Экономика

Газета.RuГазета.RuВ Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян

Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Согласно актуальным оценкам, в 2020 году рост ВВП будет меньше по сравнению с предыдущим прогнозом. Оценка его роста на будущий год понижена с 2 до 1,7%.
Читать в источнике
Комментировать493

Подробнее о событии

Экономист объяснил, почему доходы россиян не будут расти еще год

URA.Ru04:49

Рост реальных доходов россиян упадёт почти до нуля

Эхо Москвы03:00

Минэкономразвития ухудшило перспективы роста

РБКвчера в 13:00

Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян

РИА Новостивчера в 14:18

Минэкономики понизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1% до 0,1%

Коммерсантъвчера в 13:55

Минэкономразвития понизило прогноз роста доходов населения в 2019 году

RT на русскомвчера в 13:33

Минэкономразвития ухудшило показатели макропрогноза по России

ТАССвчера в 18:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 09:46, Ашберн
Происшествия

Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки

Газета.Ru 01:57
Происшествия

Не дождалась помощи: пенсионерка умерла возле больницы в Севастополе

67-летняя жительница Севастополя умерла на скамейке рядом с городской больницей, не дождавшись помощи врачей.
Газета.Ru 09:23
Общество

Появилось видео схода селя во Владивостоке

В Сети появилось видео схода одного из потоков селя. На ролике видно, как вода смывает грунт и деревья на трассу.
РБК 02:50
Политика

Лайнер МС-21 совершил первый полет на публике

Свой первый полет самолет совершил в конце мая 2017 года.
Взгляд.ру 07:18
Авто

В России появился вертолет премиум-класса в стиле Aurus

Бренд представительского уровня Aurus представил вертолет «Ансат» с салоном повышенной комфортности, сообщает ТАСС.
Sostav.ru 05:05
Политика

Путин угостил Эрдогана отечественным мороженым

Чуть позже, попробовав мороженое на вкус, Путин вернулся к палатке, чтобы угостить всех сопровождающих его членов делегации.
News.ru 09:41
Политика

ГИБДД не стала штрафовать Путина за езду без шлема

Поездка президента РФ на байке прошла во время посещения Севастополя, где Путин пообщался с крымскими властями и членами мотоклуба «Ночные волки».
BFM.ru 06:40
Экономика

Минфин и Банк России представят новую систему пенсионных накоплений

Новая модель основана на уже разрабатывавшемся законопроекте об индивидуальном пенсионном капитале, но в её основе будет «отказ от любых средств принуждения граждан к вступлению».
REGNUM 09:35
Политика

Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз»

В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз".
РИА Новости вчера в 13:27
Экономика

Россия получила право на поставку говядины в Бразилию

ТАСС 08:18
Авто

Новый Land Rover Defender заметили на съёмках «бондианы»

Новый Land Rover Defender участвует в съемках 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Нет времени умирать».
Автоновости дня 01:52
Общество

Кузнецова нашла массовые нарушения при организации питания в школах

При проверке качества питания в образовательных учреждениях были выявлены нарушения нормативов в нескольких тысячах школ и детских садов, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.
РБК 07:54
Политика

Владимир Зеленский определился с кандидатурой премьер-министра Украины

Президент Украины Владимир Зеленский немерен предложить Верховной раде в качестве кандидата на должность премьер-министра страны заместителя руководителя офиса главы государства Алексея Гончарука, сообщает 27 августа «Украинская правда».
REGNUM 09:21
Происшествия

Движение по трем полосам МКАД ограничено после ДТП с грузовиками

Три полосы движения перекрыты на МКАД после ДТП с двумя грузовыми автомобилями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.
ТАСС 09:21
Происшествия

Против Абызова возбуждено новое уголовное дело

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.
RT на русском 05:59
Здоровье

Песков прокомментировал увольнение хирургов в Нижнем Тагиле

Ранее шесть хирургов ЦГБ №1 Нижнего Тагила написали заявления на увольнение из-за низкой зарплаты и высокой нагрузки.
Московский Комсомолец Екатеринбург вчера в 09:43
Политика

Макрон анонсировал встречу в нормандском формате

Лидеры нормандского формата проведут встречу уже в этом сентябре. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Независимое телевидение Севастополя вчера в 13:41
Политика

Болтон заявил о намерении Трампа встретиться с Зеленским в Варшаве

Советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что американский президент Дональд Трамп запланировал встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Варшаве.
RT на русском 08:55
Общество

Пять новых островов появились в России

На архипелаге Земля Франца-Иосифа в Арктике группа Северного флота обнаружила пять новых островов в Карском море, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу флота.
Газета.Ru 09:21
Единоборства

Сеть кинотеатров «Каро» покажет бой Нурмагомедова и Порье

Российская сеть кинотеатров «Каро» в прямом эфире покажет турнир UFC 242, в рамках которого состоится поединок между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье, сообщает пресс-служба «Каро».
Bookmaker-ratings.ru 09:07
Наука

Прием пищи до 21:00 часов снижает риск рака простаты на 20%

Зарубежные ученые провели исследование, которое показало, что прием пищи до 21:00 часов способствует снижению риска развития рака простаты на 20%.
Актуальные Новости 08:33
Политика

Необычная посадка Су-57 в Жуковском попала на видео

Во вторник, 27 августа, в Сети появилось видео нестандартной посадки истребителя Су-57 на аэродроме в подмосковном Жуковском.
Вечерняя Москва 06:03
Происшествия

На Урале дело обвиняемого в наркосбыте врача вернули в прокуратуру

В городе Новая Ляля Свердловской области суд вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении врача-гинеколога, обвиняемого в хранении и сбыте наркотических веществ.
REGNUM 09:32
Армия и оружие

Видео: Армия России открыла огонь из самого крупного калибра

Российская газета вчера в 04:50
Теннис

Шарапова проиграла Серене Уильямс на US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).
Известия вчера в 21:51
Происшествия

Полковника Медоева убрали из ФСБ из-за двойного гражданства

Издание Russian Deadline назвало официальную причину увольнения из ФСБ полковника Марата Медоева, помощника главы столичного управления ФСБ Алексея Дорофеева и «героя» расследования журналиста Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве.
Первое антикоррупционное 04:15
Политика

Патрушев проведет в Малайзии и Сингапуре консультации по безопасности

"Николай Патрушев посетит 27-30 августа Малайзию и Сингапур, где проведет российско-малайзийские и российско-сингапурские консультации по безопасности", - говорится в сообщении.
ТАСС 25 августа в 08:55
Фигурное катание

Евгения Медведева стала послом сборной России на Олимпиаде в Токио

Двукратная чемпионка мира и обладательница двух серебряных олимпийских наград — 19-летняя фигуристка Евгения Медведева приехала из Канады в Москву и приняла предложение президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова стать официальным послом сборной России на Олимпийский играх — 2020 в Токио.
Вечерняя Москва 07:03
Армия и оружие

Талибы атаковали ополченцев в афганской провинции Джаузджан: 11 человек погибли

Талибы атаковали несколько контрольно-пропускных пунктов. В результате 11 бойцов ополчения погибли и еще столько же получили ранения.
Новостной фронт 08:43
Политика

Макрон объявил о конце эпохи доминирования Запада

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений.
Известия 06:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное