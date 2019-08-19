Целый год правительство откладывало одобрение новой автодороги из Москвы в Казань стоимостью 539 млрд руб. Эта дорога – часть международного транспортного коридора Европа – Западный Китай, достроить ее поручил президент Владимир Путин.

с чего всё началось

Минэкономразвития России предлагает вместо новой автодороги из Москвы в Казань построить ее до Владимира, а дальше точечно реконструировать трассу М7 Москва–Уфа. По подсчетам ведомства, это позволит почти вдвое сократить расходы на проект, пишет в понедельник, 19 августа, газета «Ведомости».

В Минэкономразвития предложили сэкономить на трассе Москва–Казань

Общество Минздрав предложил создать физкульт-брейки на работе Минздрав России предложил работодателям устраивать физкульт-брейки для сотрудников. Об этом сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Сирийские военные отбивают город Хан-Шейхун в Идлибе от террористов Сирийские правительственные войска после сражения с боевиками экстремистских организаций «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) впервые с 2014 года смогли пробиться на территорию города Хан-Шейхун в провинции Идлиб.

Религия Православные христиане отмечают Яблочный Спас Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.

Происшествия Под Ульяновском подросток убил всю свою семью Накануне, 18 августа, в Ульяновской области 16-летний подросток убил 5 членов своей семьи, в том числе двух 4-летний детей.

Политика Жена Нетаньяху бросила на землю кусок традиционного каравая в Киеве Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара устроила скандал на борту самолета, летевшего в Киев.

Происшествия Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321 Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.

Экономика К коллекторам пришли за долгами Одно из крупнейших агентств получило иск от АСВ Агентство по страхованию вкладов (АСВ) требует с одного из крупнейших российских коллекторов «М.Б.А. Финансы» более 600 млн руб.

Экономика Выявлены регионы России с самым доступным бензином Эксперты сравнили цены на бензин в различных российских регионах и составили рейтинг субъектов, где можно приобрести его по выгодным для россиян условиям.

Культура Михаил Боярский и Валерия стали новыми наставниками шоу «Голос-60+» Известные певицы Пелагея и Валерия, культовый актер Михаил Боярский и мэтр российской эстрады Лев Лещенко согласились стать наставниками популярного музыкального шоу «Голос-60+».

Шоу-бизнес Бывший муж Екатерины Климовой женится на звезде сериала «Саша+Маша» Звезда ситкома «Саша+Маша» Елена Бирюкова и экс-супруг Екатерины Климовой Илья Хорошилов живут в незарегистрированном браке уже более 10 лет.

Экономика Определены крупнейшие должники России Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Политика ФСБ впервые раскрыла данные о приезжающих на учебу в Россию Почему ФСБ стала собирать данные Пограничная служба Федеральной службы безопасности с начала года ведет статистику по числу иностранцев, приезжающих в Россию для учебы.

Происшествия В Новосибирске православные активисты раздели «кощунника» Активисты новосибирского отделения православно-консервативного движения «Сорок сороков» при поддержке сотрудников полиции заставили молодого человека снять с себя футболку «с карикатурой на святого».

Происшествия В Донбассе из-за неверного обращения с оружием погиб украинский солдат Как сообщает на своей странице в Facebook пресс-служба штаба операции, «чрезвычайное происшествие произошло из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами».

Политика Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.

Политика Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.

Армия и оружие В США оценили развитие российского флота Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.

Экономика Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковки Для производителей в России нормативы утилизации товаров и упаковки могут вырасти до 100%.

Авто Great Wall начала продажи нового пикапа с дизайном Toyota Tundra Компания Great Wall объявила старт продаж новой линейки пикапов. Автомобили уже доступны для заказа в официальных дилерских центрах марки.

Наука На Алтае нашли детское погребение в виде лодки Археологи нашли на Алтае, в могильнике Курайка III-IV веков, необычное детское захоронение, сообщается в пресс-релизе Института археологии и этнографии СО РАН (ИАЭТ СО РАН).

Происшествия В Иркутской области женщина и трое детей погибли при пожаре По словам врио заместителя ГУ МЧС по Иркутской области Александра Кузнецова, на всей территории региона пройдут рейды по частным домам, в которых живут социально неблагополучные семьи.