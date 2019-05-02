Политика

В Минэнерго США объяснили позицию по «Северному потоку — 2»RT на русском 04:43

Соединённые Штаты выступают против строительства газопровода «Северный поток — 2», поскольку, по мнению Вашингтона, он усилит влияние России на внешнюю политику стран Евросоюза. С таким заявлением выступил министр энергетики США Рик Перри на конференции по СПГ в Брюсселе.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Глава Минэнерго США рассказал, почему страна против «Северного потока-2»

Аргументы и Факты05:36

Глава Минэнерго США объяснил позицию страны по «Северному потоку — 2»

Наша версия05:29

Минэнерго США: строительство «Северного потока - 2» усилит влияние России на внешнюю политику ЕС

Инфорос05:32

США объяснили свой негатив в отношении «Северного потока - 2»

Аргументы недели04:57

Минэнерго США: «Северный поток - 2» усилит влияние России на внешнюю политику ЕС

ТАСС04:35

В Минэнерго США объяснили, почему выступают против «Северного потока — 2»

РИА Новости04:30

В Госдуме оценили позицию Минэнерго США по «Северному потоку — 2»

RT на русском06:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 07:51, Ашберн
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Максим Виторган отдыхают вместе после развода

Обновлено в 04:00
Общество

Названы города России, в которых живут самые счастливые люди

Мониторинг был проведен в 78 городах России с населением свыше 250 тысяч человек. Данные приведены за первый квартал 2019 года.
Обновлено в 06:57
Происшествия

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

Обновлено вчера в 19:00
Кино

Netflix опубликовал гонорары известных актеров

Обновлено в 03:00
Происшествия

В ООН отчитали Украину за провал расследования трагедии в Одессе

По словам Фрейзер, радикальные националистические активисты систематически срывают судебные заседания по делу одесской трагедии.
Обновлено в 06:33
Политика

Военный советник Зеленского: Донбасс вернется через 5 лет

Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что Киев сможет вернуть Донбасс под свой контроль через пять лет.
Обновлено в 06:28
Происшествия

На Ямале посетитель ТЦ ранил ножом двух человек, сообщил источник

Обновлено в 05:47
Происшествия

Назван топ-10 «проклятых» автомобилей

Обновлено вчера в 07:48
Политика

В соцсетях призвали к бойкоту продукции «Мираторг»

Пользователи соцсетей призвали объявить бойкот агрохолдингу «Мираторг» из-за высказываний его президента Виктора Линника.
Обновлено 30 апреля в 13:54
Происшествия

Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»

Невский районный суд назначил 10 суток ареста экс-председателю движения "Открытая Россия" Андрею Пивоварову за участие в согласованном шествии "Свободному Петербургу - свободные выборы", сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено вчера в 19:52
Происшествия

В Москве задержан открывший стрельбу из ружья по людям мужчина

Московские полицейские задержали мужчину, который открыл стрельбу по людям из помпового ружья, ранив четырёх человек.
Обновлено в 07:21
Политика

Путин снял с должности посла России в Белоруссии Михаила Бабича

России Владимир Путин подписал указ об освобождении Михаила Бабича с поста посла РФ в Белоруссии.
Обновлено 30 апреля в 14:32
Шоу-бизнес

Алла Пугачева уехала с Максимом Галкиным на море в первый день мая

«Алла, какая же Вы красотка», «Алла Пугачева прекрасно выглядит», «Алла с каждым днем все красивее становится», «Алле идут прямые волосы», «У вас на лицах настоящее счастье», - высказались фанаты.
Обновлено в 02:03
Происшествия

Дагестанского министра Хасбулатова заключили под стражу

Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов заключен под стражу на два месяца.
Обновлено в 05:12
Политика

Зеленский рассказал, что общего у России и Украины

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у Украины осталось общего с Россией.
Обновлено в 07:41
Общество

В WikiLeaks серьёзно обеспокоены состоянием здоровья Ассанжа

Состояние здоровья основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа вызывает обеспокоенность.
Обновлено в 07:45
Авто

Прекращение госпрограмм может вызвать временное падение авторынка

Как прогнозируют в Банке Уралсиб, учитывая опыт предыдущих периодов, после завершения госпрограмм рынок ожидает краткосрочная стагнация и восстановление через пару месяцев.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие

Украинские военные заявили о взятии под контроль 24 кв. км в Донбассе

Обновлено в 07:19
Происшествия

СК проверит информацию о приюте для пожилых в квартире дома в Барнауле

Обновлено в 06:51
Экономика

Подписан закон об ипотечных каникулах

Президент России Владимир Путин подписал закон об ипотечных каникулах.
Обновлено вчера в 11:08
Энергетика

США утроили объем поставок СПГ в ЕС

Соединенные Штаты более чем в три раза нарастили объем поставок сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза с июля прошлого года.
Обновлено в 03:30
Финансы

Евро впервые с начала апреля превысил 73 рубля

Впервые с 10 апреля на торгах на "Московской бирже" евро превысил отметку в 73 рубля, а доллар торговался на максимальных с 8 апреля уровнях: чуть выше 65 рублей.
Обновлено в 05:49
Наука

Томские ученые разработали первое полностью независимое от Windows ПО

«АО «ЭлеСи» совместно с головным исполнителем проекта ТГУ разработали первое отечественное программное обеспечение без использования зарубежных компонентов, полностью независимое от Windows», — констатировали представители вуза.
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес

Как пластика изуродовала Донателлу Версаче

2 мая итальянскому модельеру и дизайнеру модного дома Versace, Донателле Версаче исполняется 64 года.
Обновлено в 07:01
Футбол

«Челси» презентовал новую домашнюю форму на следующий сезон

Обновлено в 03:09
Космос

Метеорит врезался в Луну во время лунного затмения в январе 2019

Согласно новому отчету, метеорит врезался в поверхность Луны со скоростью 17 километров в секунду (61 000 километров в час), в то время как наш лунный сосед находился в полном затмении в январе.
Обновлено вчера в 13:32
Авто

Nissan поставил крест на родстере 370Z

Некоторые источники в компании Nissan утверждают, что крест поставлен не только на родстере, но и на семействе 370Z в целом, другие же инсайдеры отмечают, что Nissan все-таки рассматривает возможность разработки нового поколения 370Z.
Обновлено в 02:27
Армия и оружие

Террористы 12 раз за месяц пытались обстрелять авиабазу Хмеймим

Обновлено вчера в 20:20
Здоровье

Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем

Зарубежные исследователи рассказали о том, какие заболевания можно распознать по состоянию стоп.
Обновлено в 01:06
Общество

Автор «Сталингулага» раскрыл свою личность

Уроженец Махачкалы Александр Горбунов в интервью «Русской службе Би-би-си» подтвердил, что является автором Telegram-канала «Сталингулаг», а также одноименных аккаунтов в Twitter и Instagram, на которые в общей сложности подписаны более 1,3 миллиона пользователей.
Обновлено в 04:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Рик Перри
Американский политик
Американский политик, министр энергетики США со 2 марта 2017 года, 47-й губернатор штата Техас от Республиканской партии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное