Экономика
Газета.RuВ Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Согласно актуальным оценкам, в 2020 году рост ВВП будет меньше по сравнению с предыдущим прогнозом. Оценка его роста на будущий год понижена с 2 до 1,7%.
Читать в источнике
Оценить352
Подробнее о событии
Показать все источники
Минэкономики понизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1% до 0,1%
Коммерсантъвчера в 13:55
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 08:13, Ашберн
Происшествия
ЕСПЧ присудил жене и матери Магнитского €34 тыс
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобу аудитора Hermitage Capital Сергея Магнитского, умершего под арестом в 2009 году, а также его жены Наталии Жариковой и матери Натальи Магнитской.
РБК 04:27
Футбол
На ответном матче «Краснодара» с «Олимпиакосом» ожидается аншлаг
На ответном матче раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов между "Краснодаром" и греческим "Олимпиакосом" ожидается аншлаг, почти все билеты на игру проданы, сообщил РИА Новости источник в краснодарском клубе.
РИА Новости 25 августа в 12:23
Хоккей
Финский защитник Йокипакка перейдет в «Сибирь»
28-летний легионер заменит в составе новосибирского клуба американца Сэма Лофквиста. Контракт с игроком был расторгнут.
Sport24.ru 05:13
Политика
Зеленский определился с кандидатурой на пост премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить замруководителя офиса главы государства Алексея Гончарука на пост премьер-министра страны.
Известия 07:09
Политика
Путин и Эрдоган осмотрели новейший истребитель Су-57
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший российский истребитель Су-57, представленный на экспозиции авиасалона МАКС-2019.
РИА Новости 06:43
Общество
Автовладельцы смогут обжаловать штрафы онлайн
На сайте госуслуг появится сервис, с помощью которого автовладельцы смогут обжаловать штрафы онлайн, сообщил журналистам официальный представитель вице-премьера Максима Акимова.
РИА Новости 02:12
Происшествия
В продаже появились футболки с фразой бортпроводника Airbus A321
Авиакомпания "Уральские авиалинии" выпустила футболки с фразой, которую произнес бортпроводник Аэробуса 321, совершившего 15 августа экстренную посадку на кукурузном поле в Раменском округе Подмосковья.
Российская газета 07:46
Политика
Пушков ответил на заявление сенатора США об отказе в российской визе
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова сенатора США Рона Джонсона, который заявил, что Россия отказала ему в визе.
Газета.Ru 07:08
Наука
В Арктике открыли пять новых островов
Гидрографы Северного флота подтвердили открытие пяти новых островов в бухте Визе у западного побережья Новой Земли.
Российская газета 07:57
Экономика
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости 07:12
Транспорт
Медведев признал низким качество региональных дорог в РФ
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев обратил внимание региональных властей на качество дорог.
Народные новости 05:57
Музыка
Тейлор Свифт получила главный приз MTV Video Music Awards 2019 года
Американская певица Тейлор Свифт стала обладательницей главной награды премии MTV Video Music Awards 2019 в категории "Видео года" за клип на песню You Need to Calm Down, сообщается на сайте телеканала.
РИА Новости 02:35
Кино
Звезда фильма «Вдовы» сыграет Мишель Обаму в новом сериале Showtime
Актриса Виола Дэвис исполнит роль Мишель Обамы в предстоящей многосерийной драме «Первые леди».
REGNUM 03:27
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» пристыковался к МКС
Космический корабль "Союз-14" успешно провел стыковку с Международной космической станцией (МКС) со второй попытки, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:46
Автоспорт
Хюлькенберг отреагировал на изображение Окона в комбинезоне «Рено»
Немецкий гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг отреагировал на обложку нового номера французского журнала Auto Hebdo, на которой размещён коллаж с Эстебаном Оконом, облачённым в гоночный комбинезон французской команды.
Чемпионат 07:31
Экономика
Вексельберг продает сельскохозяйственный бизнес
Группа «Ренова» Виктора Вексельберга планирует продать ООО «Теплицы регионов», передает РБК.
Коммерсантъ 03:01
Культура
Петру Мамонову предстоит еще одна операция
"Петю перевели в кардиологическое отделение, через тридцать дней будет еще одна операция", - рассказала РИА Новости супруга легенды Ольга Мамонова.
Российская газета 06:08
Общество
Москвичам пообещали летнюю погоду осенью
Газета.Ru 07:17
Политика
На Украину прибыл советник президента США Джон Болтон
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Киев с официальным визитом.
REGNUM 06:44
Здоровье
В Нижнем Тагиле два хирурга передумали увольняться из больницы
Ранее заявление забрал ещё один хирург. Напомним, всего о своём решении уволиться заявили шестеро сотрудников больницы.
REGNUM 06:47
Происшествия
Кадыров обвинил СМИ во лжи из-за чеченского прокурора с порошком
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что заместителя прокурора Шатойского района республики Дениса Хучиева никто не задерживал и тем более не обнаруживал у него наркотических веществ.
Московский Комсомолец 07:56
Экономика
Дочерняя компания «Ростеха» подала иск к Boeing из-за 737 MAX 8
Лизинговая дочерняя структура "Ростеха" - "Авиакапитал-Сервис" (АКС) подала иск к Boeing о расторжении контракта на поставку 35 лайнеров 737 MAX 8 и требует выплатить 110 миллионов долларов.
Российская газета 04:36
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева покрестила годовалую дочь
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева и 31-летний хоккеист Игорь Макаров крестили годовалую дочь Машу.
Вечерняя Москва 07:06
Технологии
В TikTok появился эффект зеленого экрана
Megaobzor.com 03:24
Происшествия
Эксперт-ядерщик призвал серьезно отнестись к сообщению Росгидромета
ЧП на морском ракетном полигоне Северного флота в Архангельской области (поселок Нёнокса, в 40 километрах от Северодвинска) произошло утром 8 августа.
Свободная Пресса вчера в 09:25
Технологии
Самый устойчивый к кибератакам российский компьютер показали на МАКС
Самый устойчивый к кибератакам компьютер «Эльбрус 801М», разработанный концерном «Автоматика», показали на международном авиасалоне МАКС-2019, сообщили в пресс-службе предприятия.
Взгляд.ру 06:38
Футбол
Экс-тренер сборной Германии по хоккею на траве будет работать в «МЮ»
Бывший тренер сборной Германии по хоккею на траве Эндрю Мередит займет пост аналитика в английском футбольного клубе "Манчестер Юнайтед", об этом сам австралиец сообщил на своей странице в Twitter.
РИА Новости 04:49
Футбол
Мануэл Фернандеш может перейти в «Краснодар»
Как утверждает «Спорт-Экспресс», бывший полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш ведет переговоры с «Краснодаром».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 17:40
Политика
«Вертолеты России» представили на МАКС-2019 первый серийный Ми-38
Холдинг "Вертолеты России" представили на МАКС-2019 первый серийный самолет Ми-38 с салоном повышенной комфортности.
РЕН ТВ 06:06