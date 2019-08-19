Экономика
В Минэкономразвития предложили сэкономить на трассе Москва–КазаньИзвестия 03:34
Минэкономразвития России предлагает вместо новой автодороги из Москвы в Казань построить ее до Владимира, а дальше точечно реконструировать трассу М7 Москва–Уфа. По подсчетам ведомства, это позволит почти вдвое сократить расходы на проект, пишет в понедельник, 19 августа, газета «Ведомости».
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с чего всё началось
Целый год правительство откладывало одобрение новой автодороги из Москвы в Казань стоимостью 539 млрд руб. Эта дорога – часть международного транспортного коридора Европа – Западный Китай, достроить ее поручил президент Владимир Путин.Ведомостивчера в 17:25
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Сирийские правительственные войска после сражения с боевиками экстремистских организаций «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) впервые с 2014 года смогли пробиться на территорию города Хан-Шейхун в провинции Идлиб.
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Обновлено 17 августа в 06:10
Экономика
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Экономика
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Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
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Почему ФСБ стала собирать данные Пограничная служба Федеральной службы безопасности с начала года ведет статистику по числу иностранцев, приезжающих в Россию для учебы.
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Происшествия
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Видео ракетного удара ВСУ по позициям ополченцев Донбасса выложил депутат Рады
Обновлено в 04:15
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Экономика
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