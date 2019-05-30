В Минэнерго США назвали американский СПГ «газом свободы»RT на русском 03:17

с чего всё началось

Два представителя Министерства энергетики США назвали американский СПГ «газом свободы» и «молекулами американской свободы». Как передаёт CNN, чиновники рассказывали об увеличении экспорта природного газа за границу из терминала Freeport в Техасе.

Технологии Первые в мире умные ценники создали в Новосибирске "Умные ценники", созданные студентами НГТУ НЭТИ, меняют цены на товар автоматически в зависимости от спроса, остатков на складе и других показателей ценообразования при помощи встроенной системы геопозиционирования и без участия дополнительного персонала.

Энергетика Минфин удивился словам главы «Транснефти» о взрыве машины замминистра Министерство финансов удивлено реакцией «Транснефти» на слова министра Антона Силуанова о необходимости компании нести финансовую ответственность за загрязнение нефтепровода «Дружба»; ранее представитель нефтяной компании напомнил о взрыве машины первого замминистра финансов в 1997 году.

Транспорт В России резко подорожали билеты в плацкарт После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).

Общество «Саратовские авиалинии» сообщили о массовом сокращении сотрудников Авиакомпания "Саратовские авиалинии" в связи с закрытием аэропорта Саратов-Центральный уведомила центр занятости о массовом сокращении штата, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного Министерства труда и миграции.

Здоровье Врачи рассказали об опасности утреннего кофе Привычка каждый день пить утром кофе может пагубно отразиться на здоровье.

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Кино Назван опередивший по популярности «Игру престолов» сериал «Чернобыль» получил среднюю оценку 9,6 балла из 10, обогнав по популярности «Игру престолов» и заняв первое место в списке.

Происшествия В США мужчина поджег себя возле Белого дома В США мужчина совершил поджог у здания Белого дома, сообщает TMZ.

Политика Китай обвинил США в экономическом терроризме США используют экономический терроризм и «протекционистскую дубину» для развязывания торговых войн против других стран, заявил 30 мая замминистра иностранных дел Китая Чжан Ханьхуэй.

Происшествия Российский аферист раскрыл секрет своего обмана и попал на видео Сотрудники МВД задержали свыше 60 человек, входивших в организованную преступную группу, занимавшуюся мошенничеством.

Происшествия В Екатеринбурге 16-летний водитель Hyundai насмерть сбил байкера В Екатеринбурге на проезжей части не смогли разъехаться два транспортных средств, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.

Хоккей Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счёт в финале Кубка Стэнли Решающую шайбу в овертайме забросил защитник «Сент-Луиса» Карл Гуннарссон. Таким образом, "Сент-Луис" сравнял счёт в серии — 1:1.

Экономика Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.

Общество В ВШЭ закрыли студенческое ток-шоу перед программой с Любовью Соболь Руководитель проекта, основатель «Эха Москвы» и профессор ВШЭ Сергей Корзун, заявил студенческой газете The Vyshka, что закрытие проекта связано с окончанием его заранее определенных сроков.

Шоу-бизнес Актер Денис Никифоров назвал причины расставания с певицей МакSим Денис Никифоров в разговоре в студии шоу под названием «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым назвал основные причины расставания с МакSим.

Общество Владельцев арендного жилья предложено учесть для налогообложения Собственников жилья, сдаваемого в краткосрочную аренду на срок до 30 дней, могут обязать получать идентификаторы.

Политика Экс-министр экономики Украины предупредил об опасности дефолта Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране существует опасность дефолта.

Происшествия В центре Улан-Удэ ветром снесло батут с детьми Ветер снес батут в центре Улан-Удэ, пострадали пятеро детей, трое из них находятся в реанимации.

Авто Появилось фото обновленного Renault Duster для России Обновлённый Renault Duster в России представлен без крупных изменений с 2015 года и заждался рестайлинга.

Наука На дне Северного моря найден затерянный мир каменного века Британским исследователям удалось найти в Северном море древний ландшафт, который находится глубоко под водой и, возможно, смог сохранить руины древних поселений.

Общество В Красноярске негативно относятся к людям с нетрадиционной ориентацией Во время опроса выяснилось, что 83% респондентов уверены в существовании сфер, где сотрудники с нетрадиционной сексуальной ориентацией встречаются чаще: шоу-бизнес, бьюти- и фэшн-индустрия, а также дизайн, искусство и культура, PR и реклама, СМИ, сфера развлечений.

Политика Аятолла Хаменеи заявил, что Иран не будет вести переговоры с США Тегеран не видит смысла в переговорах с США, поэтому участвовать в них не будет, написал в среду в Twitter верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи.

Политика Глава ВЦИОМа прокомментировал причину падения рейтинга Путина Как сообщил в эфире передачи Hard Day's Night на телеканале «Дождь» руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, главная причина падения рейтинга действующего президента РФ Владимира Путина в том, что граждане страны перестали верить в то, что жить им станет лучше.