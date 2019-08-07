Финансы
В Минэкономразвития ожидают дефляцию в августеГлобалМСК.ру вчера в 13:08
Специалисты Минэкономразвития ожидают в августе дефляцию, её уровень должен находиться в пределах -0,2% – 0 %. Этому поспособствует постепенное удешевление фруктов и овощей.
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Основной вклад в повышении цен в России в июле внесла индексация в сфере ЖКУ
Говорит Москвавчера в 03:58
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Экономика
Крым расторг инвестконтракт по одному из крупнейших винных проектов
Инвестор, которому был предоставлен участок общей площадью в семь гектар под строительство предприятия, так и не приступил к реализации проекта, подтвердила РБК пресс-секретарь Министерства экономического развития Республики Крым Анна Абувакарова.
Обновлено в 00:30
Шоу-бизнес
Продюсерский центр Максима Фадеева запретил выступать певице Наргиз
Певица Наргиз на своей странице в соцсети сообщила, что в середине июля получила официальное письмо от продюсерского центра Максима Фадеева MALFA, в котором ее уведомили о расторжении контракта с ней, а сегодня она узнала от организаторов ее концертов, что все выступления отменяются.
Обновлено вчера в 17:41
Происшествия
Польский суд арестовал задержанных в Кракове россиян, сообщили СМИ
Польский суд арестовал граждан России, задержанных в понедельник в Кракове за конфликт с местными футбольными хулиганами, сообщает радиостанция RMF FM.
Обновлено вчера в 18:03
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено вчера в 08:21
Футбол
«Краснодар» проиграл «Порту» в своем первом матче в Лиге чемпионов
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Краснодар" на поле домашнего стадиона проиграл португальскому "Порту" со счетом 0:1. У победителей встречи единственный мяч на 89-й минуте забил Сержиу Оливейра.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
Экс-президент Киргизии обороняет резиденцию от спецназа
Сторонникам удалось отстоять своего лидера Алмазбека Атамбаева Киргизский спецназ 7 августа предпринял попытку штурма резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, обвиненного в коррупции, однако она оказалась неудачной – сторонники бывшего главы государства вооружились камнями и, возможно, огнестрельным оружием, и не подпустили силовиков к политику.
Обновлено вчера в 21:59
Общество
Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве
Обновлено вчера в 11:55
Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер
Тестирование автоматизированной системы проверки наличия полиса ОСАГО с помощью дорожных камер запустили в Москве.
Обновлено вчера в 04:56
Политика
На Украине потребовали смены мирового порядка
Глобальному сообществу необходимо построить новый миропорядок, чтобы выйти из кризиса, заявил заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено 06 августа в 22:09
Гаджеты
Samsung представила два новых смартфона
Южнокорейская корпорация Samsung Electronics анонсировала выпуск новых смартфонов Galaxy Note 10 и Note 10+.
Обновлено вчера в 16:12
Политика
Эрдоган высказался о позиции Турции относительно Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Анкара «не признавала и не признает незаконной аннексии Крыма».
Обновлено вчера в 14:45
Кино
Мединский прогулялся с Тарантино по Кремлю
Обновлено 06 августа в 15:00
Общество
На Киркорова подал в суд Кремлевский комбинат питания
Обновлено вчера в 11:05
Шоу-бизнес
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено 06 августа в 10:26
Происшествия
Двоих участников митинга в Москве объявили в розыск
Двое участников митингов в Москве объявлены в розыск, еще девятерым предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса.
Обновлено вчера в 14:15
Происшествия
Избитой ингушской девочке ампутировали руку
Обновлено вчера в 13:30
Технологии
«Гагаринский старт» на Байконуре закроют на модернизацию
«Гагаринский старт» на космодроме Байконур модернизируют для пусков новых ракет «Союз-2» к 2023 году, сообщили «РИА Новости» в аэрокосмическом комитете Министерства аэрокосмической промышленности Казахстана (Казкосмос).
Обновлено вчера в 21:59
Музыка
Последняя песня Вилли Токарева была про Чечню и Рамзана Кадырова
Обновлено вчера в 14:29
Энергетика
«Газпром» подошел к экспортному провалу
Поставки в Европу в августе могут существенно снизиться «Газпром», которому до сих пор в этом году удавалось удерживать экспорт газа на уровне, близком к рекордным показателям 2018 года, в августе может столкнуться с двузначным его падением в процентах.
Обновлено вчера в 18:46
Футбол
Кононов назвал «Спартак» и «Тун» равными командами
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего отборочного раунда Лиги Европы с швейцарским "Туном", сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:53
Финансы
Курс китайской валюты опустился ниже отметки в 7 юаней за доллар
Народный банк КНР, выполняющий функции центробанка, в четверг утром опустил официальный курс китайской валюты ниже психологической отметки в семь юаней за доллар.
Обновлено в 00:17
Политика
Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию
Обновлено 06 августа в 14:30
Политика
Зеленский заявил о звонке Путину из-за ситуации в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся утром 7 августа.
Обновлено вчера в 04:38
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» запустила музыкальные стикеры
Обновлено вчера в 08:14
Наука
Атомы кремния помогли ученым ускорить квантовый компьютер в 200 раз
Учёные из Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) создали самый быстрый в мире логический механизм для обеспечения работы квантового компьютера.
Обновлено 06 августа в 10:40
Армия и оружие
Появилось видео первого полета российского беспилотника «Охотник»
Министерство обороны РФ опубликовало на YouTube видео испытательного полета нового тяжелого ударного беспилотника "Охотник".
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия
Под Красноярском при разрушении фуры с сухим льдом погиб водитель
На трассе в Красноярском крае фура, которая перевозила сухой лёд, разрушилась в ходе движения. В результате происшествия погиб водитель.
Обновлено вчера в 21:38
Наука
Столкновения холодных молекул впервые изучили в сверхпроводящей магнитной ловушке
Физики из Израиля построили первую экспериментальную установку, которая изучает столкновения холодных частиц без участия лазеров.
Обновлено вчера в 12:17
Шоу-бизнес
Сын Максима Коновалова перенес клиническую смерть и два месяца комы
Сын Максима Коновалова пережил клиническую смерть и два месяца находился в коме.
Обновлено в 00:29