Транспорт
В Минэкономразвития предложили сэкономить на трассе Москва–КазаньИзвестия 03:34
Минэкономразвития России предлагает вместо новой автодороги из Москвы в Казань построить ее до Владимира, а дальше точечно реконструировать трассу М7 Москва–Уфа. По подсчетам ведомства, это позволит почти вдвое сократить расходы на проект, пишет в понедельник, 19 августа, газета «Ведомости».
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с чего всё началось
Целый год правительство откладывало одобрение новой автодороги из Москвы в Казань стоимостью 539 млрд руб. Эта дорога – часть международного транспортного коридора Европа – Западный Китай, достроить его поручил президент Владимир Путин.Ведомостивчера в 17:25
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Находясь во Франции с визитом, президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Эммануэлем Макроном, что власти России дают людям выражать свой протест, и отметил, что законные акции в июле и августе прошли мирно и без эксцессов.
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Общество
Правительство предложило вернуть звание «почетный профессор РАН»
Правительство России предложило внести изменения в устав Российской академии наук и разрешить присваивать звание «почетный профессор РАН».
Обновлено в 14:18
Общество
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Археологи подобрали неандертальцам метод получения дегтя
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Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в Армении
Самолет авиакомпании «Победа» совершил жесткую посадку в аэропорту Ширак в армянском городе Гюмри, сообщается на странице Комитета по гражданской авиации Армении в Facebook.
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Политика
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Совет Госдумы принял решение о создании межфракционной комиссии по вопросу иностранного вмешательства во внутренние дела России, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Обновлено в 09:14
Политика
Суд признал «Союз славянских сил Руси» экстремистской организацией
«16 августа 2019 года вступило в законную силу решение Верховного суда Республики Коми о признании межрегионального общественного объединения «Союз славянских сил Руси» (другие наименования «Союз Советских Социалистических Республик», «СССР») экстремистской организацией», — говорится в сообщении и уточняется, что отныне ее деятельность запрещена на территории РФ.
Обновлено в 09:15
Футбол
Гус Тил: «В перерыве Кононов был немного зол»
В перерыве Кононов был немного зол, потому что забросы — не наш стиль.
Обновлено в 15:25
Армия и оружие
Появилось видео воздушного боя истребителей МиГ-31БМ в ближнем космосе
Сообщается, что на представленных кадрах запечатлены учебные полеты боевых машин в ближнем космосе и проведение тренировочного воздушного боя.
Обновлено в 03:46
Экономика
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Обновлено в 13:34
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Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
Обновлено 17 августа в 19:40
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Названы лекарства, при приеме которых допускаются ошибки
Большинство людей, по мнению специалистов, очень часто неправильно принимают антибиотики, жаропонижающие, препараты от давления, средства от кашля, капли для носа, слабительные и обезболивающие.
Обновлено вчера в 23:55
Шоу-бизнес
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Общество
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Политика
«Укртрансгаз» объявил о запуске импорта газа из Румынии с 2020 года
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Обновлено в 13:04
Происшествия
В Москве задержали двух мужчин с пистолетами и в женских париках
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали в Москве двух мужчин, у которых оказались травматический и сигнальный пистолеты, переделанные под стрельбу боевыми патронами.
Обновлено в 15:02
Финансы
ЦБ вновь повысил курс доллара и евро
Официальный курс евро, устанавливаемый Банком России, вырос на 72 коп. и во вторник установлен на уровне 73,94 руб.
Обновлено в 07:33
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Стоит напомнить, что история легендарного баварского бренда BMW началась с компании Rapp Motorenwerke, которая производила авиационные моторы.
Обновлено вчера в 10:57
Политика
Истребители ВВС Швейцарии сопроводили самолет делегации Путина
Истребители ВВС Швейцарии сопроводили самолет специального летного отряда (СЛО) «Россия» с главой РФ Владимиром Путиным на борту, летевшем из Москвы в Марсель.
Обновлено в 12:38
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Авто
Преемник Lamborghini Aventador получит эволюционный дизайн
Дизайнеры попытались скрасить длительное ожидание появления новой модели своими рендерами. Будущее Lamborghini Aventador неясно.
Обновлено в 09:10