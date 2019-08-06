Минэкономики не поддержало законопроект Минздрава о запрете продажи алкоголя крепостью более 16,5% лицам моложе 21 года. В министерстве не нашли «научных обоснований» для установки порога на таком уровне.

с чего всё началось

В конце марта Минздрав подготовил проект о запрете продажи алкогольной продукции крепостью более 16,5% лицам до 21 года. Как планируется, закон вступит в силу в январе 2020 года.

В Минэкономразвития не поддержали запрет крепкого алкоголя до 21 года

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