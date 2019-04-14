Экономика

В Международном валютном фонде оценили темпы роста мировой экономикиТАСС вчера в 13:52

Рост мировой экономики продолжается, но его темпы оказались ниже, чем это предполагалось в предыдущем прогнозе Международного валютного фонда (МВФ), который был опубликован в октябре 2018 года.
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В Международном валютном фонде оценили темпы роста мировой экономики

ТАССвчера в 13:52

El País (Испания): экономика Латинской Америки восстанавливается медленно (El Pais)

ИноСМИвчера в 17:08

Международный валютный фонд оценил темпы роста мировой экономики

Вечерняя Москвавчера в 15:57

МВФ оценил темпы роста мировой экономики

БИЗНЕС Onlineвчера в 14:56

Темпы роста мировой экономики оказались ниже ожиданий МВФ

Экономика сегоднявчера в 23:25

МВФ: темпы роста мировой экономики оказались ниже ожиданий

News.ruвчера в 13:37
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 12:28, Ашберн
Политика

Порошенко назвал условие для проведения дебатов 19 апреля на стадионе

В штабе действующего украинского лидера заявили, что дебаты должны проводиться в часы, не противоречащие законодательству Петр Порошенко назвал условия, при которых согласен на дебаты с Владимиром Зеленским 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 06:49
Происшествия

Таранивший машины у посольства Украины в Лондоне оказался больным

Мужчина, специально таранивший машины возле посольства Украины в Лондоне и пытавшийся задавить полицейских, оказался психически больным.
Обновлено в 11:37
Футбол

«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью в матче РПЛ

Футболисты московского «Динамо» сыграли вничью с «Краснодаром» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:00
Политика

ЦБ Судана заморозил счета всех распущенных органов власти

Центробанк Судана заморозил счета всех органов власти, распущенных Военным советом, в том числе парламента.
Обновлено в 11:21
Происшествия

Около 1500 человек эвакуировали в Киеве из-за сообщения о минировании

Обновлено в 08:58
Политика

Чубайс задумался уйти на пенсию

Обновлено в 11:55
Футбол

Сергей Семак: «Порадовали болельщиков большим количеством голов»

Комментируя гол, забитый Ригони со штрафного, Семак сказал, что Ригони входит в число исполнителей штрафных ударов, как и Ракицкий, а кто из них бьёт, решается на поле по ситуации.
Обновлено в 12:16
Кино

Уже сегодня: Game of Thrones готовится ворваться на экраны

Предлагаем ознакомиться с расписанием: 1 серия — 15 апреля 2 серия — 22 апреля 3 серия — 29 апреля 4 серия — 6 мая 5 серия — 13 мая 6 серия — 20 мая Укороченный сезон связан с нехваткой материала для адаптации в 10-серийном формате, а также из-за того, что бюджет каждой серии этого сезона выше, чем бюджет серий предыдущих сезонов.
Обновлено в 01:00
Гаджеты

Olixar разработал чехлы для Samsung Galaxy A80 с выдвижной камерой

При разработке нового чехла для Samsung Galaxy A80 производители столкнулись с необычной задачей – в дизайне аксессуара нужно было учесть используемый пользователем выдвижной механизм селфи-камеры.
Обновлено в 11:53
Здоровье

Что такое ВПЧ и как он влияет на организм?

Вирусы низкого риска ВПЧ могут вызывать появление бородавок на участках кожи, где вирус вступил в контакт, таких как половые органы, задний проход, рот и горло.
Обновлено вчера в 15:15
Происшествия

Суд Нальчика оставил на два месяца в СИЗО лидеров протестов Ингушетии

Нальчикский городской суд в воскресенье 14 апреля рассматривает требования следствия об аресте лидеров протестов в Ингушетии.
Обновлено в 12:18
Политика

Кудрин оценил возможные санкции США против банков РФ

По мнению главы Счетной палаты, новый закон о санкциях в США примут, но его реализацию отложат — Кудрин предполагает, что документ станет мерой устрашения или чем-то несущественным, «в отношении не ключевых банков».
Обновлено в 09:40
Общество

ФСИН показала автомобили, в которых перевозит детей и инвалидов

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) на выставке в Подмосковье представила свой медицинский автопарк: машины для перевозки детей, инвалидов, а также передвижные комплексы, оснащенные высокотехнологичным медицинским оборудованием.
Обновлено вчера в 04:27
Происшествия

В Подмосковье неизвестный расстрелял двух мужчин

В Ленинском районе Московской области неизвестный в ходе конфликта открыл стрельбу по двум мужчинам, один из них скончался в результате полученного ранения.
Обновлено в 05:20
Происшествия

В Костромской области нашли тело одного из пропавших мальчиков

В Костромской области обнаружили тело одного из пропавших мальчиков, которые 6 апреля вышли на прогулку в посёлке Лесобаза и не вернулись домой.
Обновлено в 12:10
Политика

Порошенко прекратил встречи с Медведчуком

Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что больше не проводит встречи с председателем политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.
Обновлено в 09:59
Происшествия

На штрафстоянке в Петербурге произошел конфликт с участием Милонова

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился в полицию после конфликта с сотрудниками штрафстоянки.
Обновлено в 04:52
Авто

Маленький трактор: LADA 4х4 стала «мечтой тракториста»

Вместо переднего бампера появился отвал для земляных и строительных работ, а вместо заднего – рама.
Обновлено в 02:23
Происшествия

Задержан один из девяти сбежавших из временного изолятора в Туве

Обновлено в 08:14
Происшествия

МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком

Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира.
Обновлено вчера в 20:03
Общество

ЦОДД предупредил москвичей о гололеде на дорогах

Центр организации безопасности дорожного движения (ЦОДД) предупредил об ухудшении погодных условий в Москве и гололеде на дорогах.
Обновлено в 09:57
Политика

Адвокат заявила о готовности Ассанжа сотрудничать со Швецией

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж готов сотрудничать с властям Швеции в том случае, если в отношении него возобновят расследование по делу о сексуальных домогательствах.
Обновлено в 10:57
Шоу-бизнес

Александр Толмацкий: «Подозреваю, что у жены Децла шизофрения»

Общее горе не сплотило Александра Толмацкого и вдову Децла. Супруга артиста продемонстрировала агрессию по отношению к продюсеру.
Обновлено вчера в 12:00
Шоу-бизнес

Собчак затравили из-за расистской шутки над африканцами

Обновлено в 09:27
Политика

Замглавы администрации Порошенко уволился из-за разногласий

Валерий Кондратюк — замглавы администрации президента Украины, отвечающий за направление спецслужб, написал заявление об увольнении по собственному желанию, а также обвинил Петра Порошенко в присваивании достижений в военно-дипломатический сфере, передает 14 апреля УНИАН, опубликовав копию заявления.
Обновлено в 11:51
Космос

Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено вчера в 12:59
Общество

Красный и опухший язык является ранним признаком дефицита витамина В12

Специалисты Национальной службы здравоохранения отмечают, что ранним признаком нехватки витамина В12 могут служить изменения в состоянии языка.
Обновлено 12 апреля в 12:14
Общество

В Петербурге скончался скульптор Анатолий Дема

В Петербурге на 82-м году жизни скончался скульптор Анатолий Дема.
Обновлено в 11:46
Культура

Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников

Обновлено вчера в 20:20
Музыка

В Нижнем Новгороде состоится фестиваль «Рок чистой воды»

Напомним, что Нижний Новгород принимал несколько матчей в рамках турнира. Фестиваль проводили уже два раза – в 2016 и 2017 годах.
Обновлено в 11:24
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