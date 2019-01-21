В Минэкономразвития оценили влияние повышения НДС на рост ценТАСС 07:44

с чего всё началось

Повышение НДС с 1 января 2019 года до 20% сказывается на росте цен в России достаточно сдержанно.

В Минэкономразвития оценили влияние повышения НДС на рост цен

Происшествия Происшествия Два судна загорелись в Керченском проливе

Происшествия Происшествия Самолет выкатился за пределы посадочной полосы в Шереметьево В столичном аэропорту Шереметьево самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Кино Кино Скончался французский актер Франсуа Перро Во Франции на 95-м году жизни умер актер театра и кино Франсуа Перро.

Наука Наука В Китае подтвердили факт рождения генетически модифицированных детей

Спорт Спорт ФФККР прокомментировала слова 13-летней фигуристки о пользе допинга

Технологии Технологии WhatsApp ограничил отправку сообщений Мессенджер WhatsApp ограничил функцию рассылки сообщений, пишет портал Metro.

Авто Авто В Сеть выложили фото нового Volkswagen Golf без камуфляжа

Авто Авто Скрытые камеры появятся в автомобилях каршеринга

Авто Авто Geely начинает продажи обновленного кроссовера Emgrand X7 Продажи обновленного кроссовера Geely Emgrand X7 начнутся в России уже послезавтра, 23 января.

Общество Общество Концентрация кокаина в Темзе достигла опасного уровня Концентрация кокаина в водах Темзы в районе Лондона достигла опасного уровня.

Происшествия Происшествия В Черном море приступили к тушению загоревшихся судов

Авто Авто Автоэксперт рассказал, как быстро завести машину в сильные морозы

Происшествия Происшествия Следственный комитет возбудил дело по факту гибели иностранных моряков Следствие возбудило уголовное дело по факту гибели членов экипажей двух судов, горящих в нейтральных водах Черного моря.

Технологии Технологии Uber планирует создать беспилотные самокаты и велосипеды

Экономика Экономика «Красное&Белое», «Дикси» и «Бристоль» объединяют бизнес В новой компании 51% будет принадлежать бенефициарам «Дикси» и «Бристоля» Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву, а 49% бизнеса отойдут основателю и владельцу «Красного&Белого» Сергею Студенникову.

Технологии Технологии Роскомнадзор возобновил попытки заблокировать Telegram По данным сайта мониторинга блокировок Эшер II, Роскомнадзор с 8 утра 21 января начал добавлять новые IP-адреса для блокировки мессенджера, уже к вечеру было добавлено несколько тысяч новых адресов.

Происшествия Происшествия СМИ сообщили о драке режиссера Богомолова с Виторганом в центре Москвы В кафе в центре Москвы произошла потасовка между режиссером Константином Богомоловым и актером Максимом Виторганом, сообщает 21 января РЕН ТВ.

Происшествия Происшествия В Черном море спасено 14 человек, 9 тел достали из воды В Черном море спасено 14 членов экипажей двух танкеров, на которых сегодня произошел пожар. Из воды также извлечено девять тел погибших.

Общество Общество Бутина перестала выходить на связь с родителями Арестованная в США российская студентка Мария Бутина уже более недели не связывалась со своими родителями, рассказал в беседе с «Известиями» ее отец Валерий Бутин.

Транспорт Транспорт ГИБДД обяжет автовладельцев получать госномера по месту прописки В ГИБДД намерены обязать получать номерные знаки на автомобили в соответствии с пропиской собственника, пишет 21 января «Коммерсантъ».

Авто Авто Первый экземпляр новой Toyota Supra продали на аукционе Компания Toyota продала на аукционе Barrett-Jackson Auction первый экземпляр возрожденного спорткара Supra.

Космос Космос «Спектр-Р» в очередной раз не отреагировал на сигналы с Земли Российский космический радиотелескоп «Спектр-Р» («Радиоастрон») не отреагировал на отправленные с Земли команды в ходе очередного сеанса связи, который состоялся 21 января.

Экономика Экономика Число миллиардеров в мире за последние 10 лет удвоилось Число миллиардеров мире в 2018 году выросло до 2208 человек, или на 12% по сравнению с предыдущим годом.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Шнуров в стихах высмеял шпагаты Волочковой Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров стихами прокомментировал любовь бывшей балерины Анастасии Волочковой фотографироваться на шпагате.

Общество Общество Московский планетарий составил карту полного затмения Луны Московский планетарий опубликовал карту-расписание полного затмения Луны. Оно началось в 6:34 по московскому времени.

Авто Авто В России будут выпускать вариаторы Jatco Бесступенчатые коробки японской компании Jatco будут выпускать в Тольятти в рамках специнвестконтракта с АВТОВАЗом.

Происшествия Происшествия Фотограф Лошагин рассказал об изнасилованиях в колонии

Финансы Финансы Внешний долг России снизился до минимума за последние десять лет Внешний долг России снизился в 2018 году на 64,4 миллиарда долларов и составил 453,7 миллиарда, сообщается на сайте ЦБ РФ.