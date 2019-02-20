Орешкин назвал условия для снижения ставок по ипотекеRT на русском вчера в 07:30

Министр экономического развития Максим Орешкин в беседе с RT прокомментировал возможность снижения ставок по ипотеке в России.

с чего всё началось

В ходе выступления перед Федеральным собранием Путин призвал правительство и Центробанк стремиться к снижению ставок по ипотеке до 8%.

Орешкин назвал условия для снижения ставок по ипотеке

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