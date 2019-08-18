Экономика
В Минэкономразвития предложили сэкономить на трассе Москва–КазаньИзвестия 03:34
Минэкономразвития России предлагает вместо новой автодороги из Москвы в Казань построить ее до Владимира, а дальше точечно реконструировать трассу М7 Москва–Уфа. По подсчетам ведомства, это позволит почти вдвое сократить расходы на проект, пишет в понедельник, 19 августа, газета «Ведомости».
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с чего всё началось
Целый год правительство откладывало одобрение новой автодороги из Москвы в Казань стоимостью 539 млрд руб. Эта дорога – часть международного транспортного коридора Европа – Западный Китай, достроить его поручил президент Владимир Путин.Ведомостивчера в 17:25
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Политика
Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии
Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.
Обновлено вчера в 17:03
Армия и оружие
Доказательства участия России в боях под Иловайском нашли в Британии
Британская исследовательская группа Forensic Architecture нашла доказательства того, что России участвовала в боях под Иловайском на Украине пять лет назад, сообщает газета The Guardian.
Обновлено в 04:29
Экономика
С 2020 года МРОТ могут увеличить на 850 рублей
С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда могут увеличить на 850 рублей, сообщают Народные новости.
Обновлено 17 августа в 06:32
Армия и оружие
МИД Сирии: Турецкие БТР вошли в Идлиб и движутся к Хан-Шейхуну
"Турецкие БТР с оружием на борту нарушили сирийскую границу и вошли в город Саракиб, они движутся в направлении Хан-Шейхуна", - завили во внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено в 04:28
Экономика
Счетная палата указала на низкое исполнение бюджетных расходов
Уровень исполнения расходов, заложенных в бюджете на текущий год, аудиторы называют достаточно низким — 42,5%. Наиболее низкое исполнение сложилось по направлениям «Средства массовой информации», «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», «Общегосударственные вопросы», «Национальная экономика», «Культура, кинематография», «Физическая культура и спорт».
Обновлено в 04:20
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил всю свою семью
В голосовых сообщениях к товарищу подросток говорил о своих планах и жаловался, что брат с сестрой его не любят, а мать постоянно гнобит и что он любит своих бабушку с дедушкой, но ему пришлось их убить, чтобы не расстраивать смертью остальных членов семьи.
Обновлено вчера в 10:16
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Экономика
«Дочка» «Газпрома» решила выкупить у Ротенбергов бурового подрядчика
Новый единый подрядчик «Газпрома» «Газстройпром» ведет переговоры о покупке «Газпром бурения» у Игоря Ротенберга и его партнеров.
Обновлено в 01:00
Политика
Гибралтар не стал задерживать иранский танкер по требованию США
16 августа суд в США выдал ордер на арест судна Grace 1. Согласно документу, танкер, перевозимые на его борту нефтепродукты, а также сумма размером $995 тыс. подлежат конфискации из-за нарушения закона «О международных чрезвычайных экономических полномочиях», а также в связи с обвинениями в банковских махинациях, отмывании денег и финансировании терроризма.
Обновлено вчера в 15:34
Политика
СМИ узнали о предложении Трампа начать морскую блокаду Венесуэлы
В начале августа американский президент подписал указ о новых санкциях против Венесуэлы, предполагающих блокировку активов правительства боливарианской республики, находящихся на территории США.
Обновлено вчера в 21:12
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми возросло
Число пострадавших в аварии с автобусом в Перми достигло 32 человек, из них 10 детей, сообщается на сайте краевого Минздрава.
Обновлено 17 августа в 11:54
Происшествия
Доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС рассекретили в США
Обновлено вчера в 20:50
Политика
Мэрия прогнозирует рост явки на выборы в Мосгордуму до 30%
Мэрия Москвы связывает повышение явки протестного голосования из-за митингов в поддержку не допущенных к выборам независимых кандидатов, рассказали газете «Ведомости» три человека, близких к мэрии.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Гаджеты
Глава Xiaomi намекает на возможную дату презентации Redmi Note 8
Пользователи сети спросили представителя компании возможна ли презентация телевизора Redmi совместно с новым Redmi Note 8. Глава Xiaomi ответил на вопрос смайликами, а среди них был и смайл с поднятым вверх пальцем.
Обновлено в 04:25
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено 17 августа в 06:44
Политика
Лидер французских коммунистов призвал отменить антироссийские санкции
"На мой взгляд, следует вернуться к прежнему положению дел в коммерческих отношениях и отменить санкции, направленные против России", - отметил Руссель, выступая на телеканале BFMTV.
Обновлено в 04:20
Общество
Штормовое предупреждение объявили в Приморье
Обновлено вчера в 23:09
Шоу-бизнес
Экс-солистка группы «Тату» Лена Катина разводится с мужем
Экс-участница группы «Тату» Лена Катина разводится с мужем- словенским музыкантом Сашо Кузмановичем после шести лет брака.
Обновлено в 04:04
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 01:40
Происшествия
Женщина и трое детей погибли при пожаре в Иркутской области
При пожаре в частном доме в поселке Мишелевка Иркутской области погибли четыре человека.
Обновлено в 01:15
Происшествия
В Нижегородской области пропала пятилетняя девочка
Обновлено в 04:01
Энергетика
Нефть дорожает после атаки дронов на месторождения Саудовской Аравии
Цены на нефть слабо растут утром 19 августа после атаки дронов на месторождения Саудовской Аравии.
Обновлено в 03:42