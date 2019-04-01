Экономика

В Международном валютном фонде оценили темпы роста мировой экономикиТАСС вчера в 13:52

Рост мировой экономики продолжается, но его темпы оказались ниже, чем это предполагалось в предыдущем прогнозе Международного валютного фонда (МВФ), который был опубликован в октябре 2018 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Темпы роста мировой экономики оказались ниже ожиданий МВФ

Экономика сегоднявчера в 23:25

Лагард: торговые войны, Brexit и долг являются рисками для восстановления мировой экономики

Вести.Финанс11 апреля в 10:18

МВФ оценил темпы роста мировой экономики

БИЗНЕС Onlineвчера в 14:56

В Международном валютном фонде оценили темпы роста мировой экономики

ТАССвчера в 13:52

МВФ: темпы роста мировой экономики оказались ниже ожиданий

News.ruвчера в 13:37

Международный валютный фонд оценил темпы роста мировой экономики

Вечерняя Москвавчера в 15:57

Глава МВФ рассказала о состоянии мировой экономики

RT на русском11 апреля в 10:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 00:19, Ашберн
Энергетика

Reuters: санкции США вынудили ЕС покупать российскую нефть

По данным агентства, санкции Вашингтона заблокировали нефть с высоким содержанием серы на миром рынке, поэтом Европа вынуждена покупать дорогую российскую нефть марки Urals.
Обновлено 12 апреля в 15:24
Музыка

В Петербурге прошёл концерт памяти Кейта Флинта

Петербургские поклонники творчества The Prodigy провели акцию памяти фронтмена группы Кейта Флинта. Музыкант ушёл из жизни 4 марта.
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия

В Лондоне атаковали машину посла Украины

Полицейские Лондона открыли огонь на поражение возле посольства Украины, чтобы остановить мужчину, намерено въехавшего на автомобиле в машину украинского посла в Великобритании.
Обновлено вчера в 11:23
Политика

США и Бразилия призвали Россию прекратить поддержку Мадуро

Ранее Помпео обвинял Россию в незаконном «вмешательстве» в дела Венесуэлы.
Обновлено вчера в 22:29
Общество

Роспотребнадзор дал советы по выбору рыбных консервов

По данным Роспотребнадзора, в общем объеме изъятых из реализации консервов доля рыбной продукции составляет около 10%.
Обновлено вчера в 23:21
Общество

Гороскоп: как вас изменит кризис среднего возраста

Если вы считаете Скорпионов чудовищами, то это вы их не видели «в соку», то бишь во время кризиса среднего возраста.
Обновлено 12 апреля в 10:46
Происшествия

МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком

Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира.
Обновлено вчера в 20:03
Армия и оружие

«РИА Новости»: запуск «Протона-М» перенесен на июль

Запуск ракеты-носителя «Протон-М» с телекоммуникационным спутником «Благовест» с космодрома Байконур перенесен с мая на июль, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено вчера в 23:11
Энергетика

Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:31
Происшествия

У ночного клуба в Мельбурне произошла стрельба

В пригороде Мельбурна Праран у входа в ночной клуб произошла стрельба, несколько человек получили ранения.
Обновлено вчера в 18:17
Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения в РУСАДА

Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», по факту хищения в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).
Обновлено вчера в 12:57
Общество

Sunday Times назвало Солсбери лучшим местом для проживания в Британии

Город Солсбери, где произошел инцидент с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль, назван победителем в рейтинге лучших мест для проживания в Великобритании 2019 года, составленном изданием Sunday Times.
Обновлено вчера в 23:56
Хоккей

«Коламбус» заключил двухлетний контракт с Владиславом Гавриковым

Клуб НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» подписал двухлетний контракт с защитником Владиславом Гавриковым.
Обновлено вчера в 15:34
Наука

Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков

Употребление на завтрак низкоуглеводной пищи в сочетании с продуктами с высоким содержанием жиров помогает избежать скачков сахара в течение дня у больных диабетом второго типа.
Обновлено вчера в 08:32
Политика

Зеленский объяснил отказ сдавать анализы вместе с Порошенко

Обновлено вчера в 20:37
Гаджеты

Компания LG представила телевизор с прозрачным экраном

Компания LG на выставку в Тайбэе представила телевизор с прозрачным экраном.
Обновлено в 00:14
Культура

Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников

Обновлено вчера в 20:20
Технологии

Названы самые пугающие технологии 21 века

Названы технологии 21 века, которые больше всего пугают людей. На первом месте рейтинга оказалась система распознавания лиц.
Обновлено вчера в 23:11
Хоккей

«Бостон» обыграл «Торонто» во втором матче серии

"Бостон" обыграл "Торонто" во второй встрече серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:12
Футбол

«Ахмат» проиграл «Локомотиву» в Грозном

Встреча футболистов "Ахмата" и "Локомотива" в 23-м туре Российской премьер-лиги завершилась со счетом 1:3 в пользу московской команды.
Обновлено вчера в 15:07
Единоборства

Опубликовано видео нокаута Кроллы в бою с Ломаченко

Видео нокаута британца Энтони Кролла, который потерпел поражение в поединке с украинцем Василием Ломаченко, появилось в Сети.
Обновлено вчера в 06:50
Спорт

Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 05:45
Шоу-бизнес

Певица Азиза в 55 лет впервые выходит замуж

Популярная в 90-е годы певица Азиза сообщила о намерении выйти замуж, причем этот брак станет для артистки первым официальным.
Обновлено вчера в 09:20
Происшествия

В ОНК подтвердили данные о задержании Пятницкого из-за стрельбы

Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Вадим Горшенин подтвердил информацию о том, что член организации Павел Пятницкий был задержан полицией за стрельбу в центре Москвы.
Обновлено вчера в 08:52
Шоу-бизнес

Члены команды Началовой пожаловались на проблемы со здоровьем

Заболели директор певицы, менеджер и домохозяйка. Об этом сообщила в инстаграме Анна Исаева, бывший пиар-директор Началовой.
Обновлено вчера в 05:15
Важное за сутки

Алина Санько из Азова стала «Мисс Россия-2019»

Победительницей конкурса «Мисс Россия» в 2019 году стала представительница города Азов Алина Санько, сообщается на сайте конкурса.
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия

В Дагестане задержан брат бывшего замглавы УВД Махачкалы

В Каспийске задержан временно исполняющий обязанности начальника местного отдела полиции Зиявудин Ашиков — старший брат бывшего заместителя начальника управления МВД Махачкалы Раипа Ашикова, которого ранее арестовали по подозрению в финансировании терроризма, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 16:57
Армия и оружие

Взлет Су-27 сквозь ливень показали на видео

Обновлено вчера в 09:05
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходах

Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.
Обновлено 12 апреля в 11:33
Авто

УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо»

Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».
Обновлено 12 апреля в 13:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кристин Лагард
Директор-распорядитель Международного валютного фонда; ранее - министр экономики и финансов Франции.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное