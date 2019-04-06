В «Милане» рассматривают кандидатуру Эмери на пост главного тренераSport24.ru 09:13

Газидис до своего перехода в «Милан» работал в «Арсенале», и именно он пригласил Эмери на пост главного тренера лондонского клуба. Будущее главного тренера «Милана» Дженнаро Гаттузо видится туманным.

В «Милане» рассматривают кандидатуру Эмери на пост главного тренера

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