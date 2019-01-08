Политика

В Мексике разрастается бензиновый кризис
РИА Новости
17:31

Бензиновый кризис разрастается с начала года в Мексике – одном из крупных мировых производителей нефти. По данным местного издания Financiero, перебои на заправках или полное отсутствие бензина отмечены сразу в шести штатах, корреспондент РИА Новости зафиксировал проблемы в пяти из них.
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Государство в субконтиненте Северной Америке
Государство в Северной Америке, на севере граничит с США, на юго-востоке - с Белизом и Гватемалой, на западе омывается водами Калифорнийского залива и Тихого океана, на востоке - водами Мексиканского залива и Карибского моря.
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