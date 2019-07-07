Происшествия

В Мексику не пустили 14 россиянВедомости 14:57

В мексиканский Канкун не пустили 14 россиян, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на посольство России в Мехико. Эта уже вторая группа россиян, которую не пустили в страну на этой неделе. Россияне прилетели в Канкун рейсом авиакомпании Nordwind.
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В Мексике задержали группу россиян

Группу россиян задержали в аэропорту мексиканского города Канкун, сообщили РИА Новости в посольстве России. В дипмиссии отметили, что задержанных не пустили в Мексику из-за претензий миграционных властей. В посольстве уточнили, что речь идет о десяти людях с российскими паспортами.
РИА Новостивчера в 14:14

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Еще 14 россиян не пустили в Мексику

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РБК14:25

Власти Мексики не пустили в страну еще 14 россиян

Коммерсантъ14:21

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РИА Новости13:25

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RT на русском13:40

14 россиян не пустили в Мексику

Газета.Ru13:31

Вторую группу россиян не пустили в Мексику

Московский Комсомолец13:29
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