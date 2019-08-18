Транспорт
В Минэкономразвития предложили сэкономить на трассе Москва–КазаньИзвестия 03:34
Минэкономразвития России предлагает вместо новой автодороги из Москвы в Казань построить ее до Владимира, а дальше точечно реконструировать трассу М7 Москва–Уфа. По подсчетам ведомства, это позволит почти вдвое сократить расходы на проект, пишет в понедельник, 19 августа, газета «Ведомости».
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с чего всё началось
Целый год правительство откладывало одобрение новой автодороги из Москвы в Казань стоимостью 539 млрд руб. Эта дорога – часть международного транспортного коридора Европа – Западный Китай, достроить его поручил президент Владимир Путин.Ведомостивчера в 17:25
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 07:30, Ашберн
Армия и оружие
СМИ сообщили об ударе ВВС Сирии по турецкому военному конвою в Идлибе
Обновлено в 07:06
Политика
Зеленский призвал Израиль признать «голодомор»
«Чествуя вечную память жертв Холокоста, в котором погибло более двух миллионов украинских евреев, Украина обращается к Израилю с призывом также признать голодомор актом геноцида украинского народа», — сказал Зеленский.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие
Власти ДНР опровергли участие российских танков в боях под Иловайском
Вопреки утверждениям британских исследователей российские военные не участвовали в боях под Иловайском в 2014 году, а танки и другое вооружение, о которых говорят британцы, — трофейные, они были либо отбиты, либо брошены украинскими военными.
Обновлено в 06:19
Общество
В Приморье объявлено очередное штормовое предупреждение
Синоптики прогнозируют для Приморья вновь сильные осадки с грозами — власти объявили штормовое предупреждение 22 и 23 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Примгидромета.
Обновлено в 04:31
Политика
Госдума отложила обсуждение работы новостных агрегаторов до октября
Депутаты Госдумы изучат механизмы работы новостных агрегаторов, обсудят их со СМИ и экспертами и вернутся к рассмотрению этого вопроса в октябре.
Обновлено в 07:17
Происшествия
СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском
Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.
Обновлено вчера в 10:19
Происшествия
В Новосибирске православные активисты раздели «кощунника»
Активисты новосибирского отделения православно-консервативного движения «Сорок сороков» при поддержке сотрудников полиции заставили молодого человека снять с себя футболку «с карикатурой на святого».
Обновлено в 00:22
Общество
Минздрав России порекомендовал штрафовать за перекуры на работе
Минздрав России выдал любопытную рекомендацию работодателям — подготовить систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников.
Обновлено вчера в 03:59
Политика
Медведев напомнил «Транснефти» об издержках из-за ЧП с грязной нефтью
В ходе встречи Токарев выступил за передачу в управление «Транснефти» пунктов сдачи и приема нефти в систему магистральных трубопроводов, а также проведение единой сертификации лабораторий, отвечающих за проверку качества сырья.
Обновлено в 06:47
Политика
Швейцарские истребители сопроводили в воздухе борт СЛО «Россия»
Два истребителя ВВС Швейцарии несколько минут сопровождали в воздухе самолет специального-летного отряда "Россия", летевшего из Москвы в Марсель.
Обновлено в 07:14
Происшествия
В США опубликовали доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС
Национальный архив безопасности в США опубликовал первый отчет об аварии на Чернобыльской АЭС, который рассекретили в 2011 году.
Обновлено вчера в 19:41
Экономика
Чистая прибыль «Дом.РФ» по МСФО в I полугодии выросла на 78%
Чистая прибыль "Дом.РФ" по МСФО по результатам I полугодия 2019 года выросла на 78,4% - до 10,2 миллиарда рублей, говорится в отчетности компании.
Обновлено в 02:54
Экономика
Реальные доходы россиян снова сократились
Реальные доходы россиян в первом полугодии 2019 года снизились на 1,3%, сообщает Счетная палата.
Обновлено в 06:06
Политика
На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флоту
Херсонский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры Автономной Республики Крым (АРК) и наложил арест на танкер «Мрия», который украинские власти обвиняют в незаконном пересечении границы с российским Крымом, а также участии в поставках топлива для нужд подразделений российского Черноморского флота в Севастополе.
Обновлено в 07:16
Футбол
Суд 6 сентября рассмотрит ходатайства об УДО Мамаева и Кокорина
Алексеевский суд Белгородской области 6 сентября рассмотрит ходатайства футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 07:04
Политика
Давший интервью российскому телеканалу Филарет не увидел в этом греха
В интервью телеканалу «Россия 24», запись которого обнародована на YouTube, Филарет раскритиковал содержание томоса об автокефалии единой Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 06:30
Экономика
Котировки «АЛРОСА» росли на 3% на объявлении о дивидендах за полугодие
Ранее 19 августа замгендиректора "АЛРОСА" Алексей Филипповский заявил, что низкий уровень долговой нагрузки компании позволит ее менеджменту предложить набсовету направить на дивиденды до 100% свободного денежного потока, который составил 28,3 млрд рублей.
Обновлено в 05:19
Политика
Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России
Обновлено вчера в 12:39
Кино
Константин Богомолов хочет снять Ксению Собчак в своем фильме
Обновлено в 05:10
Театры
Владимир Панков поставит «Фабричную девчонку»
В планах театра на предстоящий сезон Владимира Панков со студентами своей мастерской эстрадного факультета РИТИ – ГИТИС выпустит постановку по пьесе Александра Володина «Фабричная девчонка».
Обновлено в 06:39
Экономика
Изменения коснутся денежных переводов из РФ в Таджикистан
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что Нацбанк Таджикистана уведомил российские и международные системы денежных переводов, что с 1 сентября в стране будет внедрена национальная система для работы с операторами и участниками рынка.
Обновлено в 04:45
Политика
Трамп подтвердил заинтересованность в приобретении Гренландии
Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что действительно имеет стратегическую заинтересованность в приобретении автономной территории Дании - Гренландии.
Обновлено вчера в 19:09
Происшествия
Арестованного экс-главу Серпуховского района перевели в реанимацию
Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, обвиняемый в мошенничестве, переведен в реанимацию «Матросской тишины».
Обновлено в 06:35
Происшествия
Подростка ударило током, когда он делал селфи на крыше поезда
В Архангельской области подростка ударило током, когда он делал селфи на крыше грузового поезда, стоящего на станции Емца.
Обновлено в 05:24
Финансы
Райффайзенбанк оценил эффект от инвестирования «излишек» ФНБ
Сегодня, 19 августа 2019 года, стало известно, что в 2020 году в Фонде национального благосостояния (ФНБ) накопится 2,7 трлн «лишних» рублей (сумма превышающая 7% ВВП).
Обновлено в 04:43
Финансы
Курс доллара снизился до 66,33 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи понизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 19 копеек и составил 66,33 рубля.
Обновлено в 03:06
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют потепление до +30 °С в Москве
Период по-настоящему жаркой погоды ожидается в Московском регионе в среду, 21 августа, столбики термометров подойдут к 30-градусной отметке.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Заслуженный артист России Михаил Романов покончил с собой
Заслуженный артист России Михаил Романов покончил с собой в 68 лет. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 19 августа.
Обновлено в 07:15