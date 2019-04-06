Футбол
В «Милане» рассматривают кандидатуру Эмери на пост главного тренераSport24.ru 09:13
Газидис до своего перехода в «Милан» работал в «Арсенале», и именно он пригласил Эмери на пост главного тренера лондонского клуба. Будущее главного тренера «Милана» Дженнаро Гаттузо видится туманным.
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Политика
Захарова прокомментировала слова Климкина о компенсации за «оккупацию»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ироничной манере прокомментировала заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина, пригрозившего России разорением в случае компенсации за якобы "столетия оккупации Украины".
Обновлено в 10:04
Армия и оружие
Атомный крейсер «Петр Великий» отстреляется в Баренцевом море
Флагман Северного флота, тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и ракетный крейсер "Маршал Устинов" вышли в субботу в Баренцево море.
Обновлено в 09:47
Происшествия
В Нидерландах истребитель F-16 на учениях подстрелил сам себя
Истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов подстрелил сам себя во время учений на авиабазе Леуварден.
Обновлено в 09:33
Наука
Генетики объяснили разницу между пьянством и алкоголизмом
В ДНК человека обнаружились различные комбинации генов, отдельно друг от друга отвечающие за пристрастие человека к выпивке и развитие алкоголизма.
Обновлено в 09:00
Политика
Медведев заявил об отсутствии необходимости изменения Конституции
В настоящий же момент в корректировке Основного закона нет необходимости, заявил он журналистам в ответ на просьбу прокомментировать предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина об участии нижней палаты парламента в процессе формирования правительства, что потребует внесения изменений в Конституцию.
Обновлено в 10:09
Происшествия
Экс-замминистра культуры обвинили в организации преступного сообщества
Бывшему замминистру культуры Григорию Пирумову предъявили обвинение в организации преступного сообщества по делу о хищениях в Эрмитаже.
Обновлено в 10:16
Политика
Зеленский показал результаты анализа на наркотики
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook результаты сданного им анализа крови на наркотики.
Обновлено вчера в 10:17
Футбол
Вы отдаете «Спартаку» в матче с ЦСКА небольшое преимущество
Кстати, наш постоянный эксперт Александр Бубнов согласен с большинством, отдавая победу «Спартаку» со счетом 2:1: «Спартак» в гостях одержал верх над неудобным соперником «Ахматом», ЦСКА упустил дома верные очки во встрече с «Уфой».
Обновлено в 09:18
Армия и оружие
Богданов и маршал ЛНА Хафтар провели телефонные переговоры
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов поговорил по телефону с маршалом Ливийской Национальной армии Халифом Хафтаром.
Обновлено в 10:28
Политика
Скончался бывший директор ФСБ Николай Ковалев
Экс-директор ФСБ РФ Николай Ковалев скончался сегодня на 70-м году жизни, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:31
Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
Обновлено в 03:04
Шоу-бизнес
Михаил Боярский думал, что из его дочери ничего не получится
Ради дочери Боярского Матвеев развелся с Яной Сексте, на которой был тогда женат.
Обновлено в 05:56
Армия и оружие
США расширяют военное присутствие НАТО, чтобы «чужими руками» напасть на Россию
Соединенные Штаты Америки в своем стремлении развязать войну против России раз за разом расширяют зону военного присутствия НАТО.
Обновлено в 10:18
Политика
Time поместил на обложку возвышающегося над земным шаром Путина
Американский еженедельный журнал Time поместил на обложку своего очередного номера президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 13:43
Политика
Луценко предложил провести дебаты Порошенко и Зеленского в библиотеке
Генпрокурор Украины Юрий Луценко выступил за проведение дебатов между кандидатами в президенты в библиотеке.
Обновлено в 08:46
Футбол
«Анжи» и «Динамо» сыграли вничью
Махачкалинский «Анжи» на своем поле сыграл вничью с московским «Динамо» в матче двадцать второго тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 10:33
Общество
Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице
Обновлено в 04:39
Хоккей
Панарин и Бобровский вывели «Коламбус» в плей-офф НХЛ
НХЛ назвала тройку лучших звезд игрового дня, и первое место в этом списке занял также Панарин. Бобровский стал третьей звездой.
Обновлено в 04:29
Происшествия
Москвич купил две пачки сока за 1 млн рублей
Мошенники убедили его, что для лечения необходимо приобрести лекарство стоимостью в 1 млн рублей.
Обновлено в 10:17
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет этим летом
Компания Renault определила предварительную дату начала продаж своего нового кросс-вэна RBC, который в серийном исполнении получит название Triber.
Обновлено вчера в 02:51
Гаджеты
Студенты обманули Apple почти на миллион долларов
По данным следствия, молодые люди использовали поддельные iPhone и сумели обмануть Apple на 900 тысяч долларов.
Обновлено в 06:11
Армия и оружие
Украинская крылатая ракета «подорвала» собственную пусковую установку
Обновлено вчера в 16:01
Спорт
Фигуристка Сотскова завершила сотрудничество с тренером Буяновой
Российская фигуристка Мария Сотскова, выступающая в женском одиночном катании, приняла решение завершить сотрудничество с тренером Еленой Буяновой.
Обновлено в 09:18
Экономика
ЕС уличил BMW, Daimler и Volkswagen в сговоре
Антимонопольные органы Евросоюза по итогам начатого в сентябре прошлого года расследования пришли к предварительному выводу, что компании BMW, Daimler и Volkswagen вступили в сговор с целью ограничить разработку технологий по очистке автомобильных выбросов, передает AP.
Обновлено вчера в 14:20
Политика
Дочь Бжезинского обвинила Трампа в неподобающем поведении
Телеведущая отметил, что в связи с этим ей хочется поделиться историей о неподобающих объятиях Трампа в студии.
Обновлено в 07:25
Авто
Ferrari показала на видео новый суперкар F8 Tributo
Компания Ferrari презентовала проморолик, на котором показала технические способности нового суперкара F8 Tributo.
Обновлено вчера в 11:28