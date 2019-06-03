Энергетика
В Минэнерго России заявили, что дорожная карта по «Дружбе» выполняетсяТАСС 06:29
Участники переговоров по урегулированию ситуации с поставками загрязненной нефти по трубопроводу "Дружба" перешли к обсуждению технических и финансовых аспектов проблемы, ожидают, что все шаги по урегулированию ситуации будут выполнены в срок.
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Медведчук отреагировал на снос памятника Жукову в Харькове
Лидер общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук заявил, что снос памятника Жукову в Харькове свидетельствует о безнаказанности национал-радикалов.
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Военнослужащие Центрального военного округа планируют в ближайшие полгода провести около 100 учений разного уровня - на 40% больше, чем за минувшие шесть месяцев.
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Происшествия
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По данным "Ноябрьск 24", тела участковых Владимира Анчугова и Андрея Мучаева были обнаружены в разных частях города: один находился за рабочим столом в опорном пункте на улице Изыскателей, а второго нашли за рулем автомобиля в районе Оболони.
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В составе действующего чемпиона Франции по футболу "Пари Сен-Жермен" назревает конфликт.
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Происшествия
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Политика
В МИД России назвали последствия позиции Киева в суде ООН
Российская сторона считает, что позиция Украины, попытавшейся обойти предварительные условия для подачи иска в суд ООН, может нанести ущерб международной конвенции о ликвидации расовой дискриминации, заявил в понедельник на слушаниях в Гааге представитель делегации РФ.
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Кино
Юрий Лоза поддержал цензуру в фильме об Элтоне Джоне
Российский музыкант, поэт и композитор Юрий Лоза на своей официальной странице в социальных сетях высказался по поводу сокращения некоторых сцен фильма «Рокетмен» об Элтоне Джоне для отечественного проката.
Обновлено в 02:02
Шоу-бизнес
Дешевый лживый балаган: Малахов взбесил Галкина
Телеведущий Максим Галкин раскритиковал шоумена Андрея Малахова после публикации в издании Малахова информации о строительстве особняка Галкина и Пугачевой на Кипре.
Обновлено в 07:56
Космос
Ученые нашли связь между солнечной активностью и парадом планет
Немецкие физики предположили, что солнечная активность может быть связана с парадом планет.
Обновлено в 07:35
Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Транспорт
В Москве перекроют несколько улиц из-за празднования Ураза-байрама
Движение на некоторых улицах Москвы будет ограничено или перекрыто 4 июня из-за празднования Ураза-байрама, сообщил департамент транспорта Москвы в Twitter.
Обновлено в 03:36
Здоровье
Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала
Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
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Транспорт
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Обновлено в 06:34
Гаджеты
Huawei купила российские технологии распознавания лиц
Huawei купила российские технологии распознавания лиц, пишет принадлежащее Демьяну Кудрявцеву издание "Ведомости".
Обновлено в 06:09
Происшествия
Испанского YouTube-блогера лишили свободы за пранк с печеньем
Суд в Барселоне приговорил известного YouTube-блогера ReSet (Kanghua Ren) к тюремному заключению.
Обновлено в 05:17
Происшествия
В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере
В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.
Обновлено в 01:22
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Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено вчера в 13:07
Политика
Лужков предложил способ обеспечить Крым водой из Днепра
Экс-мэр Москвы уверен, что подавать до 5 кубометров воды в год из Дона в Крым можно несколькими способами: по трубопроводу на дне или берегу Азовского моря, либо "с предварительной передачей воды из р. Дон в б моассейн Кубани, а затем в Крым".
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Авто
Для полицейских Словакии купили LADA Vesta SW Cross
Автопарк муниципальной полиции города Гуменне, что на востоке Словакии, пополнился российским универсалом LADA Vesta SW Cross.
Обновлено в 02:42
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Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского
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Samsung анонсировала ноутбуки-конкуренты MacBook Pro
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Гаджеты
Первый миллион Vivo iQOO
Вице-президент бренда объявил, что по состоянию на 1 июня компании удалось продать 1 миллион смартфонов Vivo iQOO.
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Наука
Исследователи создали энергоемкий органический катод для аккумуляторов
Ученые из Сколтеха, ИПХФ РАН и РХТУ создали новый полимерный катодный материал на основе политрифениламина, который может быть использован при создании быстрозаряжаемых металл-ионных аккумуляторов нового поколения.
Обновлено в 06:23