Общество
В Минэкономразвития не поддержали запрет крепкого алкоголя до 21 годаRT на русском 01:48
В конце марта Минздрав подготовил проект о запрете продажи алкогольной продукции крепостью более 16,5% лицам до 21 года. Как планируется, закон вступит в силу в январе 2020 года.
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с чего всё началось
Не нашла поддержки инициатива Минздрава и в Минфине. Отрицательное заключение Минэкономики на законопроект о запрете продажи алкоголя крепостью более 16,5% лицам моложе 21 года опубликовано на портале нормативных правовых актов.Коммерсантъвчера в 18:12
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Минэкономразвития не согласилось в запретом крепкого алкоголя до 21 года
Национальная служба новостей01:55
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