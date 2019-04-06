Футбол

В «Милане» рассматривают кандидатуру Эмери на пост главного тренераSport24.ru 09:13

Газидис до своего перехода в «Милан» работал в «Арсенале», и именно он пригласил Эмери на пост главного тренера лондонского клуба. Будущее главного тренера «Милана» Дженнаро Гаттузо видится туманным.
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Эмери может возглавить «Милан»

Матч ТВ08:34

Эмери - кандидат на пост главного тренера «Милана»

Soccer.ru08:46

Эмери может возглавить «Милан»

Евро-футбол.ру08:42

В «Милане» рассматривают кандидатуру Эмери на пост главного тренера

Sport24.ru09:13

Эмери может возглавить «Милан»

Спорт-Экспресс08:14

Эмери может возглавить «Милан»

Sportbox.RU08:34

Эмери – кандидат на пост главного тренера «Милана»

Бомбардир.ру08:20
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Политика

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У входа в отделение полиции в Балашихе нашли подозрительный предмет

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Наука

Генетики объяснили разницу между пьянством и алкоголизмом

В ДНК человека обнаружились различные комбинации генов, отдельно друг от друга отвечающие за пристрастие человека к выпивке и развитие алкоголизма.
Обновлено в 09:00
Политика

Медведев заявил об отсутствии необходимости изменения Конституции

В настоящий же момент в корректировке Основного закона нет необходимости, заявил он журналистам в ответ на просьбу прокомментировать предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина об участии нижней палаты парламента в процессе формирования правительства, что потребует внесения изменений в Конституцию.
Обновлено в 10:09
Происшествия

Экс-замминистра культуры обвинили в организации преступного сообщества

Бывшему замминистру культуры Григорию Пирумову предъявили обвинение в организации преступного сообщества по делу о хищениях в Эрмитаже.
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Политика

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook результаты сданного им анализа крови на наркотики.
Обновлено вчера в 10:17
Общество

МВД проверит сообщения о сборе данных о школьницах в хиджабах в Казани

Обновлено в 04:19
Футбол

Вы отдаете «Спартаку» в матче с ЦСКА небольшое преимущество

Кстати, наш постоянный эксперт Александр Бубнов согласен с большинством, отдавая победу «Спартаку» со счетом 2:1: «Спартак» в гостях одержал верх над неудобным соперником «Ахматом», ЦСКА упустил дома верные очки во встрече с «Уфой».
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Богданов и маршал ЛНА Хафтар провели телефонные переговоры

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов поговорил по телефону с маршалом Ливийской Национальной армии Халифом Хафтаром.
Обновлено в 10:28
Политика

Скончался бывший директор ФСБ Николай Ковалев

Экс-директор ФСБ РФ Николай Ковалев скончался сегодня на 70-м году жизни, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:31
Политика

Соловьев выгнал из студии польского политолога

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Шоу-бизнес

Оскандалившаяся сестра Эмина Агаларова стала мамой в третий раз

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Михаил Боярский думал, что из его дочери ничего не получится

Ради дочери Боярского Матвеев развелся с Яной Сексте, на которой был тогда женат.
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Соединенные Штаты Америки в своем стремлении развязать войну против России раз за разом расширяют зону военного присутствия НАТО.
Обновлено в 10:18
Политика

Time поместил на обложку возвышающегося над земным шаром Путина

Американский еженедельный журнал Time поместил на обложку своего очередного номера президента России Владимира Путина.
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Луценко предложил провести дебаты Порошенко и Зеленского в библиотеке

Генпрокурор Украины Юрий Луценко выступил за проведение дебатов между кандидатами в президенты в библиотеке.
Обновлено в 08:46
Футбол

«Анжи» и «Динамо» сыграли вничью

Махачкалинский «Анжи» на своем поле сыграл вничью с московским «Динамо» в матче двадцать второго тура чемпионата России по футболу.
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Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице

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Панарин и Бобровский вывели «Коламбус» в плей-офф НХЛ

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Обновлено в 04:29
Происшествия

Москвич купил две пачки сока за 1 млн рублей

Мошенники убедили его, что для лечения необходимо приобрести лекарство стоимостью в 1 млн рублей.
Обновлено в 10:17
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Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет этим летом

Компания Renault определила предварительную дату начала продаж своего нового кросс-вэна RBC, который в серийном исполнении получит название Triber.
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Студенты обманули Apple почти на миллион долларов

По данным следствия, молодые люди использовали поддельные iPhone и сумели обмануть Apple на 900 тысяч долларов.
Обновлено в 06:11
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Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео

Обновлено в 07:55
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Украинская крылатая ракета «подорвала» собственную пусковую установку

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ЕС уличил BMW, Daimler и Volkswagen в сговоре

Антимонопольные органы Евросоюза по итогам начатого в сентябре прошлого года расследования пришли к предварительному выводу, что компании BMW, Daimler и Volkswagen вступили в сговор с целью ограничить разработку технологий по очистке автомобильных выбросов, передает AP.
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Телеведущая отметил, что в связи с этим ей хочется поделиться историей о неподобающих объятиях Трампа в студии.
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Ferrari показала на видео новый суперкар F8 Tributo

Компания Ferrari презентовала проморолик, на котором показала технические способности нового суперкара F8 Tributo.
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Дженнаро Гаттузо
Итальянский футболист
Итальянский футболист-полузащитник и тренер. Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На клубном уровне известен по выступлениям за «Милан», с которым дважды побеждал в Лиге чемпионов УЕФА.
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Унаи Эмери
Испанский футболист и тренер. В настоящее время возглавляет английский футбольный клуб «Арсенал». Будучи главным тренером «Валенсии», трижды подряд занимал третье место в чемпионате Испании. С мая по ноябрь 2012 года возглавлял московский «Спартак». С 2013 года по 2016 тренировал «Севилью», с которой трижды подряд выиграл Лигу Европы.
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