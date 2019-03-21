Гаджеты

В Microsoft анонсировали дату окончания поддержки Windows 7iReactor вчера в 13:33

В официальном блоге компании Microsoft было опубликовано предупреждение о том, что пользователи операционной системы Windows 7 с 14 апреля следующего года не смогут обновлять свою систему безопасности. Уже 18 апреля их уведомят об этом персонально.
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Microsoft анонсировала прекращение поддержки Windows 7

RT на русском05:35

Microsoft объявила дату окончания поддержки Windows 7

Газета.Ruвчера в 09:29

Microsoft прекратит поддержку Windows 7

РИА Новости04:32

Microsoft убивает «семерку»

BFM.ru05:28

Microsoft «убьет» Windows 7. Когда и почему перестанет работать самая популярная ОС

Телеканал 360°вчера в 20:19

Microsoft объявила об окончании поддержки Windows 7

ТАССвчера в 12:18

Microsoft прекратит поддержку Windows 7

РБК05:31
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Происшествия

ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа

Как отмечается, возбуждено уголовное дело по фактам «хищений представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области средств федерального бюджета», которые были выделены в рамках реализации гособоронзаказа.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Украина обвинила российские спецслужбы в подготовке теракта в метро

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила российские спецслужбы в подготовке теракта в метро Харькова.
Обновлено в 07:19
Политика

Борисов оценил востребованность самолетов МС-21 в России

В свою очередь Борисов добавил, что отказ американских поставщиков доставить материалы для «черного крыла» не лишили Россию возможности завершить работы в срок.
Обновлено в 09:00
Происшествия

Редкую рыбу нашли на пляже в США

Жительница США нашла на побережье странное существо, которое оказалось редким тихоокеанским змеевидным угрем.
Обновлено в 04:13
Хоккей

Владимир Крикунов: «Новый контракт с „Динамо“ пока не обсуждали»

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов рассказал о будущем в московском клубе.
Обновлено в 10:01
Политика

Медведев встретился с кандидатом в президенты Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и главой политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком, передает ТАСС.
Обновлено в 09:56
Спорт

Тарасова: Загитова показала, что может всё делать лучше всех

Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес

Запашный ответил Невзорову на сарказм о смерти Началовой

Обновлено в 07:05
Экономика

Медведев поручил подготовить закон, либерализующий валютные нарушения

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил оперативно подготовить поправки в Уголовный кодекс по либерализации ответственности за валютные нарушения.
Обновлено в 09:20
Культура

Названы самые популярные места Москвы для съемок фильмов

Обновлено в 09:40
Армия и оружие

Покрасившийся в рыжий цвет главарь ИГ пытается сбежать из Сирии

Главарь террористической организации «Исламское государство»1 Абу Бакр аль-Багдади изменил внешность — растолстел, подстриг и покрасил бороду в рыжий цвет.
Обновлено в 09:32
Шоу-бизнес

Елена Степаненко прятала от Петросяна и суда 25 миллионов рублей

Обновлено вчера в 06:17
Экономика

Thomas Cook объявила о покупке туроператора «Библио-глобус»

Британская Thomas Cook Group объявила о покупке российского туроператора «Библио-глобус».
Обновлено в 09:44
Политика

Депутаты не согласились запретить чиновникам дорогие автомобили

Законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей стоимостью более двух миллионов рублей, вызвал бурную дискуссию на прошедшем пленарном заседании Госдумы.
Обновлено вчера в 09:47
Шоу-бизнес

Лолите вызвали скорую после концерта в Ростове-на-Дону

Обновлено вчера в 17:58
Гаджеты

Умный робот-пылесос iRobot Roomba i7+ автоматически отсасывает мусор у самого себя

Обновлено в 04:50
Происшествия

Момент крушения парома в Ираке попал на видео

Камера наблюдения засняла крушение парома на реке Тигр недалеко от иракского Мосула. Погибли по меньшей мере 93 человека.
Обновлено в 05:29
Общество

Минтруд подготовил проект методики нематериальной мотивации чиновников

Как отмечают в ведомстве, такая методика нужна для улучшения результатов работы госоргана через повышение ценностей, ориентированных на честное и беспристрастное исполнение госслужащими своих должностных обязанностей.
Обновлено в 07:50
Спорт

Ученица Тутберидзе первой в истории выполнила сложнейший прыжок на ЧМ

Обновлено в 08:54
Армия и оружие

Россия испытала в Сирии новейший Ми-28НМ

Новейший вертолет ВКС России Ми-28НМ приступил к выполнению боевых задач на территории Сирии.
Обновлено в 06:46
Происшествия

Около 70 человек погибли при столкновении двух автобусов в Гане

Не менее 50 человек стали жертвами ДТП с двумя автобусами в Гане на западе Африки.
Обновлено в 08:32
Игры

Paradox презентовала Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Действие в Bloodlines 2 уже происходят в Сиэтле, а по сюжету тут и как в первой части ведутся войны между кланами вампиров.
Обновлено в 04:58
Культура

Шнуров сравнил закон «О культуре» с попыткой обуздать океан

В 2018 году президент РФ Владимир Путин поручил разработать концепцию закона «О культуре».
Обновлено в 08:19
Происшествия

Раздавивший такси с пассажиром в Москве самосвал попал на видео

Появилась видеозапись ДТП с участием груженного землей самосвала, который раздавил такси в Москве. Ролик опубликовал Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:40
Гаджеты

Смартфон Redmi Note 7 по цене в 11 тыс. рублей представлен в России

Китайский производитель Xiaomi представил в России бюджетный смартфон Redmi Note 7. Продажи в российской рознице начнутся 28 марта, у себя на родине гаджет уже стал бестселлером.
Обновлено вчера в 15:04
Политика

КПРФ оспорит в суде отказ ЦИК передать Грудинину мандат депутата

Руководство КПРФ намерено оспорить в суде решение Центризбиркома не передавать мандат депутата Госдумы экс-кандидату в президенты, директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено вчера в 08:25
Происшествия

Российские судьи уволились после оправдания полицейских

Судьи сложили полномочия после комплексной проверки деятельности Молчановского суда, которая установила, что они оправдали двух полицейских, сообщил агентству информированный источник.
Обновлено в 08:43
Экономика

Самозанятые россияне столкнулись с блокировками счетов в банках

Многие самозанятые россияне столкнулись с блокировкой счетов в банках, об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на налоговых экспертов.
Обновлено в 08:25
Общество

В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсию

Право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получившие радиационное заражение и еще несколько категорий граждан.
Обновлено в 01:17
Политика

Порошенко выступил в защиту посла США на Украине Мари Йованович

Президент Украины Петр Порошенко выступил в защиту посла США на Украине Мари Йованович.
Обновлено в 08:31
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