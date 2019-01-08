Политика
Бензиновый кризис разрастается с начала года в Мексике – одном из крупных мировых производителей нефти. По данным местного издания Financiero, перебои на заправках или полное отсутствие бензина отмечены сразу в шести штатах, корреспондент РИА Новости зафиксировал проблемы в пяти из них.
РИА Новости17:31
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Политика
Ким Чен Ын тайно прибыл в Китай
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Абэ пообещал «поставить точку» в переговорах с Россией по Курилам
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