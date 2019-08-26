Экономика
Газета.RuВ Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Согласно актуальным оценкам, в 2020 году рост ВВП будет меньше по сравнению с предыдущим прогнозом. Оценка его роста на будущий год понижена с 2 до 1,7%.
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Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
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РИА Новости 10:37
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на информацию о массовых увольнениях врачей в Нижнем Тагиле.
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Лавров рассказал о позиции России по встрече в нормандском формате
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Popcornnews.ru 06:14
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В Москве загорелся Богородице-Рождественский монастырь
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Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
РИА Новости 24 августа в 20:21
Армия и оружие
Раскрыта причина ракетных испытаний под Северодвинском
Испытания под Северодвинском связаны с разработкой оружия в связи с выходом США из договора по ПРО.
Lenta.ru 14:13
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66-летний Джим Рэтклифф является владельцем футбольного клуба «Лозанна», а также велокоманды Sky.
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Наука
Создана математическая модель нравственного и политического развития
В ходе исследования ученые сопоставили эти прогнозы с данными об общественном мнении, охватывающими период более чем в 40 лет.
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Глава офиса Зеленского оправдался за роскошную вечеринку в Сен-Тропе
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что свое свободное время он имеет право проводить, где захочет.
Газета.Ru 12:47
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Растения на Земле стали вымирать в 350 раз быстрее, чем раньше
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Российские волейболистки уступили сборной Германии на ЧЕ
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Джо Бонамасса приедет в Россию с единственным концертом
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Ксения Раппопорт развелась с мужем
Актриса Ксения Раппопорт развелась с ресторатором Дмитрием Борисовым, передает "Стархит" со ссылкой на источник в окружении пары.
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Волгоградский чиновник упал в скотомогильник и погиб
Глава поселка Ленинское Волгоградской области погиб после падения в скотомогильник.
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Стало известно о состоянии Петра Мамонова после операции
Утром в понедельник музыкант и актер Петр Мамонов перенес операцию после инфаркта.
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Вышел тизер нового эпизода «Звездных войн»
В Сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны», режиссером которого стал Джей Джей Абрамс.
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