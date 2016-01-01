Экономика
В Международном валютном фонде оценили темпы роста мировой экономикиТАСС вчера в 13:52
Рост мировой экономики продолжается, но его темпы оказались ниже, чем это предполагалось в предыдущем прогнозе Международного валютного фонда (МВФ), который был опубликован в октябре 2018 года.
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Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено вчера в 11:23
Происшествия
Появилось видео конфликта Милонова с сотрудником штрафстоянки
Появилась видеозапись конфликта между депутатом Госдумы Виталием Милоновым и сотрудником штрафстоянки в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:16
Политика
Зеленский не приехал на дебаты с Порошенко
Обновлено в 08:47
Общество
Москвичей предупредили о гололеде
ЦОДД в Twitter предупредил московских автомобилистов о гололеде на дорогах в воскресенье.
Обновлено в 07:52
Энергетика
Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:31
Происшествия
Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве
Обновлено в 05:06
Политика
Минфин США сообщил о скором завершении переговоров с Китаем
Министр подчеркнул, что соглашение по спорным торговым вопросам в случае успешного завершения переговоров "значительно превзойдет" усилия прежних американских администраций по открытию китайского рынка для американских компаний.
Обновлено вчера в 21:56
Автоспорт
Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»
Российский гонщик "Формулы-1" Даниил Квят, выступающий за команду "Торо Россо", провалил гонку на Гран-при Китая в Шанхае.
Обновлено в 08:07
Важное за сутки
Алина Санько до сих пор не верит, что выиграла конкурс «Мисс Россия»
В Москве назвали победительницу конкурса "Мисс Россия": в финале состязания красавиц, прошедшем в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 апреля, победу одержала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области.
Обновлено в 04:27
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp возникли неполадки
Пользователи Instagram столкнулись с такими же неполадками, как и в Facebook.
Обновлено в 07:56
Футбол
«Динамо» упустило победу над «Краснодаром» в матче РПЛ
Московское «Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 08:58
Политика
На митинге в поддержку Порошенко в Киеве произошла давка
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес
Александр Жулин поздравил Татьяну Навку с личным праздником
Обновлено вчера в 14:00
Наука
Силовые тренировки продлевают жизнь
Ученые установили связь между большой мышечной мощностью человека и продолжительностью жизни.
Обновлено в 03:22
Происшествия
В ювелирном магазине в Швеции прогремел мощный взрыв
В шведском Норрчепинге в кладовой ювелирного магазина прогремел мощный взрыв, сообщает телеканал SVT со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 01:12
Кино
Bloomberg составил рейтинг богатейших семей в «Игре престолов»
Обновлено вчера в 20:54
Космос
Окунулись в исторический экскурс космонавтики
Во время мероприятия ребята окунулись в исторический экскурс космонавтики, узнали о великих ученых-конструкторах, самых знаменитых космонавтах, о создании искусственного спутника Земли, чем питаются космонавты в невесомости и какие качества нужны для того, чтобы отправиться к звёздам, что такое «открытый космос» и многое другое.
Обновлено в 08:16
Общество
Солсбери назван лучшим местом для жизни в Британии
Обновлено в 03:45
Общество
До миллиона рублей в месяц: раскрыты зарплаты священников РПЦ
Дела в регионах обстоят ожидаемо иначе - начинающий священнослужитель получает около 35 000 в месяц, в то время как настоятель может зарабатывать 200 тысяч.
Обновлено в 06:00
Авто
Определены самые популярные подержанные иномарки в России
Обновлено в 03:23
Происшествия
Украинцы на телегах пытались незаконно ввезти в Белоруссию сало
Трое граждан Украины пытались вывезти из Волынской области в Белоруссию 800 килограмм сала. Об этом сообщила украинская госпогранслужба.
Обновлено вчера в 23:57
Единоборства
Дастин Порье собирается подумать о бое с Хабибом Нурмагомедовым завтра
Порье получил право стать следующим соперником Нурмагомедова из-за того, что победил Макса Холлоуэя в бою за титул временного чемпиона организации.
Обновлено в 06:27
Происшествия
Около 1500 человек эвакуировали в Киеве из-за сообщения о минировании
Около 1500 человек эвакуировали спецслужбы на Украине в центре Киева после получения сообщений о минировании.
Обновлено в 08:58
Политика
Борисов не считает американцев сумасшедшими
Обновлено в 06:59
Единоборства
Травма Ломаченко оказалась несерьёзной
Обновлено в 05:43
Футбол
Владимир Быстров: «На каждой предматчевой установке Карпин орёт»
Быстров заявил, что Карпин настраивает игроков так, будто бы каждая игра это финал.
Обновлено в 08:14
Общество
Авиабомбы времён Великой Отечественной войны уничтожили сапёры в Крыму
Пятнадцать авиабомб времён Великой Отечественной войны уничтожили в Ленинском районе Республики Крым сапёры специального морского отряда ГУ МЧС России по региону.
Обновлено в 07:40
Политика
В Кремле оценили позицию Турции по С-400
Поставки С-400 Турции Переговоры Москвы и Анкары о закупке С-400 начались в 2016 году.
Обновлено в 07:08
Футбол
«Зенит» и «Анжи» объявили составы на матч РПЛ
Петербургский "Зенит" и махачкалинский "Анжи" объявили стартовые составы на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:39