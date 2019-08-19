Транспорт
В Минэкономразвития предложили сэкономить на трассе Москва–КазаньИзвестия 03:34
Минэкономразвития России предлагает вместо новой автодороги из Москвы в Казань построить ее до Владимира, а дальше точечно реконструировать трассу М7 Москва–Уфа. По подсчетам ведомства, это позволит почти вдвое сократить расходы на проект, пишет в понедельник, 19 августа, газета «Ведомости».
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с чего всё началось
Целый год правительство откладывало одобрение новой автодороги из Москвы в Казань стоимостью 539 млрд руб. Эта дорога – часть международного транспортного коридора Европа – Западный Китай, достроить его поручил президент Владимир Путин.Ведомостивчера в 17:25
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 09:16, Ашберн
Общество
В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах
Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.
Обновлено в 02:07
Политика
Швейцарские истребители сопроводили самолет делегации Путина
Два истребителя швейцарских Военно-воздушных сил несколько минут сопровождали самолет специального летного отряда "Россия" в небе над Женевой, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:27
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
В Госдуме призвали Украину снять продуктовую блокаду Крыма
Депутат Госдумы Руслан Бальбек призвал Киев снять продуктовую блокаду Крыма.
Обновлено в 08:19
Общество
В Тюмени уволили директора пансионата, где ветерана похоронили в мешке
Директор тюменского пансионата для ветеранов войны и труда лишился должности после того, как 91-летнюю женщину, которая жила в учреждении, похоронили в пластиковом пакете.
Обновлено в 06:07
Футбол
Суд рассмотрит ходатайство об УДО Мамаева и Кокорина
Павел Мамаев и Александр Кокорин отбывают наказание в Белгородской области.
Обновлено в 07:09
Транспорт
Глава «Победы» поработал бортпроводником на рейсе до Саратова
Генеральный директор «Победы» Андрей Калмыков выступил в роли бортпроводника на первом, тестовом рейсе авиакомпании в новый аэропорт Саратова Гагарин.
Обновлено вчера в 04:57
Технологии
«ВКонтакте» назначила операционного директора
Операционным директором соцсети "ВКонтакте" (ВК, принадлежит Mail.ru Group) назначен Сергей Кубасов, который с 2017 года работал в компании директором по технологиям, говорится в сообщении ВК.
Обновлено в 08:05
Политика
В Госдуме создана комиссия по расследованию вмешательства в дела РФ
Совет Госдумы на внеочередном заседании в понедельник принял решение о создании комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Обновлено в 08:15
Общество
Аттракцион в Германии закрыли за сходство со свастикой
Обновлено в 09:11
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Армия и оружие
Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере.
Обновлено в 00:40
Происшествия
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.
Обновлено в 07:30
Политика
Зеленский призвал Израиль признать голодомор геноцидом украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху признать голодомор актом геноцида украинского народа.
Обновлено в 07:56
Авто
Практически новый Mercedes-Benz G-Class 2002 года выставлен на продажу
В дилерском центре Kahn Automobiles появился в продаже практически новый Gelandewagen, выпущенный в 2002 году.
Обновлено в 01:08
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Экономика
Fitch Ratings повысило рейтинги шести российских регионов
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах для двух городов и четырех российских регионов.
Обновлено в 09:12
Общество
Меркель вышла в свет в наряде 23-летней давности
Обновлено в 06:11
Общество
У бывшего охранника Путина нашли дом на Рублёвке за полмиллиарда
Бывший глава охраны президента России Владимира Путина и действующий замдиректора Федеральной службы охраны (ФСО) Олег Климентьев владеет домом за 500 млн рублей в закрытом посёлке Речное на Рублёво-Успенском шоссе, сообщил Republic.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Суд вернул дело Яшина в полицию для устранения недостатков
Троицкий суд Москвы вернул дело незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Ильи Яшина в отделение полиции для устранения недостатков, сообщил «МБХ-Медиа» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Алексееву.
Обновлено в 08:30
Наука
Ученые нашли способ выбирать пол будущего ребенка
Обновлено 17 августа в 22:42
Авто
Самый быстрый в мире сарай показал себя в дрэге
Во время Ultimate Street Car Event на гоночной трассе Санта-Под сарай был наконец-то испытан на участке в четверть мили.
Обновлено в 05:34
Футбол
Алексей Матюнин: «Гол Ригони следовало засчитать. Это ошибка»
Главный арбитр Алексей Матюнин принял ряд спорных решений — отменил два гола петербуржцев (Азмуна — из-за остановки игры, Ригони — из-за офсайда) и не назначил пенальти в ворота грозненской команды.
Обновлено в 08:20
Общество
YouTube ограничил доступ к ролику с оскорблением флага России
YouTube по требованию Роскомнадзора ограничил доступ к ролику с оскорбительными действиями в отношении российского флага, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес
Ксения Собчак сделала заявление о своем поведении
Ксения Собчак переживает необыкновенно интересные времена, от чего ей хочется постоянно быть в центре внимания, она получает удовольствие от того, что её обсуждают ещё активнее, чем раньше.
Обновлено в 05:00
Финансы
Курс доллара превысил 67 рублей
Курс доллара на Московской бирже поднялся на 1,04% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 14:15 мск.
Обновлено в 07:31