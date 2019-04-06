Футбол

В «Милане» рассматривают кандидатуру Эмери на пост главного тренераSport24.ru 09:13

Газидис до своего перехода в «Милан» работал в «Арсенале», и именно он пригласил Эмери на пост главного тренера лондонского клуба. Будущее главного тренера «Милана» Дженнаро Гаттузо видится туманным.
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В «Милане» рассматривают кандидатуру Эмери на пост главного тренера

Sport24.ru09:13

Эмери - кандидат на пост главного тренера «Милана»

Soccer.ru08:46

Эмери – кандидат на пост главного тренера «Милана»

Бомбардир.ру08:20

Эмери может возглавить «Милан»

Матч ТВ08:34

Эмери может возглавить «Милан»

Sportbox.RU08:34

Эмери может возглавить «Милан»

Спорт-Экспресс08:14

Эмери может возглавить «Милан»

Евро-футбол.ру08:42
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Дженнаро Гаттузо
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Итальянский футболист-полузащитник и тренер. Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На клубном уровне известен по выступлениям за «Милан», с которым дважды побеждал в Лиге чемпионов УЕФА.
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Унаи Эмери
Испанский футболист и тренер. В настоящее время возглавляет английский футбольный клуб «Арсенал». Будучи главным тренером «Валенсии», трижды подряд занимал третье место в чемпионате Испании. С мая по ноябрь 2012 года возглавлял московский «Спартак». С 2013 года по 2016 тренировал «Севилью», с которой трижды подряд выиграл Лигу Европы.
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