Экономика
Газета.RuВ Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Согласно актуальным оценкам, в 2020 году рост ВВП будет меньше по сравнению с предыдущим прогнозом. Оценка его роста на будущий год понижена с 2 до 1,7%.
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Минэкономики понизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1% до 0,1%
Коммерсантъвчера в 13:55
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