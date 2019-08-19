Экономика

В Минэкономразвития предложили сэкономить на трассе Москва–КазаньИзвестия 03:34

Минэкономразвития России предлагает вместо новой автодороги из Москвы в Казань построить ее до Владимира, а дальше точечно реконструировать трассу М7 Москва–Уфа. По подсчетам ведомства, это позволит почти вдвое сократить расходы на проект, пишет в понедельник, 19 августа, газета «Ведомости».
Читать в источнике
Комментировать31
с чего всё началось

Орешкин предложил сэкономить на трассе из Москвы в Казань

Целый год правительство откладывало одобрение новой автодороги из Москвы в Казань стоимостью 539 млрд руб. Эта дорога – часть международного транспортного коридора Европа – Западный Китай, достроить ее поручил президент Владимир Путин.
Ведомостивчера в 17:25

Подробнее о событии

В Минэкономразвития РФ предложили способ сократить расходы на строительство трассы Москва – Казань

Татар-информ04:12

МЭР предлагает вместо новой трассы Москва-Казань строить ее до Владимира

РИА Новости02:09

Минэкономики вместо дороги Москва—Казань предлагает построить трассу до Владимира

Коммерсантъ02:35

«Ведомости»: Орешкин придумал, как сэкономить на платной трассе Москва – Казань

БИЗНЕС Online00:47

«Ведомости»: МЭР предложило строить новую автотрассу до Владимира, а не Казани

ТАСС01:39

Минэкономразвития вместо дороги Москва – Казань предлагает построить трассу до Владимира

Интерфакс03:07

Орешкин предложил сэкономить на трассе из Москвы в Казань

Ведомостивчера в 17:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 04:28, Ашберн
Армия и оружие

В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском

Обновлено вчера в 18:35
Общество

Минздрав предложил создать физкульт-брейки на работе

Минздрав России предложил работодателям устраивать физкульт-брейки для сотрудников. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:39
Армия и оружие

Сирийские военные отбивают город Хан-Шейхун в Идлибе от террористов

Сирийские правительственные войска после сражения с боевиками экстремистских организаций «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) впервые с 2014 года смогли пробиться на территорию города Хан-Шейхун в провинции Идлиб.
Обновлено в 02:14
Религия

Православные христиане отмечают Яблочный Спас

Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Происшествия

Под Ульяновском подросток убил всю свою семью

Накануне, 18 августа, в Ульяновской области 16-летний подросток убил 5 членов своей семьи, в том числе двух 4-летний детей.
Обновлено в 01:31
Политика

Жена Нетаньяху бросила на землю кусок традиционного каравая в Киеве

Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара устроила скандал на борту самолета, летевшего в Киев.
Обновлено в 03:26
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321

Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено 17 августа в 06:10
Экономика

К коллекторам пришли за долгами

Одно из крупнейших агентств получило иск от АСВ Агентство по страхованию вкладов (АСВ) требует с одного из крупнейших российских коллекторов «М.Б.А. Финансы» более 600 млн руб.
Обновлено вчера в 18:14
Экономика

Выявлены регионы России с самым доступным бензином

Эксперты сравнили цены на бензин в различных российских регионах и составили рейтинг субъектов, где можно приобрести его по выгодным для россиян условиям.
Обновлено вчера в 21:23
Культура

Михаил Боярский и Валерия стали новыми наставниками шоу «Голос-60+»

Известные певицы Пелагея и Валерия, культовый актер Михаил Боярский и мэтр российской эстрады Лев Лещенко согласились стать наставниками популярного музыкального шоу «Голос-60+».
Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес

Бывший муж Екатерины Климовой женится на звезде сериала «Саша+Маша»

Звезда ситкома «Саша+Маша» Елена Бирюкова и экс-супруг Екатерины Климовой Илья Хорошилов живут в незарегистрированном браке уже более 10 лет.
Обновлено в 04:10
Экономика

Определены крупнейшие должники России

Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Политика

ФСБ впервые раскрыла данные о приезжающих на учебу в Россию

Почему ФСБ стала собирать данные Пограничная служба Федеральной службы безопасности с начала года ведет статистику по числу иностранцев, приезжающих в Россию для учебы.
Обновлено в 03:00
Происшествия

В Новосибирске православные активисты раздели «кощунника»

Активисты новосибирского отделения православно-консервативного движения «Сорок сороков» при поддержке сотрудников полиции заставили молодого человека снять с себя футболку «с карикатурой на святого».
Обновлено в 00:22
Происшествия

В Донбассе из-за неверного обращения с оружием погиб украинский солдат

Как сообщает на своей странице в Facebook пресс-служба штаба операции, «чрезвычайное происшествие произошло из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами».
Обновлено в 02:15
Политика

Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии

Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.
Обновлено вчера в 17:03
Армия и оружие

Видео ракетного удара ВСУ по позициям ополченцев Донбасса выложил депутат Рады

Обновлено в 04:15
Политика

Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы

Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 01:31
Политика

Бурджанадзе назвала выход Грузии из СНГ ошибкой

Обновлено вчера в 06:42
Происшествия

Суд вернул полиции протокол в отношении пострадавшей Дарьи Сосновской

Обновлено в 04:04
Теннис

Медведев вошел в топ-5 рейтинга ATP и чемпионской гонки

Российский теннисист Даниил Медведев вошел в топ-5 обновленного рейтинга ATP.
Обновлено в 01:54
Армия и оружие

Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в стратосфере

Обновлено в 01:54
Футбол

Дани Алвес забил гол в дебютном матче за «Сан-Паулу»

Обновлено вчера в 16:37
Армия и оружие

В США оценили развитие российского флота

Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
Обновлено 17 августа в 19:40
Происшествия

В Нижегородской области пропала пятилетняя девочка

Обновлено в 04:01
Экономика

Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковки

Для производителей в России нормативы утилизации товаров и упаковки могут вырасти до 100%.
Обновлено в 03:03
Авто

Great Wall начала продажи нового пикапа с дизайном Toyota Tundra

Компания Great Wall объявила старт продаж новой линейки пикапов. Автомобили уже доступны для заказа в официальных дилерских центрах марки.
Обновлено вчера в 10:15
Наука

На Алтае нашли детское погребение в виде лодки

Археологи нашли на Алтае, в могильнике Курайка III-IV веков, необычное детское захоронение, сообщается в пресс-релизе Института археологии и этнографии СО РАН (ИАЭТ СО РАН).
Обновлено в 04:11
Происшествия

В Иркутской области женщина и трое детей погибли при пожаре

По словам врио заместителя ГУ МЧС по Иркутской области Александра Кузнецова, на всей территории региона пройдут рейды по частным домам, в которых живут социально неблагополучные семьи.
Обновлено в 02:18
Гаджеты

Представлены видеокарты ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5700

Базовая частота TUF Gaming X3 RX 5700 XT составляет 1650 МГц, повышенная – 1795 МГц, а максимальная –1905 МГц.
Обновлено в 02:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное