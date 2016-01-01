В Международном валютном фонде оценили темпы роста мировой экономикиТАСС вчера в 13:52

Рост мировой экономики продолжается, но его темпы оказались ниже, чем это предполагалось в предыдущем прогнозе Международного валютного фонда (МВФ), который был опубликован в октябре 2018 года.

Происшествия Появилось видео конфликта Милонова с сотрудником штрафстоянки Появилась видеозапись конфликта между депутатом Госдумы Виталием Милоновым и сотрудником штрафстоянки в Санкт-Петербурге.

Общество Москвичей предупредили о гололеде ЦОДД в Twitter предупредил московских автомобилистов о гололеде на дорогах в воскресенье.

Энергетика Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.

Политика Минфин США сообщил о скором завершении переговоров с Китаем Министр подчеркнул, что соглашение по спорным торговым вопросам в случае успешного завершения переговоров "значительно превзойдет" усилия прежних американских администраций по открытию китайского рынка для американских компаний.

Автоспорт Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1» Российский гонщик "Формулы-1" Даниил Квят, выступающий за команду "Торо Россо", провалил гонку на Гран-при Китая в Шанхае.

Важное за сутки Алина Санько до сих пор не верит, что выиграла конкурс «Мисс Россия» В Москве назвали победительницу конкурса "Мисс Россия": в финале состязания красавиц, прошедшем в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 апреля, победу одержала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области.

Интернет В работе Facebook, Instagram и WhatsApp возникли неполадки Пользователи Instagram столкнулись с такими же неполадками, как и в Facebook.

Наука Силовые тренировки продлевают жизнь Ученые установили связь между большой мышечной мощностью человека и продолжительностью жизни.

Происшествия В ювелирном магазине в Швеции прогремел мощный взрыв В шведском Норрчепинге в кладовой ювелирного магазина прогремел мощный взрыв, сообщает телеканал SVT со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.

Космос Окунулись в исторический экскурс космонавтики Во время мероприятия ребята окунулись в исторический экскурс космонавтики, узнали о великих ученых-конструкторах, самых знаменитых космонавтах, о создании искусственного спутника Земли, чем питаются космонавты в невесомости и какие качества нужны для того, чтобы отправиться к звёздам, что такое «открытый космос» и многое другое.

Общество До миллиона рублей в месяц: раскрыты зарплаты священников РПЦ Дела в регионах обстоят ожидаемо иначе - начинающий священнослужитель получает около 35 000 в месяц, в то время как настоятель может зарабатывать 200 тысяч.

Происшествия Украинцы на телегах пытались незаконно ввезти в Белоруссию сало Трое граждан Украины пытались вывезти из Волынской области в Белоруссию 800 килограмм сала. Об этом сообщила украинская госпогранслужба.

Единоборства Дастин Порье собирается подумать о бое с Хабибом Нурмагомедовым завтра Порье получил право стать следующим соперником Нурмагомедова из-за того, что победил Макса Холлоуэя в бою за титул временного чемпиона организации.

Происшествия Около 1500 человек эвакуировали в Киеве из-за сообщения о минировании Около 1500 человек эвакуировали спецслужбы на Украине в центре Киева после получения сообщений о минировании.

Общество Авиабомбы времён Великой Отечественной войны уничтожили сапёры в Крыму Пятнадцать авиабомб времён Великой Отечественной войны уничтожили в Ленинском районе Республики Крым сапёры специального морского отряда ГУ МЧС России по региону.

Политика В Кремле оценили позицию Турции по С-400 Поставки С-400 Турции Переговоры Москвы и Анкары о закупке С-400 начались в 2016 году.