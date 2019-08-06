Экономика
В Минэкономразвития ожидают дефляцию в августеГлобалМСК.ру 13:08
Специалисты Минэкономразвития ожидают в августе дефляцию, её уровень должен находиться в пределах -0,2% – 0 %. Этому поспособствует постепенное удешевление фруктов и овощей.
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Экономика
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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent опустилась ниже $56 за баррель.
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