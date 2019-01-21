В Минэкономразвития оценили влияние повышения НДС на рост ценТАСС 07:44

Повышение НДС с 1 января 2019 года до 20% сказывается на росте цен в России достаточно сдержанно.

В Минэкономразвития оценили влияние повышения НДС на рост цен

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