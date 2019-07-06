Происшествия
В Мексике задержали семь россиянLenta.ru 13:39
Представители российской дипмиссии сказали, что россиянам часто отказывают во въезде в аэропорту Канкуна. Это нередко объясняется несоответствием заявленной цели поездки. В конце мая 2019 года стало известно о том, что двоих граждан России задержали за продажу наркотиков на Бали.
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с чего всё началось
Группу россиян задержали в аэропорту мексиканского города Канкун, сообщили РИА Новости в посольстве России. В дипмиссии отметили, что задержанных не пустили в Мексику из-за претензий миграционных властей. В посольстве уточнили, что речь идет о десяти людях с российскими паспортами.РИА Новости14:14
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