Экономика
РИА НовостиМинэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян
Министерство экономического развития понизило прогноз по росту реальных располагаемых доходов населения России. Об этом рассказал журналистам глава ведомства Максим Орешкин, представляя обновленный прогноз министерства на 2020-2024 годы и актуализированный прогноз на текущий год.
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Минэкономики понизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1% до 0,1%
Коммерсантъвчера в 13:55
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Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки, выступающей за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе.
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РИА Новости 07:45
Экономика
ФАС разрешила «Енисей капиталу» купить 50% «Трансконтейнера»
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) одобрила ходатайство о покупке пакета акций «Трансконтейнера» компанией «Енисей капитал», аффилированной с совладельцами Evraz Романом Абрамовичем и Александром Абрамовым, передает ТАСС со ссылкой на представителя службы.
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Генпрокуратура поставила вопрос о возбуждении уголовного дела против сотрудников СИЗО «Кресты», где заключённого избили сокамерники.
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Авто
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Компания Suzuki начала прием предварительных заказов на новый кросс-вэн под названием XL6 в начале августа, а первые товарные автомобили начали прибывать в распоряжение дилеров марки уже неделю назад.
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Депутаты Госсовета Татарии, обсудив на заседании двух комитетов вопрос о памятной дате 11 ноября — Дне окончания Великого стояния на реке Угре, решили не поддерживать инициативу, заявив, что её установление «приведёт к расколу многонационального общества страны».
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Ученые определили алгоритм, который сможет создавать жидкость, позволяющую надувать рекордно большие мыльные пузыри.
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A$AP Rocky (настоящее имя - Раким Майерс) был арестован 3 июля после концерта на фестивале хип-хопа Smash на стадионе в Стокгольме, драка с его участием произошла 30 июня.
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Ранее актер был госпитализирован после инсульта, его состояние оценивалось как удовлетворительное.
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