Политика
Мексиканские военные взяли под контроль обеспечение безопасности на шести нефтеперерабатывающих заводах Pemex и терминалах с нефтепродуктами компании из-за участившихся случаев кражи бензина, сообщает газета Universal. Охраной объектов Pemex будут заниматься 4 тыс. солдат и морских пехотинцев.
Коммерсантъ01:49
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Общество
В России запретили порошковый алкоголь
С 8 января в России вступил в силу запрет на производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции, который был установлен федеральным законом от 27.12.2018 N 560-ФЗ.
Обновлено вчера в 03:50
Происшествия
В Пекине совершено нападение на школу, ранены 20 детей
Обновлено в 02:23
Экономика
Amazon стала самой дорогой компанией в мире
Компания Amazon, специализирующаяся на продаже товаров через интернет, обогнала конкурентов по капитализации, сообщила газета The Wall Street Journal 7 января.
Обновлено вчера в 18:00
Финансы
Доллар опустился ниже 67 рублей впервые с декабря
В начале дня рубль укрепился против основных иностранных валют, курс доллара упал ниже 67 рублей впервые с 18 декабря, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Обновлено в 02:51
Происшествия
На месте обрушения подъезда дома в Магнитогорске нашли ценные вещи
Ценные вещи были найдены при разборе завалов обрушившегося подъезда дома по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске.
Обновлено в 02:18
Армия и оружие
В США включили ВВС Украины в десятку худших в мире
Американский портал We Are The Mighty включил военно-воздушные силы Украины в десятку худших в мире за 2018 год из-за устаревшей техники, слабой подготовки летного состава и плохого технического обслуживания.
Обновлено вчера в 20:38
Политика
Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам
Обновлено вчера в 20:52
Общество
В Россию придут аномальные морозы
Во Владимирской и Костромской областях в ночь на 8 января синоптики прогнозируют от -24 до -26 градусов мороза, в Орловской и Рязанской областях столбики термометров опустятся до -23 градусов.
Обновлено вчера в 13:51
Армия и оружие
Дальность полета ракеты «Калибр» увеличат вдвое
Для ВМФ России разрабатывается новая крылатая ракета семейства "Калибр" с дальность полета более 4,5 тысячи километров.
Обновлено в 04:05
Технологии
Платежная система MasterCard решила сменить логотип
В MasterCard считают, что такой символ будет более современным.
Обновлено в 02:05
Спорт
Минспорт ожидает визит экспертов WADA 9 января
Минспорта России Павел Колобков прокомментировал визит экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Московскую антидопинговую лабораторию, передает пресс-служба министерства спорта.
Обновлено вчера в 10:23
Кино
Умер актер и режиссер Юрий Кушнерев
Обновлено в 03:16
Происшествия
В Германии задержали подозреваемого в хакерских атаках на политиков
Полиция Германии задержала в федеральной земле Гессен на западе страны молодого человека, который подозревается в совершении серии хакерских атак на немецких политиков и знаменитостей, а также краже их личных данных.
Обновлено в 04:04
Политика
Путин рассказал о наличии у него звания лейтенанта артиллерии
Президент России Владимир Путин заявил, что получил звание лейтенанта как командир взвода управления гаубичной артиллерии.
Обновлено в 03:08
Политика
Путин успокоил плачущую девочку
Президент России Владимир Путин вышел из машины, чтобы сделать фото с девочкой, которая расплакалась из-за того, что не успела сфотографироваться с главой государства.
Обновлено в 02:49
Кино
В Театре на Таганке проходит прощание с актером Иваном Бортником
Ивана Бортника похоронят на Троекуровском кладбище.
Обновлено в 02:59
Кино
Умер актер из «Криминального чтива» Роберт Рут
Обновлено в 00:59
Общество
В Австралии более 20 человек пострадали от ожогов ядовитых медуз
Обновлено в 02:49
Политика
Украина вернет томос об автокефалии в Стамбул
Томос об автокефалии "новой церкви" Украины в ближайшие дни увезут обратно в Стамбул, рассказал руководитель департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Украины Андрей Юраш.
Обновлено вчера в 14:36
Автоспорт
Экипаж Николаева выиграл первый этап «Дакара» в зачете грузовиков
Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева одержал победу на первом этапе ралли-рейда "Дакар" в зачете грузовиков, который проходит в Перу.
Обновлено вчера в 17:00
Общество
Не менее девяти человек погибли из-за снегопадов в Германии и Австрии
По меньшей мере девять человек погибли из-за мощных снегопадов в Австрии и на юге Германии.
Обновлено вчера в 18:44
Политика
Во Франции хотят наказывать за несогласованные митинги
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп выступил за принятие закона, предусматривающего наказания за несогласованные акции протеста, сообщает FranceInfo.
Обновлено вчера в 14:49
Происшествия
В Анкаре начался суд по делу об убийстве посла Карлова
Первое слушание по делу об убийстве посла России в Турции 62-летнего Андрея Карлова в 2016 году началось в Анкаре.
Обновлено в 03:12
Происшествия
Авария оставила без воды 70 тысяч жителей Орла
Свыше 700 многоквартирных домов, в которых проживает около 70 тыс. человек, остались без холодной воды в городе Орел, из-за аварии на магистральном трубопроводе.
Обновлено в 04:33
Происшествия
В Магнитогорске совершается панихида по погибшим при взрыве в доме
Сегодня, 8 января, в Кафедральном соборе Вознесения Христова совершается Божественная литургия и панихида по жертвам трагедии 31 декабря.
Обновлено в 01:42
Происшествия
Бывший глава Nissan назвал свой арест несправедливым
В суде Карлос Гон заявил, что посвятил возрождению Nissan два десятилетия своей жизни и что его задержание было несправедливым.
Обновлено вчера в 22:55
Армия и оружие
Российская военная полиция патрулирует район сирийского Манбиджа
Обновлено вчера в 22:08
Экономика
В Госдуме поддержали идею повышения МРОТ до 25 тысяч рублей
Ярослав Нилов выразил согласие с такой позицией, уточнив, что сейчас на рассмотрении в думском комитете по труду и социальной политике находится несколько законопроектов об изменениях в структуре расчета потребительской корзины, но пока ни один из них не поддерживается правительством.
Обновлено вчера в 07:50
Политика
Представители США посетили Уилана, — МИД РФ
Представители США посетили задержанного в России по подозрению в шпионаже американца Пола Уилана.
Обновлено в 01:38
Наука
Не имеющий аналогов препарат от астмы разработали в России
В эффективности не имеющего аналогов препарата от астмы уверены не только российские ученые, но и зарубежные специалисты, которые признали эффективным прорыв в области лечения астмы.
Обновлено вчера в 21:01