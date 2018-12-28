Политика

В Мексике военные взяли под охрану нефтезаводы Pemex
Коммерсантъ
01:49

Мексиканские военные взяли под контроль обеспечение безопасности на шести нефтеперерабатывающих заводах Pemex и терминалах с нефтепродуктами компании из-за участившихся случаев кражи бензина, сообщает газета Universal. Охраной объектов Pemex будут заниматься 4 тыс. солдат и морских пехотинцев.
Коммерсантъ01:49

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В Мексике военные взяли под охрану нефтезаводы Pemex

Коммерсантъ01:49

Мексиканские военные взяли под контроль шесть НПЗ и терминалы Pemex

РИА Новостивчера в 18:15

Военные в Мексике взялись за охрану объектов Pemex

РБКвчера в 22:08

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РЕН ТВвчера в 21:55

Военные в Мексике взяли под контроль НПЗ на фоне перебоев с бензином

Известиявчера в 18:58

СМИ сообщили о бензиновом кризисе в Мексике

Московский Комсомолецвчера в 18:23

Военные взяли контроль над мексиканскими нефтезаводами Pemex

Вести.Ru00:29
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Американский портал We Are The Mighty включил военно-воздушные силы Украины в десятку худших в мире за 2018 год из-за устаревшей техники, слабой подготовки летного состава и плохого технического обслуживания.
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В MasterCard считают, что такой символ будет более современным.
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Премьер-министр Франции Эдуар Филипп выступил за принятие закона, предусматривающего наказания за несогласованные акции протеста, сообщает FranceInfo.
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Первое слушание по делу об убийстве посла России в Турции 62-летнего Андрея Карлова в 2016 году началось в Анкаре.
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В Магнитогорске совершается панихида по погибшим при взрыве в доме

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Мексиканский политик
Мексиканский политик. Президент Мексики с 1 декабря 2018 года. Кандидат в президенты на выборах 2006, 2012 и 2018 годов, бывший глава правительства Федерального округа.
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