осталось общего с Россией.
Обновлено в 07:41
Общество
В WikiLeaks серьёзно обеспокоены состоянием здоровья Ассанжа
Состояние здоровья основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа вызывает обеспокоенность.
Обновлено в 07:45
Авто
Прекращение госпрограмм может вызвать временное падение авторынка
Как прогнозируют в Банке Уралсиб, учитывая опыт предыдущих периодов, после завершения госпрограмм рынок ожидает краткосрочная стагнация и восстановление через пару месяцев.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
Украинские военные заявили о взятии под контроль 24 кв. км в Донбассе
Обновлено в 07:19
Экономика
Подписан закон об ипотечных каникулах
Президент России Владимир Путин подписал закон об ипотечных каникулах.
Обновлено вчера в 11:08
Энергетика
США утроили объем поставок СПГ в ЕС
Соединенные Штаты более чем в три раза нарастили объем поставок сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза с июля прошлого года.
Обновлено в 03:30
Финансы
Евро впервые с начала апреля превысил 73 рубля
Впервые с 10 апреля на торгах на "Московской бирже" евро превысил отметку в 73 рубля, а доллар торговался на максимальных с 8 апреля уровнях: чуть выше 65 рублей.
Обновлено в 05:49
Наука
Томские ученые разработали первое полностью независимое от Windows ПО
«АО «ЭлеСи» совместно с головным исполнителем проекта ТГУ разработали первое отечественное программное обеспечение без использования зарубежных компонентов, полностью независимое от Windows», — констатировали представители вуза.
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес
Как пластика изуродовала Донателлу Версаче
2 мая итальянскому модельеру и дизайнеру модного дома Versace, Донателле Версаче исполняется 64 года.
Обновлено в 07:01
Футбол
«Челси» презентовал новую домашнюю форму на следующий сезон
Обновлено в 03:09
Космос
Метеорит врезался в Луну во время лунного затмения в январе 2019
Согласно новому отчету, метеорит врезался в поверхность Луны со скоростью 17 километров в секунду (61 000 километров в час), в то время как наш лунный сосед находился в полном затмении в январе.
Обновлено вчера в 13:32
Авто
Nissan поставил крест на родстере 370Z
Некоторые источники в компании Nissan утверждают, что крест поставлен не только на родстере, но и на семействе 370Z в целом, другие же инсайдеры отмечают, что Nissan все-таки рассматривает возможность разработки нового поколения 370Z.
Обновлено в 02:27
Армия и оружие
Террористы 12 раз за месяц пытались обстрелять авиабазу Хмеймим
Обновлено вчера в 20:20
Здоровье
Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем
Зарубежные исследователи рассказали о том, какие заболевания можно распознать по состоянию стоп.
Обновлено в 01:06
Общество
Автор «Сталингулага» раскрыл свою личность
Уроженец Махачкалы Александр Горбунов в интервью «Русской службе Би-би-си» подтвердил, что является автором Telegram-канала «Сталингулаг», а также одноименных аккаунтов в Twitter и Instagram, на которые в общей сложности подписаны более 1,3 миллиона пользователей.
Обновлено в 04:32