Общество

В Минэкономразвития не поддержали запрет крепкого алкоголя до 21 годаRT на русском 01:48

В конце марта Минздрав подготовил проект о запрете продажи алкогольной продукции крепостью более 16,5% лицам до 21 года. Как планируется, закон вступит в силу в январе 2020 года.
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с чего всё началось

Алкоголь не стареет

Минэкономики не поддержало законопроект Минздрава о запрете продажи алкоголя крепостью более 16,5% лицам моложе 21 года. В министерстве не нашли «научных обоснований» для установки порога на таком уровне.
Коммерсантъвчера в 18:12

Подробнее о событии

В правительстве отказались запрещать алкоголь 18-летним

URA.Ru00:52

Минэкономразвития не поддержало запрет крепкого алкоголя до 21 года

РБКвчера в 22:42

В Минэкономразвития не поддержали запрет крепкого алкоголя до 21 года

RT на русском01:48

В Минэкономразвития не согласились с Минздравом по крепкому алкоголю

РЕН ТВ02:21

Минэкономразвития выступило против запрета крепкого алкоголя до 21 года

Газета.Ruвчера в 23:57

Минэкономразвития не согласилось в запретом крепкого алкоголя до 21 года

Национальная служба новостей01:55

Алкоголь не стареет

Коммерсантъвчера в 18:12
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Экономика

В МВФ оценили влияние санкций и нефтяных цен на экономику России

Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) сравнили влияние санкций и нефтяных цен на российскую экономику с 2014 по 2018 год, соответствующий доклад опубликован на сайте организации.
Обновлено в 02:11
Происшествия

В Хабаровске экс-полицейский получил срок из-за убийства пауэрлифтера

Ранее Анара Аллахверанова приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Не остановившие драку росгвардейцы также получили сроки.
Обновлено в 02:13
Транспорт

В двух районах Магаданской области действует режим ЧС из-за паводка

В Тенькинском и Сусуманском районах действует режим ЧС в связи с размытием в нескольких местах дорог и высоким подъёмом воды в реках.
Обновлено вчера в 20:34
Происшествия

В Минобороны назвали причину взрывов на складе под Ачинском

Обновлено в 02:46
Политика

Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного

Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».
Обновлено вчера в 03:36
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Рязанской области погибли семь человек

В результате ДТП с микроавтобусом в Сасовском районе Рязанской области погибли семь человек.
Обновлено вчера в 23:55
Армия и оружие

Минобороны заказало модернизированные «Супер Сухие»

Отмечается, что ведомство уже сделало заказтна первую партию модернизированных истребителей Су-30СМ1.
Обновлено в 00:50
Политика

Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Происшествия

Экс-глава аэропорта Якутска приговорён к девяти годам колонии

Якутский городской суд во вторник, 6 августа, приговорил бывшего генерального директора международного аэропорта Якутск Николая Местникова к девяти годам колонии строгого режима за полученные им взятки на сумму 27 млн рублей.
Обновлено в 02:39
Происшествия

Избитой в Ингушетии девочке решили ампутировать руку

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил, что консилиум врачей решил ампутировать правую руку у избитой в Ингушетии девочки.
Обновлено вчера в 12:50
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору красного вина

По данным Роскачества, в категории до 500 рублей уже есть большой выбор качественных российских вин.
Обновлено в 01:00
Общество

В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи

В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
Футбол

Черчесов: Чалов не играет в сборной, потому есть Дзюба

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов пока не может стать основным нападающим сборной России, поскольку есть Артём Дзюба.
Обновлено в 02:48
Армия и оружие

В ДНР определили предварительный круг подозреваемых в гибели Стенина

Сегодня исполняется пять лет со дня гибели Андрея Стенина.
Обновлено в 02:35
Авто

Продажи «АвтоВАЗа» в РФ за 7 месяцев выросли на 2,2%

"За первые семь месяцев 2019 года на российском рынке продано 203,672 тысячи легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, что превышает прошлогодние показатели на 2,2%. В июле 2019 года реализовано 29,486 тысячи автомобилей Lada, что на 0,3% выше, чем в том же месяце 2018 года", — сообщает компания.
Обновлено в 02:14
Гаджеты

Xiaomi Mi Mix 4 обзаведется 45-ваттной зарядкой

В документах появилась подтверждающая информация, что устройство получило зарядку с мощностью до 45 Вт.
Обновлено в 02:45
Экономика

Россия за пять лет снизила импорт продовольствия почти на треть

Обновлено вчера в 11:55
Политика

Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Общество

В Москве появится единый оператор вывоза мусора

Соловьев допустил, что исполнители по этим контрактам останутся теми же, а единый оператор будет осуществлять координацию всех этапов процесса обращения с отходами.
Обновлено в 02:50
Финансы

ЦБ оценил свои потери от санации банков

Оздоравливать банки по-новому ЦБ начал в 2017 г. с крупных игроков: в тот год он забрал на санацию «ФК Открытие», Бинбанк с сестринским «Рост банком», а также Промсвязьбанк с дочерним АвтоВАЗбанком.
Обновлено вчера в 17:22
Шоу-бизнес

Экс-участница «Дома-2» Слугина насладилась отдыхом с сыном Тарзана

Сын Наташи Королевой и Тарзана Архип наслаждается отдыхом с возлюбленной Марией Слугиной.
Обновлено вчера в 16:55
Авто

Могут ли гаишники останавливать водителей из движущейся патрульной машины

Действительно, чаще всего стражи порядка тормозят водителей, стоя на обочине, и многие автолюители сомневаются, а в праве ли они это делать на ходу из служебной машины.
Обновлено вчера в 10:20
Шоу-бизнес

Анна Банщикова разводится с мужем-адвокатом

Анна Банщикова разводится с мужем-адвокатом Адвокат Всеволод Шаханов промотал накопления "Ищейки".
Обновлено 04 августа в 15:00
Происшествия

В Севастополе утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу

Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули в Севастополе во время шторма.
Обновлено вчера в 06:28
Футбол

«Рубин» сделал «Спартаку» предложение по Мельгарехо

Как сообщает «Спорт Бизнес Online», казанский уже сделал красно-белым предложение об аренде 28-летнего футболиста до конца нынешнего сезона.
Обновлено в 02:23
Экономика

Названы самые популярные сладости у россиян

В июле 2019 года самыми популярными сладостями у россиян стали печенье, вафли и пряники.
Обновлено в 00:56
Теннис

Шарапова проиграла Контавейт на турнире в Торонто

Обновлено вчера в 22:18
Футбол

Александр Зинченко — о победе над «Ливерпулем»: «Хотел бить пенальти последним, но Жесус опередил меня»

Напомним, 4 августа подопечные Хосепа Гвардиолы одолели «Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии, который проходил на «Уэмбли».
Обновлено в 01:49
Политика

Китай заявил об ответных мерах в случае размещения ракет США в Азии

МИД Китая заявил, что примет ответные меры, если США разместит ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Обновлено в 01:56
Происшествия

Блогера арестовали за призывы к насилию над детьми силовиков

Обновлено вчера в 10:50
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