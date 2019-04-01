Экономика
В Международном валютном фонде оценили темпы роста мировой экономикиТАСС вчера в 13:52
Рост мировой экономики продолжается, но его темпы оказались ниже, чем это предполагалось в предыдущем прогнозе Международного валютного фонда (МВФ), который был опубликован в октябре 2018 года.
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Лагард: торговые войны, Brexit и долг являются рисками для восстановления мировой экономики
Вести.Финанс11 апреля в 10:18
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 00:19, Ашберн
Энергетика
Reuters: санкции США вынудили ЕС покупать российскую нефть
По данным агентства, санкции Вашингтона заблокировали нефть с высоким содержанием серы на миром рынке, поэтом Европа вынуждена покупать дорогую российскую нефть марки Urals.
Обновлено 12 апреля в 15:24
Музыка
В Петербурге прошёл концерт памяти Кейта Флинта
Петербургские поклонники творчества The Prodigy провели акцию памяти фронтмена группы Кейта Флинта. Музыкант ушёл из жизни 4 марта.
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия
В Лондоне атаковали машину посла Украины
Полицейские Лондона открыли огонь на поражение возле посольства Украины, чтобы остановить мужчину, намерено въехавшего на автомобиле в машину украинского посла в Великобритании.
Обновлено вчера в 11:23
Политика
США и Бразилия призвали Россию прекратить поддержку Мадуро
Ранее Помпео обвинял Россию в незаконном «вмешательстве» в дела Венесуэлы.
Обновлено вчера в 22:29
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору рыбных консервов
По данным Роспотребнадзора, в общем объеме изъятых из реализации консервов доля рыбной продукции составляет около 10%.
Обновлено вчера в 23:21
Общество
Гороскоп: как вас изменит кризис среднего возраста
Если вы считаете Скорпионов чудовищами, то это вы их не видели «в соку», то бишь во время кризиса среднего возраста.
Обновлено 12 апреля в 10:46
Происшествия
МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком
Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира.
Обновлено вчера в 20:03
Армия и оружие
«РИА Новости»: запуск «Протона-М» перенесен на июль
Запуск ракеты-носителя «Протон-М» с телекоммуникационным спутником «Благовест» с космодрома Байконур перенесен с мая на июль, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено вчера в 23:11
Энергетика
Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:31
Происшествия
У ночного клуба в Мельбурне произошла стрельба
В пригороде Мельбурна Праран у входа в ночной клуб произошла стрельба, несколько человек получили ранения.
Обновлено вчера в 18:17
Происшествия
Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения в РУСАДА
Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», по факту хищения в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).
Обновлено вчера в 12:57
Общество
Sunday Times назвало Солсбери лучшим местом для проживания в Британии
Город Солсбери, где произошел инцидент с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль, назван победителем в рейтинге лучших мест для проживания в Великобритании 2019 года, составленном изданием Sunday Times.
Обновлено вчера в 23:56
Хоккей
«Коламбус» заключил двухлетний контракт с Владиславом Гавриковым
Клуб НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» подписал двухлетний контракт с защитником Владиславом Гавриковым.
Обновлено вчера в 15:34
Наука
Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков
Употребление на завтрак низкоуглеводной пищи в сочетании с продуктами с высоким содержанием жиров помогает избежать скачков сахара в течение дня у больных диабетом второго типа.
Обновлено вчера в 08:32
Политика
Зеленский объяснил отказ сдавать анализы вместе с Порошенко
Обновлено вчера в 20:37
Гаджеты
Компания LG представила телевизор с прозрачным экраном
Компания LG на выставку в Тайбэе представила телевизор с прозрачным экраном.
Обновлено в 00:14
Культура
Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников
Обновлено вчера в 20:20
Технологии
Названы самые пугающие технологии 21 века
Названы технологии 21 века, которые больше всего пугают людей. На первом месте рейтинга оказалась система распознавания лиц.
Обновлено вчера в 23:11
Хоккей
«Бостон» обыграл «Торонто» во втором матче серии
"Бостон" обыграл "Торонто" во второй встрече серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:12
Футбол
«Ахмат» проиграл «Локомотиву» в Грозном
Встреча футболистов "Ахмата" и "Локомотива" в 23-м туре Российской премьер-лиги завершилась со счетом 1:3 в пользу московской команды.
Обновлено вчера в 15:07
Единоборства
Опубликовано видео нокаута Кроллы в бою с Ломаченко
Видео нокаута британца Энтони Кролла, который потерпел поражение в поединке с украинцем Василием Ломаченко, появилось в Сети.
Обновлено вчера в 06:50
Спорт
Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 05:45
Шоу-бизнес
Певица Азиза в 55 лет впервые выходит замуж
Популярная в 90-е годы певица Азиза сообщила о намерении выйти замуж, причем этот брак станет для артистки первым официальным.
Обновлено вчера в 09:20
Происшествия
В ОНК подтвердили данные о задержании Пятницкого из-за стрельбы
Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Вадим Горшенин подтвердил информацию о том, что член организации Павел Пятницкий был задержан полицией за стрельбу в центре Москвы.
Обновлено вчера в 08:52
Шоу-бизнес
Члены команды Началовой пожаловались на проблемы со здоровьем
Заболели директор певицы, менеджер и домохозяйка. Об этом сообщила в инстаграме Анна Исаева, бывший пиар-директор Началовой.
Обновлено вчера в 05:15
Важное за сутки
Алина Санько из Азова стала «Мисс Россия-2019»
Победительницей конкурса «Мисс Россия» в 2019 году стала представительница города Азов Алина Санько, сообщается на сайте конкурса.
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия
В Дагестане задержан брат бывшего замглавы УВД Махачкалы
В Каспийске задержан временно исполняющий обязанности начальника местного отдела полиции Зиявудин Ашиков — старший брат бывшего заместителя начальника управления МВД Махачкалы Раипа Ашикова, которого ранее арестовали по подозрению в финансировании терроризма, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 16:57
Армия и оружие
Взлет Су-27 сквозь ливень показали на видео
Обновлено вчера в 09:05
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходах
Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.
Обновлено 12 апреля в 11:33
Авто
УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо»
Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».
Обновлено 12 апреля в 13:03