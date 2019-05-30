Политика

В Минэнерго США назвали американский СПГ «газом свободы»RT на русском 03:17

Два представителя Министерства энергетики США назвали американский СПГ «газом свободы» и «молекулами американской свободы». Как передаёт CNN, чиновники рассказывали об увеличении экспорта природного газа за границу из терминала Freeport в Техасе.
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с чего всё началось
Два представителя Минэнергетики США заявили, что американский СПГ является «свободным газом» и «молекулами американской свободы», утверждается в заявлениях, опубликованных на сайте
 ведомства.
Московский Комсомолецвчера в 22:44

Подробнее о событии

В Минэнерго США назвали американский СПГ «газом свободы»

RT на русском03:17

В Минэнергетики США назвали свое голубое топливо «молекулами американской свободы»

Московский Комсомолецвчера в 22:44

«Молекулы американской свободы»: в Вашингтоне расхвалили свой СПГ

РЕН ТВ00:30

В Вашингтоне назвали американский СПГ «газом свободы»

Известия00:11

«Газ свободы»: в Вашингтоне оценили американский СПГ

Газета.Ru02:10

В Вашингтоне назвали американский СПГ «газом свободы»

РИА Новостивчера в 22:21

В Вашингтоне назвали природный газ США «молекулами американской свободы»

РБКвчера в 21:21
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Технологии

Первые в мире умные ценники создали в Новосибирске

"Умные ценники", созданные студентами НГТУ НЭТИ, меняют цены на товар автоматически в зависимости от спроса, остатков на складе и других показателей ценообразования при помощи встроенной системы геопозиционирования и без участия дополнительного персонала.
Обновлено в 00:53
Энергетика

Минфин удивился словам главы «Транснефти» о взрыве машины замминистра

Министерство финансов удивлено реакцией «Транснефти» на слова министра Антона Силуанова о необходимости компании нести финансовую ответственность за загрязнение нефтепровода «Дружба»; ранее представитель нефтяной компании напомнил о взрыве машины первого замминистра финансов в 1997 году.
Обновлено вчера в 13:14
Транспорт

В России резко подорожали билеты в плацкарт

После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).
Обновлено вчера в 21:47
Общество

«Саратовские авиалинии» сообщили о массовом сокращении сотрудников

Авиакомпания "Саратовские авиалинии" в связи с закрытием аэропорта Саратов-Центральный уведомила центр занятости о массовом сокращении штата, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного Министерства труда и миграции.
Обновлено в 02:04
Армия и оружие

При крушении вертолета на Украине погибли четверо военных

Обновлено в 01:27
Игры

Серверы MMO Worlds Adrift закроют из-за непопулярности игры

Обновлено в 03:03
Здоровье

Врачи рассказали об опасности утреннего кофе

Привычка каждый день пить утром кофе может пагубно отразиться на здоровье.
Обновлено в 02:01
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Кино

Назван опередивший по популярности «Игру престолов» сериал

«Чернобыль» получил среднюю оценку 9,6 балла из 10, обогнав по популярности «Игру престолов» и заняв первое место в списке.
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия

В США мужчина поджег себя возле Белого дома

В США мужчина совершил поджог у здания Белого дома, сообщает TMZ.
Обновлено вчера в 14:51
Политика

Китай обвинил США в экономическом терроризме

США используют экономический терроризм и «протекционистскую дубину» для развязывания торговых войн против других стран, заявил 30 мая замминистра иностранных дел Китая Чжан Ханьхуэй.
Обновлено в 00:54
Происшествия

Российский аферист раскрыл секрет своего обмана и попал на видео

Сотрудники МВД задержали свыше 60 человек, входивших в организованную преступную группу, занимавшуюся мошенничеством.
Обновлено в 03:14
Происшествия

В Екатеринбурге 16-летний водитель Hyundai насмерть сбил байкера

В Екатеринбурге на проезжей части не смогли разъехаться два транспортных средств, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.
Обновлено вчера в 23:37
Хоккей

Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счёт в финале Кубка Стэнли

Решающую шайбу в овертайме забросил защитник «Сент-Луиса» Карл Гуннарссон. Таким образом, "Сент-Луис" сравнял счёт в серии — 1:1.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика

Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Общество

В ВШЭ закрыли студенческое ток-шоу перед программой с Любовью Соболь

Руководитель проекта, основатель «Эха Москвы» и профессор ВШЭ Сергей Корзун, заявил студенческой газете The Vyshka, что закрытие проекта связано с окончанием его заранее определенных сроков.
Обновлено вчера в 17:09
Шоу-бизнес

Актер Денис Никифоров назвал причины расставания с певицей МакSим

Денис Никифоров в разговоре в студии шоу под названием «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым назвал основные причины расставания с МакSим.
Обновлено в 03:00
Общество

Владельцев арендного жилья предложено учесть для налогообложения

Собственников жилья, сдаваемого в краткосрочную аренду на срок до 30 дней, могут обязать получать идентификаторы.
Обновлено вчера в 18:44
Футбол

Григорий Иванов: "Из-за судейской ошибки губернатор может закрыть команду!"

Очков набрали больше, вновь оказались в финале Кубка России.
Обновлено в 01:30
Политика

Экс-министр экономики Украины предупредил об опасности дефолта

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране существует опасность дефолта.
Обновлено в 01:57
Футбол

«Анжи» не сможет играть в ФНЛ в следующем сезоне

«Анжи» не сможет выступить в ФНЛ в следующем сезоне.
Обновлено вчера в 11:02
Происшествия

В центре Улан-Удэ ветром снесло батут с детьми

Ветер снес батут в центре Улан-Удэ, пострадали пятеро детей, трое из них находятся в реанимации.
Обновлено в 02:29
Авто

Появилось фото обновленного Renault Duster для России

Обновлённый Renault Duster в России представлен без крупных изменений с 2015 года и заждался рестайлинга.
Обновлено вчера в 10:04
Наука

На дне Северного моря найден затерянный мир каменного века

Британским исследователям удалось найти в Северном море древний ландшафт, который находится глубоко под водой и, возможно, смог сохранить руины древних поселений.
Обновлено в 02:59
Общество

В Красноярске негативно относятся к людям с нетрадиционной ориентацией

Во время опроса выяснилось, что 83% респондентов уверены в существовании сфер, где сотрудники с нетрадиционной сексуальной ориентацией встречаются чаще: шоу-бизнес, бьюти- и фэшн-индустрия, а также дизайн, искусство и культура, PR и реклама, СМИ, сфера развлечений.
Обновлено вчера в 21:49
Политика

Аятолла Хаменеи заявил, что Иран не будет вести переговоры с США

Тегеран не видит смысла в переговорах с США, поэтому участвовать в них не будет, написал в среду в Twitter верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи.
Обновлено вчера в 19:20
Политика

Глава ВЦИОМа прокомментировал причину падения рейтинга Путина

Как сообщил в эфире передачи Hard Day's Night на телеканале «Дождь» руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, главная причина падения рейтинга действующего президента РФ Владимира Путина в том, что граждане страны перестали верить в то, что жить им станет лучше.
Обновлено 28 мая в 18:15
Экономика

Силуанов дал прогноз по росту ВВП России

Первый вице-премьер России и министр финансов Антон Силуанов заявил, что прогноз по росту российской экономики в 2019 году сохраняется на уровне 1,3%. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:34
Игры

Sony опубликовала тизер игры Death Stranding от Хидео Кодзимы

Обновлено вчера в 14:02
Культура

Фестиваль «Интермузей» начнется 30 мая в Москве

30 мая в Москве откроется Международный фестиваль «Интермузей».
Обновлено 28 мая в 08:18
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