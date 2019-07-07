Группу россиян задержали в аэропорту мексиканского города Канкун, сообщили РИА Новости в посольстве России. В дипмиссии отметили, что задержанных не пустили в Мексику из-за претензий миграционных властей. В посольстве уточнили, что речь идет о десяти людях с российскими паспортами.

с чего всё началось

Власти Мексики не пустили в страну 14 человек с российскими паспортами. Об этом проинформировали в посольстве РФ в латиноамериканской стране. По словам дипломатов, миграционная служба отказала им во въезде из-за несоблюдения правил въезда и несоответствия заявленным целям пребывания в стране.

В Мексику не пустили еще 14 россиян

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