Специалисты Минэкономразвития ожидают в августе дефляцию, её уровень должен находиться в пределах -0,2% – 0 %. Этому поспособствует постепенное удешевление фруктов и овощей.

В Минэкономразвития ожидают дефляцию в августе

Экономика Проблемный дом в Ленобласти достроит региональный фонд дольщиков Достройкой проблемного ЖК "Шотландия" в Ленинградской области займется в ближайшее время региональный фонд дольщиков, заявил журналистам в Санкт-Петербурге вице-премьер Виталий Мутко.

Происшествия В массовой драке в Петербурге один человек получил ножевое ранение Драка с применением холодного оружия произошла возле моста Александра Невского в Санкт-Петербурге вечером 7 августа, в результате один человек попал в больницу с ножевым ранением.

Политика Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в регистрации Любови Соболь Рабочая группа Центризбиркома РФ рекомендовала отказать в регистрации кандидатом депутаты Мосгордумы юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь (43-й округ).

Кино Квентин Тарантино прогулялся по Кремлю Американский кинорежиссер Квентин Тарантино 6 августа прибыл в Москву. Тарантино встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.

Армия и оружие На Западе оценили возможности «Охотника» Хотя российское министерство обороны заявляет, что основными задачами БПЛА С-70 «Охотник» будет разведка и радиоэлектронная борьба, размер летательного аппарата позволяет разместить в нем ударные средства, отмечает The Drive.

Шоу-бизнес Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.

Гаджеты Samsung представила два новых смартфона Компания Samsung Electronics представила новые флагманы: Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+.

Политика Зеленский заявил, что обсудил с Путиным ситуацию в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня звонил лидеру России Владимиру Путину, они обсуждали ситуацию в Донбассе.

Происшествия Названа причина падения автобуса с обрыва в Новороссийске Определена причина падения экскурсионного автобуса с обрыва в Новороссийске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД России.

Футбол Краснодар — Порту 0:1 В среду вечером в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов "Краснодар" на своем поле проиграл "Порту" - 0:1. Решающий мяч гости провели за две минуты до конца встречи.

Политика Коломойский заявил, что Украине «до задницы» российский газ Украинский олигарх Игорь Коломойский в интервью РБК рассказал о том, нужен ли Киеву российский газ.

Футбол Сане может потребоваться операция Сообщается, что скоро игроку будет проведено медобследование, по итогам которого станет ясно, нужна ли операция.

Происшествия Тренер Валуева скончался в Санкт-Петербурге Работавший с Николаем Валуевым заслуженный тренер России Валерий Дербин скончался в Санкт-Петербурге.

Транспорт «Аэрофлот» запустит рейсы на Сахалин в октябре Авиакомпания «Аэрофлот» запустит с 27 октября ежедневный рейс из Москвы в Южно-Сахалинск.

Кино Художник Marvel показал Киану Ривза в образе короля Атлантиды Голливудский актер Киану Ривз превратился в морского владыку. Художник Marvel показал, как бы выглядел артист в роли короля Атлантиды.

Энергетика Цена за нефть Brent опустилась ниже $56 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent опустилась ниже $56 за баррель.

Наука Употребление кофе не сказалось на крепости сна Употребление кофе и чая перед сном никак не сказалось на крепости сна.

Футбол Тиль и Ларссон присоединятся к «Спартаку» в четверг в Швейцарии Голландский полузащитник Гус Тиль и шведский форвард Джордан Ларссон присоединятся к "Спартаку" в четверг в Швейцарии, заявил главный тренер московского футбольного клуба Олег Кононов.

Политика Роухани назвал возможную войну с Ираном «матерью всех войн» Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что возможная война с Исламской Республикой была бы «матерью всех войн».