Транспорт

В Минэкономразвития предложили сэкономить на трассе Москва–КазаньИзвестия 03:34

Минэкономразвития России предлагает вместо новой автодороги из Москвы в Казань построить ее до Владимира, а дальше точечно реконструировать трассу М7 Москва–Уфа. По подсчетам ведомства, это позволит почти вдвое сократить расходы на проект, пишет в понедельник, 19 августа, газета «Ведомости».
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с чего всё началось

Орешкин предложил сэкономить на трассе из Москвы в Казань

Целый год правительство откладывало одобрение новой автодороги из Москвы в Казань стоимостью 539 млрд руб. Эта дорога – часть международного транспортного коридора Европа – Западный Китай, достроить его поручил президент Владимир Путин.
Ведомостивчера в 17:25

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В Минэкономразвития РФ предложили способ сократить расходы на строительство трассы Москва – Казань

Татар-информ04:12

Минэкономразвития вместо дороги Москва – Казань предлагает построить трассу до Владимира

Интерфакс03:07

Минэкономики вместо дороги Москва—Казань предлагает построить трассу до Владимира

Коммерсантъ02:35

МЭР предлагает вместо новой трассы Москва-Казань строить ее до Владимира

РИА Новости02:09

«Ведомости»: МЭР предложило строить новую автотрассу до Владимира, а не Казани

ТАСС01:39

«Ведомости»: Орешкин придумал, как сэкономить на платной трассе Москва – Казань

БИЗНЕС Online00:47

Орешкин предложил сэкономить на трассе из Москвы в Казань

Ведомостивчера в 17:25
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Армия и оружие

СМИ сообщили об ударе ВВС Сирии по турецкому военному конвою в Идлибе

Обновлено в 07:06
Политика

Зеленский призвал Израиль признать «голодомор»

«Чествуя вечную память жертв Холокоста, в котором погибло более двух миллионов украинских евреев, Украина обращается к Израилю с призывом также признать голодомор актом геноцида украинского народа», — сказал Зеленский.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие

Власти ДНР опровергли участие российских танков в боях под Иловайском

Вопреки утверждениям британских исследователей российские военные не участвовали в боях под Иловайском в 2014 году, а танки и другое вооружение, о которых говорят британцы, — трофейные, они были либо отбиты, либо брошены украинскими военными.
Обновлено в 06:19
Общество

В Приморье объявлено очередное штормовое предупреждение

Синоптики прогнозируют для Приморья вновь сильные осадки с грозами — власти объявили штормовое предупреждение 22 и 23 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Примгидромета.
Обновлено в 04:31
Политика

Госдума отложила обсуждение работы новостных агрегаторов до октября

Депутаты Госдумы изучат механизмы работы новостных агрегаторов, обсудят их со СМИ и экспертами и вернутся к рассмотрению этого вопроса в октябре.
Обновлено в 07:17
Происшествия

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Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.
Обновлено вчера в 10:19
Происшествия

В Новосибирске православные активисты раздели «кощунника»

Активисты новосибирского отделения православно-консервативного движения «Сорок сороков» при поддержке сотрудников полиции заставили молодого человека снять с себя футболку «с карикатурой на святого».
Обновлено в 00:22
Общество

Минздрав России порекомендовал штрафовать за перекуры на работе

Минздрав России выдал любопытную рекомендацию работодателям — подготовить систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников.
Обновлено вчера в 03:59
Политика

Медведев напомнил «Транснефти» об издержках из-за ЧП с грязной нефтью

В ходе встречи Токарев выступил за передачу в управление «Транснефти» пунктов сдачи и приема нефти в систему магистральных трубопроводов, а также проведение единой сертификации лабораторий, отвечающих за проверку качества сырья.
Обновлено в 06:47
Политика

Швейцарские истребители сопроводили в воздухе борт СЛО «Россия»

Два истребителя ВВС Швейцарии несколько минут сопровождали в воздухе самолет специального-летного отряда "Россия", летевшего из Москвы в Марсель.
Обновлено в 07:14
Происшествия

