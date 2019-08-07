Экономика
В Минэкономразвития ожидают дефляцию в августеГлобалМСК.ру 13:08
Специалисты Минэкономразвития ожидают в августе дефляцию, её уровень должен находиться в пределах -0,2% – 0 %. Этому поспособствует постепенное удешевление фруктов и овощей.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 16:17, Вашингтон
Общество
В Росгидромете назвали причину аномальной погоды в России
Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил аномально холодное лето в Центральной России «небесной механикой» — движением Земли, Луны и Солнца.
Обновлено в 09:54
Политика
Зеленский заявил, что позвонил Путину по поводу Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 05:07
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Политика
Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма
Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено в 14:49
Футбол
Азар забил дебютный гол за «Реал»
Обновлено в 14:47
Наука
ГМ-лимфоциты победили ВИЧ в культуре клеток и селезенке мышей
Полученные ГМ-лимфоциты уничтожали зараженные разными штаммами ВИЧ-1 клетки в культуре и в селезенке мышей.
Обновлено в 14:01
Общество
Кремлевский комбинат питания подал в суд на Киркорова
В коллективе Киркорова заявили "Комсомольской правде", что все расходы на обеспечение питания питание технического персонала на юбилейном шоу "Я" певец уже оплатил, но затем пришел дополнительный счет на 80 тысяч рублей, происхождение которых комбинат питания не смог прояснить.
Обновлено в 05:05
Футбол
«Краснодар» проиграл «Порту» в своем дебютном матче в Лиге чемпионов
Российский футбольный клуб "Краснодар" проиграл португальскому "Порту" со счетом 0:1 в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено в 14:55
Шоу-бизнес
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
Здоровье
Телеведущий посоветовал толстым людям умирать для сохранения бюджета
Британский телеведущий канала "Би-би-си" Майкл Бюерк заявил, что власти страны должны перестать помогать людям с ожирением, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения.
Обновлено в 11:57
Происшествия
В массовой драке в Петербурге один человек получил ножевое ранение
Драка с применением холодного оружия произошла возле моста Александра Невского в Санкт-Петербурге вечером 7 августа, в результате один человек попал в больницу с ножевым ранением.
Обновлено в 16:01
Футбол
Тиль и Ларссон присоединятся к «Спартаку» в четверг в Швейцарии
Голландский полузащитник Гус Тиль и шведский форвард Джордан Ларссон присоединятся к "Спартаку" в четверг в Швейцарии, заявил главный тренер московского футбольного клуба Олег Кононов.
Обновлено в 13:54
Здоровье
В четырех регионах УрФО растет заболеваемость ВИЧ
По данным сборника Министерства здравоохранения РФ сразу в нескольких регионах УрФО зафиксирован рост заболеваемости ВИЧ по итогам прошлого года.
Обновлено в 07:07
Происшествия
В Японии началось извержение вулкана Асама
Пока информации о разрушениях или пострадавших не поступало. Последнее извержение вулкана Асама было зафиксировано 10 лет назад.
Обновлено в 15:30
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Член банды "Тверские волки" Александр Агеев, которого привозили на следственный эксперимент в дом убитого шансонье Михаила Круга, раскрыл детали преступления.
Обновлено в 08:21
Политика
Посол США в России Хантсман подал заявление об отставке
Посол США в России Джон Хантсман написал заявление об отставке, передает газета The Salt Lake Tribune.
Обновлено вчера в 12:25
Политика
Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан
Чеченцы не участвовали в нападении ваххабитов на территорию Ботлихского и Новолакского районов Дагестана в августе-сентябре 1999 года.
Обновлено в 06:38
Футбол
«Реал» предложил «ПСЖ» €120 млн и Модрича за Неймара
Как сообщает Sport.es, «Королевский клуб» готов заплатить парижскому клубу €120 млн, а также отдать полузащитника Луку Модрича за бразильского форварда.
Обновлено в 15:04
Политика
Госдума может обсудить иностранное вмешательство в выборы в России
Депутаты Госдумы могут созвать внеочередное заседание совета нижней палаты парламента для обсуждения иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Обновлено в 09:16
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено в 12:14
Кино
Гвендолин Кристи объяснила, зачем номинировала себя на «Эмми»
Обновлено в 13:05
Экономика
Минкомсвязь не поддержала реформу госзакупок ПО
Минкомсвязь не поддержала реформу госзакупок ПО Минкомсвязь выступила против того, чтобы готовящаяся реформа импортозамещения в сфере госзакупок распространилась на программное обеспечение (ПО).
Обновлено в 13:08
Космос
С мыса Канаверал стартовала ракета Falcon 9
Американская компания SpaceX сообщила о старте с мыса Канаверал ракеты-носителя Falcon 9. Ракета несет в своем составе спутник AMOS-17, пишет RT.
Обновлено в 07:57
Политика
Зеленский пообещал упростить получение разрешений на поездки в Крым
В ближайшее время Верховная рада закрепит на законодательном уровне упрощение получения разрешений на посещение Крыма гражданами Украины.
Обновлено в 09:09
Происшествия
В Кольцово проверяют самолеты из-за сообщения о бомбе
В аэропорту Кольцово один из самолетов проверяют спецслужбы из-за угрозы взрыва.
Обновлено в 09:28
Наука
Геймдизайнер испек хлеб из древнеегипетских дрожжей возрастом 4500 лет
Геймдизайнер Симус Блэкли испек хлеб из дрожжей, возраст которых составляет примерно 4500 лет.
Обновлено вчера в 16:19
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке ампутируют руку
Консилиум врачей принял решение ампутировать руку семилетней девочке, которая была госпитализирована с различными травмами.
Обновлено вчера в 01:17