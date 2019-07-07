Группу россиян задержали в аэропорту мексиканского города Канкун, сообщили РИА Новости в посольстве России. В дипмиссии отметили, что задержанных не пустили в Мексику из-за претензий миграционных властей. В посольстве уточнили, что речь идет о десяти людях с российскими паспортами.

с чего всё началось

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Мехико, россияне прилетели рейсом компании Nordwind. Сейчас дипломаты устанавливают точные причины того, почему людей с российскими паспортами не пустили в страну.

Еще 14 россиян не пустили в Мексику

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