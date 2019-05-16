Политика
В Минэнерго России удивлены предложениями УкраиныКрасная весна вчера в 09:28
Чиновник сказал, что достижению договоренностей и заключению контракта по транзиту газа на следующий год мешают «несправедливые» решения арбитража в Стокгольме. Яновский счел «интересными» и вызывающими недоумение предложения Украины о фиксации объемов за определенный период времени.
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Минэнерго выступило против продажи российского газа Украине на восточной границе
Взгляд.рувчера в 11:44
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Музыка
Лазарев вышел в финал «Евровидения»
Обновлено вчера в 17:08
Политика
Коломойский вернулся на Украину
Ранее Коломойский заявил, что готовится вернуться в страну после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено 15 мая в 21:43
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:28
Происшествия
У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»
Обновлено вчера в 13:40
Общество
«Обстановка накалена до предела»: писатель Владислав Крапивин за сохранение сквера у Театра драмы
Обновлено вчера в 14:59
Политика
Дональд Трамп отменил льготный режим торговли с Турцией
17 мая президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп исключил Турецкую Республику из списка развивающихся стран и отменил льготный режим торговли с этой страной.
Обновлено в 00:51
Политика
Дмитрий Медведев проведет совещание по нацпроекту в Ростове
Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет в пятницу, 17 мая, в Ростове-на-Дону совещание о ходе реализации федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография", сообщает пресс-служба кабмина.
Обновлено в 00:50
Экономика
Кабмин отказался вводить сбор за онлайн-покупки, узнали СМИ
В правительстве высказались против инициативы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) ввести 20% пошлину на все покупки в интернете.
Обновлено в 00:11
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
Владимир Путин прокомментировал массовое бегство жителей из Омска
Президент России Владимир Путин на форуме Общероссийского народного фронта в Сочи ответил на вопрос, интересующий омских журналистов.
Обновлено в 00:06
Хоккей
«Бостон» стал первым финалистом Кубка Стэнли
"Бостон" победил "Каролину" в серии до четырех побед со счетом 4:0. Другой финалист турнира определится в противостоянии между "Сан-Хосе Шаркс" и "Сент-Луис Блюз".
Обновлено вчера в 22:44
Футбол
Агент Роналду может помочь Дзюбе перейти в английский клуб
Известный комментатор Геннадий Орлов поделился информацией о возможном переходе нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в один из английских клубов.
Обновлено вчера в 21:42
Политика
Пушков ответил на отказ Климкина от участия в заседании Совета Европы
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ министра иностранных дел Украины Павла Климкина от участия в заседании Совета Европы.
Обновлено вчера в 18:38
Общество
ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.
Обновлено вчера в 23:14
Общество
Уволен директор клиники имени Мешалкина Александр Караськов
Кардиохирург сообщил изданию НГС, что планирует остаться работать в Новосибирске и пока не знает, кто займет пост директора клиники после него.
Обновлено вчера в 23:08
Финансы
Китайская валюта рухнула до 6,8688 юаней за доллар США
Центральный паритетный курс китайский валюты упал на 39 базисных пунктов до отметки 6,8688 юаней за доллар США, сообщает 16 мая агентство Синьхуа.
Обновлено 15 мая в 23:32
Происшествия
В Калифорнии истребитель F-16 врезался в здание
В американском штате Калифорния истребитель F-16 врезался в здание на территории базы Военно-воздушных сил США.
Обновлено вчера в 19:48
Политика
Советник Зеленского анонсировал скорый роспуск Верховной рады
Избранный президент Украины Владимир Зеленский после своей инаугурации распустит Верховную раду.
Обновлено в 01:09
Политика
Помпео назвал переговоры с Путиным очень успешными
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что его переговоры с президентом России Владимиром Путиным на этой неделе в Сочи были весьма успешными.
Обновлено вчера в 20:50
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о высокой вероятности прекращения транзита газа
«Газпром» имеет все технические возможности для отказа от использования ГТС Украины даже в случае, если строительство «Северного потока — 2» не будет завершено, вероятность прекращения транзита газа в 2020 году достаточно высокая.
Обновлено вчера в 12:05
Общество
В Челябинске просят запретить строительство часовни у ЮУрГУ
Активист «Открытой России» Денис Ибрагимов обратился к главе Челябинска Владимиру Елистратову с просьбой запретить застройку сквера напротив ЮУрГУ, где планируется возвести часовню, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на общественника.
Обновлено в 01:01
Политика
У 60 региональных депутатов оказался доход ниже прожиточного минимума
РБК попросил представителей 25 законодательных органов, где работают депутаты с доходами ниже прожиточного минимума, подтвердить корректность сведений в их декларациях.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
После выходных на Сахалин придёт циклон
Как сообщили ASTV.RU в сахалинском управлении гидрометеослужбы, в выходные дни антициклон с Охотского моря сместится в Тихий океан и погода Сахалина будет находиться под влиянием фронтальных разделов, смещающихся с материка.
Обновлено вчера в 23:34
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о подготовке боевиками провокации в Идлибе
Боевики "Джебхат ан-Нусры"* готовят провокацию в сирийской провинции Идлиб, чтобы обвинить Воздушно-космические силы в химических атаках против мирных жителей, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
Обновлено вчера в 22:51
Общество
В Росэлектронике рассказали о планах по модернизации боевых машин
С появлением в войсках боевых машин с радиостанциями шестого поколения любая боевая машина на поле боя сможет стать командирской, сообщил РИА Новости генеральный директор Научно-исследовательского института систем связи и управления (НИИССУ, входит в холдинг "Росэлектроника" госкорпорации Ростех) Валерий Евтухович.
Обновлено в 00:08
Шоу-бизнес
В СМИ появилась новая информация о родах Алины Кабаевой
В Сети бурно обсуждают тему родов олимпийской чемпионки Алины Кабаевой, которая, по неподтверждённым данным, родила двойню.
Обновлено вчера в 23:50
Политика
В Швейцарии назвали ошибкой лишение России права голоса в ПАСЕ
Швейцарский парламентарий счел решение лишить страну в 2014 году права голоса в Совете Европы ошибочным и выступил против введенных в отношении РФ санкций.
Обновлено вчера в 23:04
Общество
В выходные в Екатеринбурге ожидаются дожди
По прогнозу синоптиков, 18-19 мая в Екатеринбурге ожидаются дожди и даже мокрый снег.
Обновлено в 00:45
Футбол
«Реал» заключил с Йовичем пятилетний контракт
Сербский футболист уже подписал пятилетний контракт с мадридским клубом, по которому заработает 50 млн евро.
Обновлено вчера в 13:51
Кино
Фанаты потребовали от HBO переснять последний сезон «Игры престолов»
Больше 400 тыс. фанатов «Игры престолов» подписали петицию, в которой потребовали от HBO переделать финальный восьмой сезон сериала.
Обновлено вчера в 10:54