Транспорт

В Минэкономразвития предложили сэкономить на трассе Москва–КазаньИзвестия 03:34

Минэкономразвития России предлагает вместо новой автодороги из Москвы в Казань построить ее до Владимира, а дальше точечно реконструировать трассу М7 Москва–Уфа. По подсчетам ведомства, это позволит почти вдвое сократить расходы на проект, пишет в понедельник, 19 августа, газета «Ведомости».
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с чего всё началось

Орешкин предложил сэкономить на трассе из Москвы в Казань

Целый год правительство откладывало одобрение новой автодороги из Москвы в Казань стоимостью 539 млрд руб. Эта дорога – часть международного транспортного коридора Европа – Западный Китай, достроить его поручил президент Владимир Путин.
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В Минэкономразвития РФ предложили способ сократить расходы на строительство трассы Москва – Казань

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«Ведомости»: МЭР предложило строить новую автотрассу до Владимира, а не Казани

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Минэкономики вместо дороги Москва—Казань предлагает построить трассу до Владимира

Коммерсантъ02:35

МЭР предлагает вместо новой трассы Москва-Казань строить ее до Владимира

РИА Новости02:09

«Ведомости»: Орешкин придумал, как сэкономить на платной трассе Москва – Казань

БИЗНЕС Online00:47

Минэкономразвития вместо дороги Москва – Казань предлагает построить трассу до Владимира

Интерфакс03:07

Орешкин предложил сэкономить на трассе из Москвы в Казань

Ведомостивчера в 17:25
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Обновлено в 06:52
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В ДНР заявили о прибытии в Донбасс полка украинских спецназовцев

Бойцы полка спецназначения сил специальных операций Украины прибыли в Донбасс, не исключены провокации, заявил в понедельник журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 07:13
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Обновлено в 08:53
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Обновлено вчера в 16:51
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Суд вернул дело Яшина в полицию для устранения недостатков

Троицкий суд Москвы вернул дело незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Ильи Яшина в отделение полиции для устранения недостатков, сообщил «МБХ-Медиа» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Алексееву.
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Политика

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Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС.
Обновлено в 07:35
Космос

Как инопланетяне видят Землю в телескопы

Четко видны грубые очертания Африки (в центре), Азии (вверху справа) и Америки (слева).
Обновлено в 05:35
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Исполнение расходов бюджета в I полугодии составило 42,5%

Уровень исполнения заложенных в бюджете на текущий год расходов по итогам первого полугодия составил 42,5% и является "достаточно низким".
Обновлено в 02:42
Происшествия

Отец убившего семью подростка рассказал о последней встрече с ним

Отец школьника, который убил свою семью в Ульяновской области и покончил с собой, рассказал об их последней встрече.
Обновлено в 04:52
Политика

Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве

Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.
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Обновлено вчера в 18:35
Общество

В Тюмени уволили директора пансионата, где ветерана похоронили в мешке

Директор тюменского пансионата для ветеранов войны и труда лишился должности после того, как 91-летнюю женщину, которая жила в учреждении, похоронили в пластиковом пакете.
Обновлено в 06:07
Общество

Вильфанд обещает москвичам, что август вернется в среду

Обновлено в 04:40
Общество

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В Госдуме создана комиссия по расследованию вмешательства в дела РФ

Совет Госдумы на внеочередном заседании в понедельник принял решение о создании комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Обновлено в 08:15
Финансы

Курс доллара превысил 67 рублей

В последний раз доллар превышал отметку в 67 рублей 14 февраля 2019 года. Евро в свою очередь дорожает на 1%, до 74,36 рубля.
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Жена Нетаньяху бросила на землю приветственный каравай в Киеве

Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху устроила скандал в Киеве, выбросив кусок традиционного каравая, который ей поднесли во время встречи в аэропорту.
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Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
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"По состоянию на 1 августа 2019 года размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, вырос по сравнению с показателем на 1 марта 2019 года на 5,6%. Основными причинами роста данного показателя стали увеличение среднего размера ипотечного кредита на 4,5% и средней ставки на 0,4 процентного пункта", - отмечается в нем.
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Редакция iReactor ранее сообщала, что руководство «Зенита» заинтересовано в трансфере 24-летнего футболиста голландского «Виттеса» Вячеслава Караваева.
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Главным претендентом на «Оскар» за лучший фильм стала драма «Брачная история» Ноа Баумбака со Скарлетт Йоханссон в главной роли.
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Китайские компании Xioami, Oppo и Vivo анонсировали новую функцию обменами файлами, которая заработает в смартфонах под управлением MIUI, Color OS и FuntouchOS уже в этом году.
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Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии

Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.
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Minecraft получит официальную поддержку трассировки лучей

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Установлена дата полной стерилизации Земли астероидами

Ученые установили дату полной стерилизации Земли.
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Экс-супруг Екатерины Климовой женится на Елене Бирюковой

Произошло это благодаря Екатерине Климовой . Сейчас Бирюкова поддерживает хорошие отношения с экс-супругой жениха.
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В Саудовской Аравии автобус с дагестанскими паломниками попал в ДТП, сообщил РИА Новости руководитель махачкалинской компании "Марва-тур" Булат Курбанов.
Обновлено в 07:37
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Пассажирам аварийно севшего в поле A321 начали выплачивать компенсации

Обновлено в 07:13
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