Транспорт
Орешкин предложил сэкономить на трассе из Москвы в КазаньВедомости вчера в 17:25
Целый год правительство откладывало одобрение новой автодороги из Москвы в Казань стоимостью 539 млрд руб. Эта дорога – часть международного транспортного коридора Европа – Западный Китай, достроить его поручил президент Владимир Путин.
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с чего всё началось
Целый год правительство откладывало одобрение новой автодороги из Москвы в Казань стоимостью 539 млрд руб. Эта дорога – часть международного транспортного коридора Европа – Западный Китай, достроить его поручил президент Владимир Путин.Ведомостивчера в 17:25
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Технологии
SAP выпустила новую платформу для работы с данными
Компания SAP объявила о выпуске новой платформы для работы с данными SAP Data Intelligence.
Обновлено в 04:37
Политика
Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев
Только начавшийся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину уже ознаменовался скандалами.
Обновлено в 03:41
Политика
В Госдуме вернутся к теме фейковых новостей в агрегаторах
Депутаты проведут консультации по теме фейковых новостей в агрегаторах с представителями журналистского сообщества, самих агрегаторов и экспертов и вернутся к обсуждению этой темы в октябре, о соответствующем решении Совета Думы сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
Обновлено в 05:51
Здоровье
Врач обнаружил опасность кошачьих царапин
Врач Евгений Комаровский рассказал о том, что кошачьи царапины могут стать причиной серьезных последствий.
Обновлено в 00:50
Политика
Глава Генштаба Британии заявил о росте «российской угрозы»
Начальник британского Генштаба Ник Картер заявил об усилении российского влияния в некоторых регионах мира из-за того, что Соединенное Королевство недооценило угрозу с ее стороны.
Обновлено вчера в 02:47
Авто
Great Wall начала продажи нового пикапа с дизайном Toyota Tundra
Компания Great Wall объявила старт продаж новой линейки пикапов. Автомобили уже доступны для заказа в официальных дилерских центрах марки.
Обновлено вчера в 10:15
Армия и оружие
Турецкие военные вошли в сирийский Саракиб
Обновлено в 03:59
Здоровье
Названы лекарства, при приеме которых допускаются ошибки
Эксперты отмечают, что распространенные ошибки при приеме лекарств могут привести к осложнениям.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Гибралтар не стал задерживать иранский танкер по требованию США
16 августа суд в США выдал ордер на арест судна Grace 1. Согласно документу, танкер, перевозимые на его борту нефтепродукты, а также сумма размером $995 тыс. подлежат конфискации из-за нарушения закона «О международных чрезвычайных экономических полномочиях», а также в связи с обвинениями в банковских махинациях, отмывании денег и финансировании терроризма.
Обновлено вчера в 15:34
Шоу-бизнес
Экс-солистка «Тату» Лена Катина разводится с мужем
Сын пары, 4-летний Александр, останется в Москве с матерью Катиной.
Обновлено в 05:28
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Футбол
Круговой проходит медицинский осмотр для «Зенита»
Обновлено в 04:22
Происшествия
Мать избитой девочки из Ингушетии назвала причину истязаний ребенка
Мать покалеченной семилетней Аиши Лидия Евлоева рассказала, что ее дочь, предположительно, избили в отместку, передает «Лента ру».
Обновлено в 00:59
Происшествия
Житель Ростовской области до полусмерти избил двухлетнего ребенка
В отношении 26-летнего жителя Целинского района Ростовской области возбуждено уголовное дело по подозрению в избиении малолетнего ребенка.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Отец подозреваемого по делу об убийстве в Патрикееве рассказал о сыне
Отец подозреваемого подростка в беседе с Пятым каналом прокомментировал убийство семьи в Ульяновской области.
Обновлено в 05:41
Происшествия
В Ульяновской области возросло число пострадавших от отравления маслом
Еще пять жителей Ульяновской области госпитализированы после отравления подсолнечным маслом, таким образом под наблюдением врачей находятся 11 человек, сообщила в понедельник РИА Новости представитель министерства здравоохранения региона.
Обновлено в 05:13
Армия и оружие
В ДНР отреагировали на доклад об участии России в боях под Иловайском
Ранее 19 августа сообщалось, что британская исследовательская группа Forensic Architecture представила доклад, в котором утверждается, что российские военные участвовали в боях под Иловайском на Украине в августе 2014 года.
Обновлено в 04:40
Армия и оружие
Две мониторинговые станции перестали работать после взрыва под Северодвинском
Две мониторинговые станции перестали передавать информацию после произошедшего 8 августа под Северодвинском взрыва.
Обновлено в 05:05
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Хоккей
Тарасенко презентовал Кубок Стэнли в Новосибирске
Обновлено в 04:17
Общество
Минобрнауки усовершенствует механизм начисления стипендий
Министерство науки и высшего образования России до 1 марта 2020 года предложит правительству усовершенствования механизма начисления стипендий студентам вузов.
Обновлено в 05:43
Шоу-бизнес
Маша Распутина поделилась архивным фото
55-летняя певица Маша Распутина поделилась в своем Instagram фотографией, которую делали к выпуску пластинки «Я родилась в Сибири».
Обновлено в 00:48
Экономика
«Алроса» понизила прогноз по продажам на 2019 год
«Алроса» снизила прогноз по продажам алмазов на 2019 г. с 38 млн до 32–33 млн карат, следует из сообщения компании.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Экс-главу Клинского района заподозрили в растрате 43 млн рублей
«Своими преступными действиями обвиняемые причинили ущерб муниципальному образованию на общую сумму не менее 43 млн рублей», — заявила Врадий.
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева рассказала, как провела отпуск
Обновлено вчера в 18:22
Шоу-бизнес
Елена Бирюкова выходит замуж за бывшего супруга Екатерины Климовой
Елена Бирюкова, российская актриса, совсем скоро выйдет замуж за Илью Хорошилова, экс-супруга артистки Екатерины Климовой.
Обновлено в 05:56