Футбол

В «Милане» заявили о возможном возвращении Ибрагимовича в клуб
RT на русском
11:08

Агент шведского футболиста Мино Райола уже встретился с представителями клуба. Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. В составе россонери он становился чемпионом Италии.
RT на русском11:08

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В «Милане» сообщили о скором возвращении Ибрагимовича

Советский спорт10:57

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Sport24.ru09:38

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Чемпионат09:58

Агент Ибрагимовича провел переговоры с итальянским клубом

Газета.Ru07:14

В «Милане» сообщили, что близки к подписанию Ибрагимовича

Спорт-Экспресс10:12

Агент Ибрагимовича провел переговоры с «Миланом»

Матч ТВ03:33

Ибрагимович согласен на 2 млн евро за полгода в «Милане» с возможностью продления контракта

Sports.ru06:29
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