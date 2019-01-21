Экономика
В Минэкономразвития оценили влияние повышения НДС на рост ценТАСС 07:44
Повышение НДС с 1 января 2019 года до 20% сказывается на росте цен в России достаточно сдержанно.
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Экономика
Рост ВВП Китая замедлился до минимума за 28 лет
В 2017 году китайская экономика выросла на 6,8%. Темпы роста снижались на протяжении всего 2018 года.
Обновлено вчера в 23:28
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о готовности снизить сумму иска к «Газпрому»
"Нафтогаз" готов снизить сумму иска к "Газпрому" в случае подписания нового транзитного контракта, заявил исполнительный директор украинской госкомпании Юрий Витренко.
Обновлено в 09:22
Финансы
Внешний долг России снизился на 12,4% в 2018 году
Объем внешнего долга России на 1 января 2019 года составил $453,7 млрд, снизившись за год на 12,4% или на $64,4 млрд, следует из материалов Центробанка.
Обновлено в 09:12
Экономика
ЦБ поддержал систему индивидуального пенсионного капитала
Банк России считает приоритетом для себя на ближайшее время внедрение системы индивидуального пенсионного капитала, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в понедельник в Госдуме.
Обновлено в 04:26
Экономика
Oxfam: количество миллиардеров в мире за последние 10 лет удвоилось
Число миллиардеров в мире за последние 10 лет удвоилось и в 2018 г. достигло 2208 человек.
Обновлено вчера в 23:51
Финансы
Официальный курс евро на вторник снизился до 75,55 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 3,6 копейки - до 75,5481 рубля, курс доллара увеличился на 3,25 копейки - до 66,3634 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 06:23
Экономика
Счетная палата допустила срыв жилищной программы для молодых семей
Программа предусматривает соцвыплаты на приобретение жилья для 157 тыс. молодых российских семей в 2015–2020 годы.
Обновлено в 06:06
Экономика
В Кремле прокомментировали просьбы регионов списать долги за газ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не выработал позиции по списанию ряду регионов долгов за газ.
Обновлено в 05:18
Энергетика
Россия опустилась на третье место по объему добычи нефти
Россия в ноябре опустилась на третье место по объему нефтедобычи с показателем в 10,729 миллиона баррелей в сутки, уступив США и Саудовской Аравии, свидетельствуют данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI).
Обновлено в 08:24
Экономика
«Ъ»: производители предлагают запретить сетям перепродажу продуктов
Крупнейшие производители продуктов на встрече с вице-премьером Дмитрием Козаком планируют обсудить возможность прекращения перепродажи крупными торговыми сетями небольшим магазинам продуктов, которые получены со скидкой от производителей.
Обновлено в 01:48
Экономика
Дилеры предложили ограничить расчеты наличными при покупке автомобилей
Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) предложила ЦБ ограничить расчеты наличными с физлицами при продаже автомобилей и снизить ставки на эквайринг.
Обновлено в 04:22
Экономика
Минфин не ожидает возвращения портфельных инвесторов в РФ
Средства инвесторов, ушедшие за рубеж, вряд ли вернутся в РФ в ближайшем будущем, поэтому в стране стоит развивать финансовые рынки и обеспечивать их надежность.
Обновлено в 03:31
Экономика
Visa раскрыла новогодние траты россиян за рубежом
Страны-лидеры Россияне третий год подряд больше всего денег оставляют в Италии: в новогодние праздники 2019 года держатели карт Visa потратили в этой стране $29 млн.
Обновлено в 06:20
Экономика
Одобрено строительство первого участка ВСМ «Москва-Казань»
Обновлено в 01:56
Финансы
Вторую неделю подряд существенно росли акции En+
Неплохо чувствовал себя финансовый сектор: акции "Сбербанка" и "МосБиржи" подросли приблизительно на 6%. Вторую неделю подряд существенно росли акции En+ на фоне ожиданий снятия санкций с компании.
Обновлено в 08:10