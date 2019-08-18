Транспорт

В Минэкономразвития предложили сэкономить на трассе Москва–КазаньИзвестия 03:34

Минэкономразвития России предлагает вместо новой автодороги из Москвы в Казань построить ее до Владимира, а дальше точечно реконструировать трассу М7 Москва–Уфа. По подсчетам ведомства, это позволит почти вдвое сократить расходы на проект, пишет в понедельник, 19 августа, газета «Ведомости».
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с чего всё началось

Орешкин предложил сэкономить на трассе из Москвы в Казань

Целый год правительство откладывало одобрение новой автодороги из Москвы в Казань стоимостью 539 млрд руб. Эта дорога – часть международного транспортного коридора Европа – Западный Китай, достроить его поручил президент Владимир Путин.
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БИЗНЕС Online11:49

Итоги дня: сокращение расходов на трассу Москва — Казань, повышение рейтинга Татарстана, рост реальных зарплат

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Минэкономразвития вместо дороги Москва – Казань предлагает построить трассу до Владимира

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МЭР предлагает вместо новой трассы Москва-Казань строить ее до Владимира

РИА Новости02:09

«Ведомости»: МЭР предложило строить новую автотрассу до Владимира, а не Казани

ТАСС01:39

В Минэкономразвития РФ предложили способ сократить расходы на строительство трассы Москва – Казань

Татар-информ04:12

Орешкин предложил сэкономить на трассе из Москвы в Казань

Ведомостивчера в 17:25
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Суд в Краснодаре арестовал криминального авторитета по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
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Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".
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Напомним, что в июне 2019 года Нурмагомедов заключил новое соглашение с UFC, которое сделало его одним из самых высокооплачиваемых спортсменов организации.
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Госдума вызовет на заседания иностранных дипломатов из-за митингов

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Рождаемость за январь—июнь 2019 года показала положительную динамику только в двух российских регионах, следует из данных Росстата.
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Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
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