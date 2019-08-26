Экономика

Газета.RuГазета.RuВ Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян

Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Согласно актуальным оценкам, в 2020 году рост ВВП будет меньше по сравнению с предыдущим прогнозом. Оценка его роста на будущий год понижена с 2 до 1,7%.
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Ухудшен прогноз по росту доходов россиян

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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 15:21, Ашберн
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