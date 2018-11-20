Агент шведского футболиста Мино Райола уже встретился с представителями клуба. Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. В составе россонери он становился чемпионом Италии.

В «Милане» заявили о возможном возвращении Ибрагимовича в клуб

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