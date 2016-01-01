Экономика

В Международном валютном фонде оценили темпы роста мировой экономикиТАСС 13:52

Рост мировой экономики продолжается, но его темпы оказались ниже, чем это предполагалось в предыдущем прогнозе Международного валютного фонда (МВФ), который был опубликован в октябре 2018 года.
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Международный валютный фонд оценил темпы роста мировой экономики

Вечерняя Москва15:57

МВФ оценил темпы роста мировой экономики

БИЗНЕС Online14:56

МВФ: темпы роста мировой экономики оказались ниже ожиданий

News.ru13:37

В Международном валютном фонде оценили темпы роста мировой экономики

ТАСС13:52
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 19:46, Ашберн
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Специализированное учреждение ООН со штаб-квартирой в Вашингтоне, США. Объединяет 189 государств, а в его структурах работают 2500 человек из 133 стран.
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