В США опубликовали доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС

Национальный архив безопасности в США опубликовал первый отчет об аварии на Чернобыльской АЭС, который рассекретили в 2011 году.
Обновлено вчера в 19:41
Экономика

Чистая прибыль «Дом.РФ» по МСФО в I полугодии выросла на 78%

Чистая прибыль "Дом.РФ" по МСФО по результатам I полугодия 2019 года выросла на 78,4% - до 10,2 миллиарда рублей, говорится в отчетности компании.
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Экономика

Реальные доходы россиян снова сократились

Реальные доходы россиян в первом полугодии 2019 года снизились на 1,3%, сообщает Счетная палата.
Обновлено в 06:06
Политика

На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флоту

Херсонский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры Автономной Республики Крым (АРК) и наложил арест на танкер «Мрия», который украинские власти обвиняют в незаконном пересечении границы с российским Крымом, а также участии в поставках топлива для нужд подразделений российского Черноморского флота в Севастополе.
Обновлено в 07:16
Футбол

Суд 6 сентября рассмотрит ходатайства об УДО Мамаева и Кокорина

Алексеевский суд Белгородской области 6 сентября рассмотрит ходатайства футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 07:04
Политика

Давший интервью российскому телеканалу Филарет не увидел в этом греха

В интервью телеканалу «Россия 24», запись которого обнародована на YouTube, Филарет раскритиковал содержание томоса об автокефалии единой Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 06:30
Экономика

Котировки «АЛРОСА» росли на 3% на объявлении о дивидендах за полугодие

Ранее 19 августа замгендиректора "АЛРОСА" Алексей Филипповский заявил, что низкий уровень долговой нагрузки компании позволит ее менеджменту предложить набсовету направить на дивиденды до 100% свободного денежного потока, который составил 28,3 млрд рублей.
Обновлено в 05:19
Политика

Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России

Обновлено вчера в 12:39
Кино

Константин Богомолов хочет снять Ксению Собчак в своем фильме

Обновлено в 05:10
Театры

Владимир Панков поставит «Фабричную девчонку»

В планах театра на предстоящий сезон Владимира Панков со студентами своей мастерской эстрадного факультета РИТИ – ГИТИС выпустит постановку по пьесе Александра Володина «Фабричная девчонка».
Обновлено в 06:39
Экономика

Изменения коснутся денежных переводов из РФ в Таджикистан

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что Нацбанк Таджикистана уведомил российские и международные системы денежных переводов, что с 1 сентября в стране будет внедрена национальная система для работы с операторами и участниками рынка.
Обновлено в 04:45
Политика

Трамп подтвердил заинтересованность в приобретении Гренландии

Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что действительно имеет стратегическую заинтересованность в приобретении автономной территории Дании - Гренландии.
Обновлено вчера в 19:09
Происшествия

Арестованного экс-главу Серпуховского района перевели в реанимацию

Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, обвиняемый в мошенничестве, переведен в реанимацию «Матросской тишины».
Обновлено в 06:35
Происшествия

Подростка ударило током, когда он делал селфи на крыше поезда

В Архангельской области подростка ударило током, когда он делал селфи на крыше грузового поезда, стоящего на станции Емца.
Обновлено в 05:24
Финансы

Райффайзенбанк оценил эффект от инвестирования «излишек» ФНБ

Сегодня, 19 августа 2019 года, стало известно, что в 2020 году в Фонде национального благосостояния (ФНБ) накопится 2,7 трлн «лишних» рублей (сумма превышающая 7% ВВП).
Обновлено в 04:43
Финансы

Курс доллара снизился до 66,33 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи понизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 19 копеек и составил 66,33 рубля.
Обновлено в 03:06
Религия

Православные христиане отмечают Яблочный Спас

Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
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Общество

В Гидрометцентре прогнозируют потепление до +30 °С в Москве

Период по-настоящему жаркой погоды ожидается в Московском регионе в среду, 21 августа, столбики термометров подойдут к 30-градусной отметке.
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Знаковое событие: вокзал Донецка снова принимает и отправляет поезда

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Заслуженный артист России Михаил Романов покончил с собой в 68 лет. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 19 августа.
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