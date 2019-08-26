Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Согласно актуальным оценкам, в 2020 году рост ВВП будет меньше по сравнению с предыдущим прогнозом. Оценка его роста на будущий год понижена с 2 до 1,7%.

Политика В России решили судиться с Boeing Поводом для расторжения контракта называют небрежные действия и решения Boeing при разработке самолета, а также утаивание критической информации от клиентов и авиавластей США «Авиакапитал-Сервис» заказала 35 самолетов Max 8 до того, как их полеты запретили по всему миру в марте.

Общество Уровень воды в Амуре на 23 см превысил опасную отметку «На утро 27 августа уровень воды в реке Амур составляет 673 см (тенденция: подъем на 18 см)», — говорится в сообщении.

Общество Автор «Супрематического креста» в Екатеринбурге призвал к диалогу Художник Покрас Лампас призвал к дискуссии, чтобы найти компромиссное решение по своей работе «Супрематический крест».

Космос «Союз МС-14» с роботом «Федором» со второй попытки пристыковался к МКС Космический корабль "Союз МС-14" с первым российским человекоподобным роботом "Федором" успешно в автоматическом режиме причалил к Международной космической станции со второй попытки.

Политика Американский сенатор заявил об отказе в российской визе Россия отказала в визе американскому сенатору, члену Республиканской партии Рону Джонсону.

Общество Появилось новое условие, влияющее на прием на работу россиян В Роструде назвали новое условие, которое будет влиять на решение при приеме на работу.

Политика Лавров рассказал о позиции России по встрече в нормандском формате Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что перед планированием новой встречи в нормандском формате российская сторона хотела бы понять позицию новых украинских властей относительно Минских соглашений.

Политика Нешуточная власть Нулевой опыт в сфере госуправления и в политике не стали для бывшего шоумена помехой в деле укрепления власти и продавливании важных решений.

Кино «Легенда №17» стала самым популярным российским фильмом 21 века Спортивная драма "Легенда №17" режиссера Николая Лебедева, главную роль в которой исполнил Данила Козловский, стала самым популярным российским фильмом, выпущенным в 21 веке, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику проекта "Кино Mail.ru".

Теннис Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).

Происшествия Помощник главы УФСБ по Москве лишился должности после дела Голунова 37-летний Медоев работал помощником главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева.

Технологии Крупные аэропорты России тестируют систему распознавания лиц Технология распознавания лиц начала тестироваться в крупных аэропортах России.

Политика Handelsblatt: санкции против «Северного потока - 2» грозят ущербом США Возможные санкции против компаний, которые принимали участие в строительстве "Северного потока - 2", могут нанести серьезный ущерб для США.

Политика Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.

Политика В Раде рассказали о «миссии» Украины по сдерживанию России Глава комитета Верховной рады по международным делам Анна Гопко заявила, что «миссия» Киева состоит в сдерживании России, чтобы не допустить её «агрессии» по отношению к европейским ценностям и демократии.

Экономика «Почта России» просит 85 млрд рублей из бюджета на перепрофилирование "Почта России" попросила выделить из бюджета почти 85 млрд рублей чтобы изменить функционал отделений в населенных пунктах, где проживают менее 20 тысяч человек.

Общество Большинство россиян не поддерживают идею сна в рабочее время Почти 60% российских работодателей и 44% работников не поддерживают идею перерыва на дневной сон в рабочее время.

Происшествия Во Владивостоке дороги ушли под воду из-за ливней Мощный ливень обрушился на Владивосток в ночь на вторник, сообщили РИА Новости в городской администрации.

Финансы Эксперты: российский рынок демонстрирует устойчивость к внешним шокам Эксперты, опрошенные ТАСС, полагают, что негативные настроения сменил комментарий президента США Дональда Трампа на саммите G7, временно снизивший риски эскалации торговой войны.

Шоу-бизнес Дима Билан признался в чувствах к Рудковской Певец Дима Билан трогательно признался в любви к своему продюсеру Яне Рудковской.