Экономика

В Международном валютном фонде оценили темпы роста мировой экономикиТАСС вчера в 13:52

Рост мировой экономики продолжается, но его темпы оказались ниже, чем это предполагалось в предыдущем прогнозе Международного валютного фонда (МВФ), который был опубликован в октябре 2018 года.
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В Международном валютном фонде оценили темпы роста мировой экономики

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Международный валютный фонд оценил темпы роста мировой экономики

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МВФ оценил темпы роста мировой экономики

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Кристин Лагард
Директор-распорядитель Международного валютного фонда; ранее - министр экономики и финансов Франции.
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