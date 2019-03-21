Гаджеты
В Microsoft анонсировали дату окончания поддержки Windows 7iReactor вчера в 13:33
В официальном блоге компании Microsoft было опубликовано предупреждение о том, что пользователи операционной системы Windows 7 с 14 апреля следующего года не смогут обновлять свою систему безопасности. Уже 18 апреля их уведомят об этом персонально.
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Microsoft «убьет» Windows 7. Когда и почему перестанет работать самая популярная ОС
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