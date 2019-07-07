Происшествия
В Мексику не пустили 14 россиянВедомости 14:57
В мексиканский Канкун не пустили 14 россиян, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на посольство России в Мехико. Эта уже вторая группа россиян, которую не пустили в страну на этой неделе. Россияне прилетели в Канкун рейсом авиакомпании Nordwind.
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с чего всё началось
Группу россиян задержали в аэропорту мексиканского города Канкун, сообщили РИА Новости в посольстве России. В дипмиссии отметили, что задержанных не пустили в Мексику из-за претензий миграционных властей. В посольстве уточнили, что речь идет о десяти людях с российскими паспортами.РИА Новостивчера в 14:14
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