Экономика
В Международном валютном фонде оценили темпы роста мировой экономикиТАСС 13:52
Рост мировой экономики продолжается, но его темпы оказались ниже, чем это предполагалось в предыдущем прогнозе Международного валютного фонда (МВФ), который был опубликован в октябре 2018 года.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 19:46, Ашберн
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено в 11:23
Авто
Правительство утвердило правила тюнинга автомобилей
Обновлено вчера в 03:50
Политика
Акционеры Facebook потребовали отставки Цукерберга
На сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США опубликовано заявление группы акционеров компании Facebook: они настаивают, чтобы основателя соцсети Марка Цукерберга убрали с поста главы правления, и требуют обсудить этот вопрос на годовом собрании 30 мая.
Обновлено в 18:03
Энергетика
Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено в 12:31
Шоу-бизнес
55-летняя певица Азиза выходит замуж
55-летняя исполнительница Азиза довольно часто отказывала поклонникам, которые предлагали ей руку и сердце.
Обновлено в 11:54
Армия и оружие
Грушко: Россия отреагирует на усиление активности НАТО в Черном море
Российская Федерация, которая негативно относится к усилению активности Североатлантического альянса в Черноморском регионе, примет необходимые меры для нейтрализации угроз.
Обновлено в 13:30
Происшествия
Украинцы пытались вывезти в Белоруссию 800 кг сала
Обновлено в 13:59
Хоккей
Два ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»
Обновлено в 18:39
Культура
В Эрмитаж привезли «Святого Георгия» Паоло Уччелло
Обновлено в 13:21
Происшествия
Wikileaks рассказал, что стало с котом Ассанжа
Кот был передан его родственникам. https: / / twitter.com / wikileaks / status / 1117144943666106368 Как сообщало ИА REGNUM, британские власти задержали Джулиана Ассанжа 11 апреля после того, как Эквадор отказал ему в дипломатическом убежище.
Обновлено в 18:25
Футбол
Вальверде остался доволен ничьей с «Уэской»
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал ничью с «Уэской».
Обновлено в 13:34
Происшествия
В Дагестане задержан брат бывшего замглавы УВД Махачкалы
В Каспийске задержан временно исполняющий обязанности начальника местного отдела полиции Зиявудин Ашиков — старший брат бывшего заместителя начальника управления МВД Махачкалы Раипа Ашикова, которого ранее арестовали по подозрению в финансировании терроризма, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 16:57
Авто
На тестах в Тольятти замечена новая LADA Vesta с вариатором
Автомобиль, прототип которого был замечен на дорогах Тольятти, получил 1,6-литровый двигатель Nissan HR16 мощностью 114 лошадиных сил и бесступенчатую вариаторную трансмиссию Jatco JF015E, которая рассчитана на крутящий момент до 160 Нм.
Обновлено в 08:59
Важное за сутки
Титул «Мисс Россия» завоевала Алина Санько
Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 17:04
Происшествия
В результате торнадо в Техасе погибли дети
Два ребенка, одному из которых было три года, а второму 8 лет, стали жертвами торнадо в Техасе.
Обновлено в 19:28
Происшествия
Стали известны обстоятельства устроенной Пятницким стрельбы в Москве
Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий отмечал день рождения экс-депутата и олимпийского чемпиона по дзюдо Дмитрия Носова до того, как устроил стрельбу в центре столицы.
Обновлено в 10:00
Наука
Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков
Употребление на завтрак низкоуглеводной пищи в сочетании с продуктами с высоким содержанием жиров помогает избежать скачков сахара в течение дня у больных диабетом второго типа.
Обновлено в 08:32
Происшествия
У ночного клуба в Австралии произошла стрельба
Австралийская редакция Daily Mail сообщает о четырех пострадавших. Газета уточняет, что стрельба произошла у ночного клуба Love Machine.
Обновлено в 18:47
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская похвасталась роскошным букетом от таинственного поклонника
Настасья Самбурская похвасталась роскошным букетом от таинственного поклонника Напомним, что Настасья Самбурская была замужем за белорусским актером Кириллом Дыцевичем.
Обновлено в 18:02
Армия и оружие
Умер автор уникальной системы рукопашного боя Алексей Кадочников
Накануне в Краснодаре скончался автор уникальной системы рукопашного боя Алексея Кадочникова.
Обновлено в 19:21
Шоу-бизнес
Игорь Крутой стал чаще задумываться о смерти
В интервью для передачи «Однажды» Крутой рассказал, что время от времени его посещают мысли о смерти.
Обновлено в 11:12
Наука
Способность поднимать тяжести может продлить жизнь
Обновлено вчера в 06:03
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина
Хоккеисты московского ЦСКА победили омский «Авангард» в первом матче финальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 12:26
Шоу-бизнес
Андрей Малахов опроверг слухи о разводе Алсу
Андрей Малахов опроверг слухи о разводе Алсу, часто появляющиеся последнее время в Сети.
Обновлено в 03:19
Общество
Asahi (Япония): о русских и алкоголе (Asahi Shimbun)
На самом деле, в России пьют даже реже, чем в Японии Тем не менее я хочу подчеркнуть тот факт, что русские пьют алкоголь реже в сравнении с японцами.
Обновлено в 19:10
Шоу-бизнес
Двойник Дмитрия Нагиева: «Пользуюсь сходством с актером ради внимания девушек»
«СтарХиту» удалось узнать у Ивана, мешает ли ему сходство с Дмитрием вне работы.
Обновлено в 16:00
Происшествия
В Тюмени отменен режим контртеррористической операции
Сегодня утром в Тюмени отменен режим контртеррористической операции. Напомним, что были уничтожены двое боевиков.
Обновлено в 02:57
Спорт
Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:45
Культура
Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт
Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие
Израильский беспилотник нарушил воздушное пространство Ливана
Беспилотник израильских ВВС вторгся в воздушное пространство Ливана и совершил разведывательный полет на малой высоте.
Обновлено в 18:16