Происшествия

В Мексике задержали группу россиянРИА Новости 14:14

В дипмиссии отметили, что задержанных не пустили в Мексику из-за претензий миграционных властей. В посольстве уточнили, что речь идет о десяти людях с российскими паспортами. Четверо из них прибыли из Узбекистана.
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В Мексике задержали группу россиян

Группу россиян задержали в аэропорту мексиканского города Канкун, сообщили РИА Новости в посольстве России. В дипмиссии отметили, что задержанных не пустили в Мексику из-за претензий миграционных властей. В посольстве уточнили, что речь идет о десяти людях с российскими паспортами.
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В посольстве РФ прокомментировали задержание российских туристов в Мексике

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В Мексике задержали группу россиян

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В аэропорту Мексики задержали семерых россиян

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На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США.
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Онищенко считает, что Грузия должна поставить ему памятник

Депутат Госдумы и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что в Грузии должны поставить ему памятник за то, что он спас культуру виноделия.
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Фильм Акопова «Бык» стал призером кинофестиваля в Карловых Варах

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Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
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«Локомотив» поздравляем с победой. Не могу сказать, что обе команды выглядели сегодня прилично.
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