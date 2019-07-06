Происшествия
В Мексике задержали группу россиянРИА Новости 14:14
В дипмиссии отметили, что задержанных не пустили в Мексику из-за претензий миграционных властей. В посольстве уточнили, что речь идет о десяти людях с российскими паспортами. Четверо из них прибыли из Узбекистана.
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с чего всё началось
Группу россиян задержали в аэропорту мексиканского города Канкун, сообщили РИА Новости в посольстве России. В дипмиссии отметили, что задержанных не пустили в Мексику из-за претензий миграционных властей. В посольстве уточнили, что речь идет о десяти людях с российскими паспортами.РИА Новости14:14
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