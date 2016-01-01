Экономика

В Международном валютном фонде оценили темпы роста мировой экономикиТАСС 13:52

Рост мировой экономики продолжается, но его темпы оказались ниже, чем это предполагалось в предыдущем прогнозе Международного валютного фонда (МВФ), который был опубликован в октябре 2018 года.
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Международный валютный фонд оценил темпы роста мировой экономики

Вечерняя Москва15:57

МВФ оценил темпы роста мировой экономики

БИЗНЕС Online14:56

В Международном валютном фонде оценили темпы роста мировой экономики

ТАСС13:52

МВФ: темпы роста мировой экономики оказались ниже ожиданий

News.ru13:37
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Хакеры взломали несколько сайтов, связанных с Ассоциацией национальной академии ФБР в Куантико, и выгрузили в Сеть личные данные около 4 тысяч федеральных агентов.
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Для превращения "дефа" в грозный шоу-стоппер потребовалось множество апгрейдов, самый заметный из которых – увеличение колесной базы на 400 мм, что отражено в названии: цифра 105 обозначает расстояние между осями в дюймах.
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