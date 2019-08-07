Специалисты Минэкономразвития ожидают в августе дефляцию, её уровень должен находиться в пределах -0,2% – 0 %. Этому поспособствует постепенное удешевление фруктов и овощей.

В Минэкономразвития ожидают дефляцию в августе

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