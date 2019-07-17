с чего всё началось

Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 годам тюрьмы за убийство, сообщается на сайте прокуратуры мексиканского штата Кинтата-Роо. Кроме того, он должен будет выплатить штраф в 405 тыс. песо (1,3 млн руб.).

В Мексике россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство

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Общество Сильный дождь в Благовещенске подтопил дворы, улицы и соцобъекты Обильные осадки в Благовещенске вызвали подтопление улиц, дворов, частного сектора и социальных учреждений, сообщила в среду журналистам пресс-служба городской администрации.

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Происшествия В Петербурге вынесли приговор по делу об убийстве сотрудницы Мариинки Санкт-Петербургский городской суд приговорил фигурантов дела об убийстве блокадницы, старейшего сотрудника Мариинского театра Галину Гусейнову и Размика Акобяна к 15 и 7 годам колонии, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

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Космос Роскосмос рассказал о причинах переноса пуска «Протона-М» Запуск космической обсерватории был в очередной раз перенесен из-за негерметичности трубопровода во второй ступени ракеты-носителя «Протон-М».