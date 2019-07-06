Группу россиян задержали в аэропорту мексиканского города Канкун, сообщили РИА Новости в посольстве России. В дипмиссии отметили, что задержанных не пустили в Мексику из-за претензий миграционных властей. В посольстве уточнили, что речь идет о десяти людях с российскими паспортами.

с чего всё началось

Представители российской дипмиссии сказали, что россиянам часто отказывают во въезде в аэропорту Канкуна. Это нередко объясняется несоответствием заявленной цели поездки. В конце мая 2019 года стало известно о том, что двоих граждан России задержали за продажу наркотиков на Бали.

В Мексике задержали семь россиян

Энергетика В России предложили распечатать государственный резерв По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.

Политика Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока-2» через Трампа Киев рассчитывает на помощь президента США Дональда Трампа, который "решит вопрос в пользу Украины" по "Северному потоку-2", заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Политика Российских журналистов не пустили на конференцию по свободе СМИ Информационному агентству Sputnik отказали в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ в Великобритании.

Политика Роухани назвал санкции США против Ирана актом терроризма Президент Ирана Хасан Роухани в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном назвал санкции США против ИРИ "актом терроризма" и "полноценной экономической войной", говорится в заявлении на официальном сайте Роухани.

Происшествия Новое мощное землетрясение зафиксировано в Калифорнии В Калифорнии произошло очередное землетрясение магнитудой 7,1. Подземные толчки ощущались на юге штата.

Происшествия За госизмену арестован помощник полпреда президента Сегодня стало известно об аресте сотрудниками ФСБ за госизмену помощника полпреда президента по Уральскому федеральному округу.

Политика Военнослужащим и полицейским повысят оклады С 1 октября текущего года заработная плата военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов России повысится на 4,3 процента.

Политика Зеленский призвал руководителей четырёх украинских таможен уволиться Президент Украины Владимир Зеленский призвал руководителей Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен написать заявления на увольнение.

Происшествия Генерал-майор ФСБ: наша служба в последнее время деградировала Генерал-майор вспомнил о том, что за 20 лет его работы в московском КГБ были заведены всего три уголовных дела против сотрудников службы: одно по измене родине, два других – за мелкие нарушения.

Политика Россия ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию Министерство иностранных дел России ответило на критику американского дипломата Элизабет Руд о запрете авиасообщения России с Грузией.

Политика В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».

Происшествия Пропавшую с миллионами кассиршу Луизу Хайруллину из Башкирии задержали Напомним, что 35-летняя сотрудница банка из башкирского города Салавата Луиза Хайруллина вынесла оттуда огромную сумму – в общей сложности около 23 миллионов рублей.

Общество Мелания Трамп появилась без нижнего белья на военном параде Мелания Трамп появилась без нижнего белья на военном параде Супруга американского президента Дональда Трампа для выхода в свет выбрала белое облегающее платье, которое подчеркивало пышный бюст первой леди и отсутствие нижнего белья.

Общество CNN (США): крещение младенца Арчи в кругу семьи обернулось неожиданной бурей (CNN) В последнее время чету все чаще критикуют за стремление уберечь своего младенца Арчи от внимания общественности.

Футбол «Зенит» проиграл «Локомотиву» матч за Суперкубок Поражением завершился для петербургского футбольного клуба «Зенит» матч за Суперкубок против столичного «Локомотива» 6 июля.

Политика В Совфеде оценили поставку Украине нефти из США После прибытия в порт Одессы танкера с американской нефтью Киев начнет заявлять, что Украина уходит от зависимости от российских энергоресурсов.

Политика СМИ узнали о визитах «третьего отравителя» Скрипалей в Швейцарию Встреча "отравителей" Во время третьей и четвертой поездки в Швейцарию Сергеев, как утверждают расследователи, встречался с Александром Петровым с Русланом Бошировым — другими предполагаемыми организаторами отравления Скрипалей.

Политика Американского журналиста затравили за статью о Крыме Журналист Джефф Опдайк, написавший для Los Angeles Times статью с хвалебными отзывами о крымском полуострове, рассказал, что подвергся политической травле после выхода материала, передает РИА "Новости".

Наука Космос не повлиял на смертность космонавтов Мемориальная табличка с именами умерших астронавтов и космонавтов, которую "Аполлон-15" доставил на ЛунуNАSА На основе этих данных ученые построили кривые выживаемости — графики, которые показывают вероятность того, доживет ли человек до определенного возраста с учетом риска смерти по той или иной причине.

Здоровье Кому и сколько можно пить: Врач назвал «безопасную» дозу алкоголя Как оказалось, кому и сколько можно пить в первую очередь зависит от возраста и заболеваний.

Музыка Создатель музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту умер в Бразилии В Бразилии скончался один из основателей музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту, сообщает AFP со ссылкой на заявление сына артиста.