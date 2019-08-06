Общество
В Минэкономразвития не поддержали запрет крепкого алкоголя до 21 годаRT на русском 01:48
В конце марта Минздрав подготовил проект о запрете продажи алкогольной продукции крепостью более 16,5% лицам до 21 года. Как планируется, закон вступит в силу в январе 2020 года.
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с чего всё началось
Минэкономики не поддержало законопроект Минздрава о запрете продажи алкоголя крепостью более 16,5% лицам моложе 21 года. В министерстве не нашли «научных обоснований» для установки порога на таком уровне.Коммерсантъвчера в 18:12
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Минэкономразвития не согласилось в запретом крепкого алкоголя до 21 года
Национальная служба новостей01:55
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Экономика
В МВФ оценили влияние санкций и нефтяных цен на экономику России
Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) сравнили влияние санкций и нефтяных цен на российскую экономику с 2014 по 2018 год, соответствующий доклад опубликован на сайте организации.
Обновлено в 02:11
Происшествия
В Хабаровске экс-полицейский получил срок из-за убийства пауэрлифтера
Ранее Анара Аллахверанова приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Не остановившие драку росгвардейцы также получили сроки.
Обновлено в 02:13
Транспорт
В двух районах Магаданской области действует режим ЧС из-за паводка
В Тенькинском и Сусуманском районах действует режим ЧС в связи с размытием в нескольких местах дорог и высоким подъёмом воды в реках.
Обновлено вчера в 20:34
Политика
Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного
Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».
Обновлено вчера в 03:36
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Рязанской области погибли семь человек
В результате ДТП с микроавтобусом в Сасовском районе Рязанской области погибли семь человек.
Обновлено вчера в 23:55
Армия и оружие
Минобороны заказало модернизированные «Супер Сухие»
Отмечается, что ведомство уже сделало заказтна первую партию модернизированных истребителей Су-30СМ1.
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Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Происшествия
Экс-глава аэропорта Якутска приговорён к девяти годам колонии
Якутский городской суд во вторник, 6 августа, приговорил бывшего генерального директора международного аэропорта Якутск Николая Местникова к девяти годам колонии строгого режима за полученные им взятки на сумму 27 млн рублей.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке решили ампутировать руку
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил, что консилиум врачей решил ампутировать правую руку у избитой в Ингушетии девочки.
Обновлено вчера в 12:50
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору красного вина
По данным Роскачества, в категории до 500 рублей уже есть большой выбор качественных российских вин.
Обновлено в 01:00
Общество
В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи
В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
Футбол
Черчесов: Чалов не играет в сборной, потому есть Дзюба
Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов пока не может стать основным нападающим сборной России, поскольку есть Артём Дзюба.
Обновлено в 02:48
Армия и оружие
В ДНР определили предварительный круг подозреваемых в гибели Стенина
Сегодня исполняется пять лет со дня гибели Андрея Стенина.
Обновлено в 02:35
Авто
Продажи «АвтоВАЗа» в РФ за 7 месяцев выросли на 2,2%
"За первые семь месяцев 2019 года на российском рынке продано 203,672 тысячи легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, что превышает прошлогодние показатели на 2,2%. В июле 2019 года реализовано 29,486 тысячи автомобилей Lada, что на 0,3% выше, чем в том же месяце 2018 года", — сообщает компания.
Обновлено в 02:14
Гаджеты
Xiaomi Mi Mix 4 обзаведется 45-ваттной зарядкой
В документах появилась подтверждающая информация, что устройство получило зарядку с мощностью до 45 Вт.
Обновлено в 02:45
Экономика
Россия за пять лет снизила импорт продовольствия почти на треть
Обновлено вчера в 11:55
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Общество
В Москве появится единый оператор вывоза мусора
Соловьев допустил, что исполнители по этим контрактам останутся теми же, а единый оператор будет осуществлять координацию всех этапов процесса обращения с отходами.
Обновлено в 02:50
Финансы
ЦБ оценил свои потери от санации банков
Оздоравливать банки по-новому ЦБ начал в 2017 г. с крупных игроков: в тот год он забрал на санацию «ФК Открытие», Бинбанк с сестринским «Рост банком», а также Промсвязьбанк с дочерним АвтоВАЗбанком.
Обновлено вчера в 17:22
Шоу-бизнес
Экс-участница «Дома-2» Слугина насладилась отдыхом с сыном Тарзана
Сын Наташи Королевой и Тарзана Архип наслаждается отдыхом с возлюбленной Марией Слугиной.
Обновлено вчера в 16:55
Авто
Могут ли гаишники останавливать водителей из движущейся патрульной машины
Действительно, чаще всего стражи порядка тормозят водителей, стоя на обочине, и многие автолюители сомневаются, а в праве ли они это делать на ходу из служебной машины.
Обновлено вчера в 10:20
Шоу-бизнес
Анна Банщикова разводится с мужем-адвокатом
Анна Банщикова разводится с мужем-адвокатом Адвокат Всеволод Шаханов промотал накопления "Ищейки".
Обновлено 04 августа в 15:00
Происшествия
В Севастополе утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу
Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули в Севастополе во время шторма.
Обновлено вчера в 06:28
Футбол
«Рубин» сделал «Спартаку» предложение по Мельгарехо
Как сообщает «Спорт Бизнес Online», казанский уже сделал красно-белым предложение об аренде 28-летнего футболиста до конца нынешнего сезона.
Обновлено в 02:23
Экономика
Названы самые популярные сладости у россиян
В июле 2019 года самыми популярными сладостями у россиян стали печенье, вафли и пряники.
Обновлено в 00:56
Теннис
Шарапова проиграла Контавейт на турнире в Торонто
Обновлено вчера в 22:18
Футбол
Александр Зинченко — о победе над «Ливерпулем»: «Хотел бить пенальти последним, но Жесус опередил меня»
Напомним, 4 августа подопечные Хосепа Гвардиолы одолели «Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии, который проходил на «Уэмбли».
Обновлено в 01:49
Политика
Китай заявил об ответных мерах в случае размещения ракет США в Азии
МИД Китая заявил, что примет ответные меры, если США разместит ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Обновлено в 01:56
Происшествия
Блогера арестовали за призывы к насилию над детьми силовиков
Обновлено вчера в 10:50