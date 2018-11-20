Футбол

В «Милане» заявили о возможном возвращении Ибрагимовича в клуб
RT на русском
11:08

Агент шведского футболиста Мино Райола уже встретился с представителями клуба. Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. В составе россонери он становился чемпионом Италии.
RT на русском11:08

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В «Милане» сообщили о скором возвращении Ибрагимовича

Советский спорт10:57

В «Милане» заявили, что Ибрагимович очень близок к возвращению в клуб

Sport24.ru09:38

В «Милане» сообщили, что Ибрагимович крайне близок к возвращению в клуб

Чемпионат09:58

Агент Ибрагимовича провел переговоры с итальянским клубом

Газета.Ru07:14

В «Милане» сообщили, что близки к подписанию Ибрагимовича

Спорт-Экспресс10:12

Агент Ибрагимовича провел переговоры с «Миланом»

Матч ТВ03:33

Ибрагимович согласен на 2 млн евро за полгода в «Милане» с возможностью продления контракта

Sports.ru06:29
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Президент УЕФА Александр Чеферин подтвердил, что организация ведет работу по внедрению видеповторов в еврокубках.
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Головин рассказал о работе под руководством Анри

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Агент Влашича назвал цену на игрока

Агент Тончи Мартич, который представляет интересы полузащитника ЦСКА Николы Влашича, считает, что его клиент может продолжить карьеру в итальянской Серии А. Стоит напомнить, что футболист находится в аренде в армейском клубе, а права на 21-летнего хавбека принадлежат английскому «Эвертону».
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Стали известны три финалиста «Золотого мяча»

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Линекер изменил свою фразу о том, что в футболе всегда побеждают немцы

Бывший нападающий сборной Англии по футболу Гари Линекер с юмором отреагировал на последние результаты национальной команды Германии.
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Бывший форвард ЦСКА Ахмед Муса отыграл 69 минут, после чего был заменен. Товарищеский матч Нигерия — Уганда — 0:0
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Наставник сборной Камеруна Кларенс Зеедорф надеется, что когда-нибудь получит работу в клубе АПЛ.
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Златан Ибрагимович
Шведский футболист
Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Златан занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
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